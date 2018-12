Karácsony a Kádár-rendszerben: volt ajándék a LEGO-korszak előtt is

Belevágtunk ismét, karácsonyra készülünk. Nem is nagyon tehetünk mást, hiszen közeledik, érkezik, mi pedig várjuk. Még akkor is, ha tudjuk, mennyit rohangálunk majd előtte, hányszor szeretnénk túl lenni rajta. De közben szeretjük, és ez a lényeg. A magunk részéről úgy döntöttünk, elkísérjük olvasóinkat vásárolni, ott leszünk, ha főz, ajándékot csomagol, beleszólunk, tippeket adunk. Fogadjanak el útitársnak!

A kisvonatok zakatoltak

Minden karácsonyi filmben szerepel egy kisvasút, valahogy hozzátartozik az ünnep hangulatához, hogy jellegzetes zúgásával körbe-körbe menjen egy szerelvény a fa alatt. Ma már ezernyi elemmel, illetve hálózati árammal futó vasutat lehet beszerezni – különböző mozdonyokkal, kocsikkal, váltókkal, hidakkal és egyéb kiegészítőkkel. A 70-es, 80-as években azonban nagyjából kétféle szettben bízhattak a gyerekek: a szegényebbek a PIKO-ban, a gazdagabbak TT-ben (ez utóbbi elnevezése egyébként a „table top” rövidítést jelenti, a pontos méretaránya 1:120). Mindkettő NDK-s gyártmányú játék volt, de az előbbi sokkal gagyibb kivitelben.

Az alapkészletekhez mindkét szettben egy mozdony és néhány kocsi tartozott, a sínpályát darabokból kellett összeállítani. A nagyobb szettekhez váltók, hidak is tartoztak. A neten használtan ma is hozzáférhetők, főleg az apróhirdetés oldalakon.

Az igazi menő gyerekek azok voltak, akiknek az ügyes kezű apjuk/nagyapjuk a sínpályák köré terepasztalokat barkácsoltak, hegyekkel, mezőkkel, alagutakkal, házakkal, egyebekkel.



Társasozz okosan

Táblajátékokból a szocializmus gyermekeinek is jutott nagyon sokféle, igaz ezek kicsit szürkébbek, kicsit unalmasabb kivitelűk, kicsit könnyebben tönkremenők voltak, mint a mai csillivilli játékok. (Erről nemrég egy kiállításon is meggyőződhettünk.)

Az egyik legnépszerűbb, a Monopoly honi változata, a szocialista tervidőszakban elérhető javakért folytatott verseny leképezése, a Gazdálkodj okosan! volt. A ’40-es évekig egyébként még volt Magyarországon Capitaly, ám ezt „imperialista” szemlélete miatt 1952-ben betiltották, helyette jött először a Teljesítsd a tervet!, majd később a Gazdálkodj okosan!.



Ez eredeti 1966-ban készült, majd többször megújították. A játékban a fő cél a berendezett kislakás megszerzése, illetve közben esetleg egy kiskert, egy kis autó, egy kis balatoni üdülés is becsúszhatott, ha ügyesek voltunk és szerencsések. A játék egyébként sok újítás után ma is hozzáférhető.

Nagyon érdekes kezdeményezés volt a 80-as évek végén megjelent helyismereti, egyben műveltségi tudásra is építő Budapest kulturdisco elnevezésű táblajáték. Itt a főváros térképén kellett „sétálnia” a játékosoknak, miközben a megfelelő helyeken kérdésekre kellett válaszolnia. És a kérdések átölelték a klasszikus kultúrtörténetet (Ki tervezte az Operát?, Ki írta A Dunánál c. verset?, stb.) éppúgy, mint mondjuk a kor popzenei sztárjaira vonatkozó ismereteket (Ki énekli a Gyere táncolj c. dalt?, Melyik zenekar látható a képen?, stb.), de voltak nagy pacák is, amikről meg kellett állapítani, hogy az melyik kerület alaprajza.



Ez a játék egyébként leginkább most lehet érdekes a retro kedvelőinek, mert azóta az utcanevek megváltoztak, a sztárok már leginkább a nagyapák kedvencei, akik pedig még ma is ismerősek, azokra mindig nagy derültség ráismerni. De a rendszerváltás előtt is a Ki nevet a végén? volt a nagy kedvenc, az a játék, ami túlél rendszereket, féldeciket, ahogy azt – az egyébként a játék kérdései közt is szereplő – Cseh Tamás énekelte.



A preLEGO korszak építői

Bár a LEGO története 1932-ben kezdődött, és a most is ismert műanyag kockákra épülő változata is 1947-től indult diadalútra, ez a sikertörténet megrekedt a Vasfüggönynél. A 80-as években is csak azok a szerencsés gyerekek játszhattak ilyennel, akiknek volt Nyugaton élő rokonuk vagy arrafelé dolgoztak a szüleik. De azért volt miből választani az építéshez. Dolgozott a fantázia és a kreativitás, nem is kellett ide az a fránya dán játék.

Itt volt például a – manapság a boltok polcain újra fel-feltűnő – Babylon. Ez leginkább a kémiaórákon megismert modellkészlethez hasonlított: kis golyócskákat lehetett összekötni kis pálcikákkal. (vö. kovalens kötés.) A golyócskákon rengeteg lyuk volt, ezek bármelyikébe bele lehetett dugni a pálcikákat, ami aztán egy másik golyócskával kötötte össze az eredetit. Így ebből a legkülönbözőbb formát ki lehetett alakítani. Na persze, a golyók mindig szerteszét gurultak, a pálcikák pedig elhajlottak, eltörtek.

De volt a másik divatos építőkészlet is, a Java (amit modernebb alapanyagból és kivitelben szintén újra elkezdtek gyártani). A magyar készségfejlesztő játék kis, egyenes és hajlított csövekből, különböző méretű dugókból, valamint lapokból és kerékabroncsokból állt. Mindebből házikókat éppúgy össze lehetett rakni, mint különböző járműveket.

A munkaalapú társadalmat készítette elő a fémépítő. Ebben sok, különböző méretű, kilyuggatott alumínium lapocska volt, amiket csavarokkal lehetett egymáshoz rögzíteni. A komolyabb szettekben volt kerék is, illetve tengelyek, hogy autókat is össze tudjon barkácsolni a még a digitália ártalmait hírből sem ismerő gyerek.

Mindez csak néhány – akkoriban népszerű – példa a 70-80-as évekből. Természetesen volt még számos társas, építő, és más játék is, nem is beszélve a klasszikus bádogból készült tárgyakra. Ha a Kádár-rendszert egy játékkal kellene jellemezni, akkor az a bádogpersely lenne, ami egy kutyaházat formázott, ami egyben maga kutya is volt: az ő nyelvére kellett ráhelyezni a fémérméket.