Ezek voltak a legdrágábban eladott festmények 2018-ban Magyarországon

[{"available":true,"c_guid":"01eea39e-7900-4a79-864c-de4bad51eb08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anti-Békemenet alkalmából készül videóból kiderül, hogy a kormányt üldözik a nők – a hálájukkal.","shortLead":"Az anti-Békemenet alkalmából készül videóból kiderül, hogy a kormányt üldözik a nők – a hálájukkal.","id":"20181222_A_Magyar_Anyak_Halauzenete_A_Kormanynak__a_ketfarkuak_megint_ratapintottak_a_lenyegre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01eea39e-7900-4a79-864c-de4bad51eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54d3918-1284-48e8-a088-559450fdcb61","keywords":null,"link":"/elet/20181222_A_Magyar_Anyak_Halauzenete_A_Kormanynak__a_ketfarkuak_megint_ratapintottak_a_lenyegre","timestamp":"2018. december. 22. 13:01","title":"A Magyar Anyák Hálaüzenete A Kormánynak – a kétfarkúak megint rátapintottak a lényegre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség űrszondája készítette azt a fotót, amely egy óriási, több mint 80 kilométer széles krátert ábrázol. Érdekessége, hogy nem üres, ugyanis jéggel van tele.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség űrszondája készítette azt a fotót, amely egy óriási, több mint 80 kilométer széles krátert...","id":"20181221_mars_korolov_krater_vizjeg_esa_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29d987e-70f3-4cf5-8115-4d3b3edb5af0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_mars_korolov_krater_vizjeg_esa_urszonda","timestamp":"2018. december. 21. 21:03","title":"Csodálatos fotók készültek egy Marson talált kráterről, amely tele van jéggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt miniszter szerint súlyos arány- és szereptévesztés, hogy az egyik katolikus püspök bátorító levelet írt azoknak, akik engedték, hogy Jézusról olyanokat mondjanak, ami nem tűr nyomdafestéket. A kultúrában pedig nem ismer jobb- vagy baloldalt.","shortLead":"A volt miniszter szerint súlyos arány- és szereptévesztés, hogy az egyik katolikus püspök bátorító levelet írt azoknak...","id":"20181223_Balog_Zoltan_A_tehetetlen_duhot_latom_ennyit_tudnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46cd715-d5f1-4018-9c35-b709f81de74e","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Balog_Zoltan_A_tehetetlen_duhot_latom_ennyit_tudnak","timestamp":"2018. december. 23. 07:51","title":"Balog Zoltán: A tehetetlen dühöt látom, ennyit tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e2790e-d5c0-43fc-ab4c-a07e5b2e3760","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy jópofa játékkal rukkolt elő a napokban, amiből kiderül, ki mennyire van tisztában a 2018-as (keresési) trendekkel.","shortLead":"A Google egy jópofa játékkal rukkolt elő a napokban, amiből kiderül, ki mennyire van tisztában a 2018-as (keresési...","id":"20181223_google_game_of_the_year_2018_keresesi_trend_kviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e2790e-d5c0-43fc-ab4c-a07e5b2e3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7117cd-125f-4a67-9fbf-32dae4fae738","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_google_game_of_the_year_2018_keresesi_trend_kviz","timestamp":"2018. december. 23. 08:03","title":"A Google csinált egy kvízt, 20 kérdésre kell válaszolni benne – önnek mennyi lett helyes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af925de-7b49-491e-a1b9-853bec9ea08e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ha pénzügyi okok miatt le is állna az amerikai kormányzat, az immár 63 éves hagyomány akkor sem szakad meg: az észak-amerikai légvédelem segítségével idén is nyomon követhető, merre is jár a télapó.","shortLead":"Még ha pénzügyi okok miatt le is állna az amerikai kormányzat, az immár 63 éves hagyomány akkor sem szakad meg...","id":"20181222_norad_telapo_koveto_amerikai_kormanyzati_mukodes_szunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af925de-7b49-491e-a1b9-853bec9ea08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a58de3-7afd-4642-b10a-85a34211638e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_norad_telapo_koveto_amerikai_kormanyzati_mukodes_szunet","timestamp":"2018. december. 22. 16:03","title":"Ha le is áll az amerikai kormányzat, a Télapó akkor sem marad észrevétlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az ellenzék elkezdte tolni maga előtt a női politikusokat, akik „gátlástalanságban, agresszivitásban, hazudozásban, hataloméhségben simán felülmúlják férfi elvtársaikat”.","shortLead":"Szerinte az ellenzék elkezdte tolni maga előtt a női politikusokat, akik „gátlástalanságban, agresszivitásban...","id":"20181222_Nemeth_Szilard_csalodott_a_holgyekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cffa517-ff74-4d4e-b1ec-ba9d13ff7b44","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Nemeth_Szilard_csalodott_a_holgyekben","timestamp":"2018. december. 22. 11:27","title":"Németh Szilárd csalódott a hölgyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ünnep betett a közlekedésnek.","shortLead":"Az ünnep betett a közlekedésnek.","id":"20181222_A_magyarukran_hataratkelohelyeken_is_tobb_oras_a_varakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192d8faf-b0d8-4600-98e4-a917006e5c0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181222_A_magyarukran_hataratkelohelyeken_is_tobb_oras_a_varakozas","timestamp":"2018. december. 22. 11:54","title":"A magyar-ukrán határátkelőhelyeken is több órás a várakozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1e64d0-3734-4046-9d9d-fc9048a3af51","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Van, hogy úgy alakulnak a körülmények, hogy kettesben maradunk a karácsonyfával. Érdemes külön kezelni, hogy valaki tudatosan dönt így, vagy valamilyen veszteség következtében ünnepel egyedül. Mindkét esetre vannak jól bevált trükkök és módszerek, a legfontosabb azonban, hogy ne engedjen a nyomásnak: a karácsonynak nem kell olyannak lennie, mint a filmekben.","shortLead":"Van, hogy úgy alakulnak a körülmények, hogy kettesben maradunk a karácsonyfával. Érdemes külön kezelni, hogy valaki...","id":"20181223_Ha_tudja_hogy_egyedul_tolti_a_karacsonyt_kapcsolja_ki_a_mobilt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d1e64d0-3734-4046-9d9d-fc9048a3af51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee37869c-652a-4ff4-b40e-5de9f221f72f","keywords":null,"link":"/elet/20181223_Ha_tudja_hogy_egyedul_tolti_a_karacsonyt_kapcsolja_ki_a_mobilt","timestamp":"2018. december. 23. 12:30","title":"Ha tudja, hogy egyedül tölti a karácsonyt, kapcsolja ki az okostelefont!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]