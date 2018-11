Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52813b17-371f-4ae6-afdd-ddef3138951f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most először gondolta úgy egy szervezet, hogy a migrációt támogatónak kell minősítenie magát az adózáskor. Az még nem derült ki, hogy kik fizettek.","shortLead":"Most először gondolta úgy egy szervezet, hogy a migrációt támogatónak kell minősítenie magát az adózáskor. Az még nem...","id":"20181122_Valaki_megis_befizette_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52813b17-371f-4ae6-afdd-ddef3138951f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0194a500-9d74-4aef-be3b-03c3e73fef78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Valaki_megis_befizette_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. november. 22. 14:02","title":"Valaki mégis befizette a bevándorlási különadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1bcc39a-5143-49c2-a097-8498a84a03ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Orbán Viktor miniszterelnök és George F. Hemingway klubtulajdonos csütörtökön átadta a Budapest Honvéd labdarúgócsapat Magyar Futball Akadémiájának új utánpótlásközpontját.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök és George F. Hemingway klubtulajdonos csütörtökön átadta a Budapest Honvéd labdarúgócsapat...","id":"20181122_Orban_A_magyar_futball_celja_hogy_megismetelje_Puskas_sikeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1bcc39a-5143-49c2-a097-8498a84a03ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2b985f-ec1c-434e-817b-929ae1e039d3","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Orban_A_magyar_futball_celja_hogy_megismetelje_Puskas_sikeret","timestamp":"2018. november. 22. 13:24","title":"Orbán: A magyar futball célja, hogy megismételje Puskás sikerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91205b0f-e530-40b6-8c89-1cec7d8ee024","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valójában nem szakmát kellene ilyenkor választania a diákoknak, hanem megérlelt, reflektált, érdeklődésen alapuló szakválasztásra volna szükség. Ebben nem segít, hogy Magyarországon az egyetem szerepét a kormány abban látja, hogy az közvetlenül a munkaerőpiacot szolgálja ki.



","shortLead":"Valójában nem szakmát kellene ilyenkor választania a diákoknak, hanem megérlelt, reflektált, érdeklődésen alapuló...","id":"20181122_Biztos_hogy_jol_valasztanak_egyetemi_szakot_a_tovabbtanulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91205b0f-e530-40b6-8c89-1cec7d8ee024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406ad7d3-f3c9-4f52-adb3-c2888d52b9b9","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Biztos_hogy_jol_valasztanak_egyetemi_szakot_a_tovabbtanulok","timestamp":"2018. november. 22. 12:10","title":"Biztos, hogy jól választanak egyetemi szakot a továbbtanulók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szexistának, rasszistának, kizsigerelőnek és érzelmileg mérgezőnek nevezi az Amazon vállalati kultúráját az a névtelen alkalmazott, aki kéthetente ír beszámolót tapasztalatairól a Guardianbe.","shortLead":"Szexistának, rasszistának, kizsigerelőnek és érzelmileg mérgezőnek nevezi az Amazon vállalati kultúráját az a névtelen...","id":"20181122_Egyszer_hasznalatosak_vagyunk__kifakadt_a_vilag_leggazdagabb_emberenek_alkalmazottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b302bee4-b0c7-41a8-987b-b20a28a2bd37","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Egyszer_hasznalatosak_vagyunk__kifakadt_a_vilag_leggazdagabb_emberenek_alkalmazottja","timestamp":"2018. november. 22. 13:57","title":"„Egyszer használatosak vagyunk” – kifakadt a világ leggazdagabb emberének alkalmazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55a155d-2980-4563-a197-4eaf0bb7bc66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Holnap Black Friday, a következő pózok javasoltak a szenvedő férfiaknak.","shortLead":"Holnap Black Friday, a következő pózok javasoltak a szenvedő férfiaknak.","id":"20181122_Ez_a_ket_foto_mindent_elmond_arrol_mit_ereznek_a_ferfiak_mig_a_nok_vasarolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55a155d-2980-4563-a197-4eaf0bb7bc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4be6d1-bf4e-4a4a-8296-52ecbed536c4","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Ez_a_ket_foto_mindent_elmond_arrol_mit_ereznek_a_ferfiak_mig_a_nok_vasarolnak","timestamp":"2018. november. 22. 14:14","title":"Ezek a fotók mindent elárulnak arról, mit éreznek a férfiak, míg a nők vásárolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Több mint ötvenezer szurkoló volt kíváncsi a Boca Juniors labdarúgócsapatának nyilvános edzésére, ez is mutatja, hogy a futball-láz a tetőfokára hág Buenos Airesben, ahol szombaton rendezik a Libertadores Kupa döntőjének visszavágóját.","shortLead":"Több mint ötvenezer szurkoló volt kíváncsi a Boca Juniors labdarúgócsapatának nyilvános edzésére, ez is mutatja...","id":"20181123_fociorulet_csak_az_edzest_50_ezren_neztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1548b53a-4f61-4dde-98d4-bd244b7ba83d","keywords":null,"link":"/sport/20181123_fociorulet_csak_az_edzest_50_ezren_neztek","timestamp":"2018. november. 23. 11:56","title":"Fociőrület: csak az edzést 50 ezren nézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy dugót videóztunk le az M5-ösön Röszke felé. ","shortLead":"Nagy dugót videóztunk le az M5-ösön Röszke felé. ","id":"20181123_Video_Hatalmas_a_dugo_Szeged_fele_az_M5oson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9660a359-cadd-46ce-aee5-0f6c6cd3bed9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_Video_Hatalmas_a_dugo_Szeged_fele_az_M5oson","timestamp":"2018. november. 23. 15:59","title":"Videó: Hatalmas a dugó Szeged felé az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2-ről 5 milliárd forintra emelték a keretösszeget, így mindenkinek jut az ingyenpénzből.","shortLead":"2-ről 5 milliárd forintra emelték a keretösszeget, így mindenkinek jut az ingyenpénzből.","id":"20181122_Mindenki_aki_palyazott_nyert_a_haztartasi_nagygepek_csereprogramjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0fd403-2e08-46ab-9748-0ae30adcc993","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Mindenki_aki_palyazott_nyert_a_haztartasi_nagygepek_csereprogramjaban","timestamp":"2018. november. 22. 11:34","title":"Mindenki, aki pályázott, nyert is a háztartási nagygépek csereprogramjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]