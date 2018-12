Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f051b4a-6d5d-4fd2-ba37-7c87df05f05a","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"velemeny","description":"Kirúgtak a hírTV-től, kiesett a Vasas az NB I-ből, illetve kaptam egy infarktust – és még csak június volt, amikor ezt a leltárt készítettem. Mondhatni, zötyögősen indítottam az évet, arra gondolni sem mertem, hogy mi lesz ősszel, mert még nagyon messze volt! Azt kívántam, ha lehet, inkább ne történjen semmi, már az is valami.","shortLead":"Kirúgtak a hírTV-től, kiesett a Vasas az NB I-ből, illetve kaptam egy infarktust – és még csak június volt, amikor ezt...","id":"20181216_En_meg_elek_a_szakman_mar_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f051b4a-6d5d-4fd2-ba37-7c87df05f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e661bb1-dd39-4802-8958-a54ee7964395","keywords":null,"link":"/velemeny/20181216_En_meg_elek_a_szakman_mar_nem","timestamp":"2018. december. 16. 09:00","title":"D. Bányász Gergő: Én még élek, a szakmám már alig!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi Minisztérium (IM) visszautasítja az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosának a közigazgatási bíróságokkal kapcsolatos \"megalapozatlan állításait\".","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium (IM) visszautasítja az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosának a közigazgatási...","id":"20181214_A_kormany_ujra_visszauzent_Brusszelnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be4de4e-6ad5-4cc4-982f-a9ff67cf2d34","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_kormany_ujra_visszauzent_Brusszelnek","timestamp":"2018. december. 14. 22:22","title":"A kormány újra visszaüzent Brüsszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6853ce-0f00-4a65-85af-d054ce4379cf","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Egyedülálló anyaként készül a gyereknevelésre Baracskay Angéla cukrász séf, aki a HVG-nek adott portré interjúban mesél a két Michelin csillagos éttermek embertelen világáról is. \r

","shortLead":"Egyedülálló anyaként készül a gyereknevelésre Baracskay Angéla cukrász séf, aki a HVG-nek adott portré interjúban mesél...","id":"20181215_A_csicsoka_peldaul_abszolut_gesztenye_izu_miert_ne_tehetnem_edessegekbe_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba6853ce-0f00-4a65-85af-d054ce4379cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8f8aa3-91b2-4896-b57f-05e70e7102d6","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_csicsoka_peldaul_abszolut_gesztenye_izu_miert_ne_tehetnem_edessegekbe_","timestamp":"2018. december. 15. 17:00","title":"\"Azért nem leszek együtt senkivel, mert a társadalom elvárja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd562f7e-9019-4684-8a21-a431e1ac8981","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A párt nem szeretné, ha a tüntetés kezdeti lendülete miatt nem kapnák meg az ajándékot a gyerekek.","shortLead":"A párt nem szeretné, ha a tüntetés kezdeti lendülete miatt nem kapnák meg az ajándékot a gyerekek.","id":"20181215_Gyujtest_szervez_a_Momentum_hogy_potoljak_a_Kossuth_teri_tuntetesen_megrongalodott_szankokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd562f7e-9019-4684-8a21-a431e1ac8981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96df17b-ea21-4819-afb9-ba2f7f9f7554","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Gyujtest_szervez_a_Momentum_hogy_potoljak_a_Kossuth_teri_tuntetesen_megrongalodott_szankokat","timestamp":"2018. december. 15. 13:17","title":"Gyűjtést szervez a Momentum, hogy pótolják a Kossuth téri tüntetésen megrongálódott szánkókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem áll meg az élet egy kis hóeséstől, az internet ontja magából a túlóratörvényhez kreált mémeket.","shortLead":"Nem áll meg az élet egy kis hóeséstől, az internet ontja magából a túlóratörvényhez kreált mémeket.","id":"20181215_Omlenek_a_memek_a_tuloratorvenyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0803d5e0-b518-4e7e-8c17-1ebb7d44fab1","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_Omlenek_a_memek_a_tuloratorvenyrol","timestamp":"2018. december. 15. 11:36","title":"Ömlenek a mémek a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint felével hízik a vállalkozások áramszámlája, pedig korábban rezsicsökkentést ígért a kormány a cégeknek is. Az állami szolgáltató drágán adja az áramot.","shortLead":"Több mint felével hízik a vállalkozások áramszámlája, pedig korábban rezsicsökkentést ígért a kormány a cégeknek is...","id":"20181215_rezsicsokkentes_nkm_egyetemes_energiaszolgaltato_arampiac_vallalati_tarifa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33307e9-7fd6-431b-b742-503b628ab7c5","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_rezsicsokkentes_nkm_egyetemes_energiaszolgaltato_arampiac_vallalati_tarifa","timestamp":"2018. december. 15. 06:30","title":"Rezsicsökkentés helyett áramütéssel felérő drágulást kaptak a vállalkozók az év végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab37cf11-7940-49e9-b568-5d3eb2a31d39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy héten belül a negyedik tüntetést tartják a túlóratörvény ellen, amit ezúttal a Hősök terére szerveztek, pár méterre a Fidesz-székháztól. Kövesse velünk percről percre a mai tüntetést is. ","shortLead":"Egy héten belül a negyedik tüntetést tartják a túlóratörvény ellen, amit ezúttal a Hősök terére szerveztek, pár méterre...","id":"20181216_Meterekre_a_Fidesz_szekhaztol_kivannak_boldog_karacsonyt_Orbannak_a_tulora_ellen_tuntetok__percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab37cf11-7940-49e9-b568-5d3eb2a31d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e2743d-96b7-4f95-9f13-51e7658c086c","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Meterekre_a_Fidesz_szekhaztol_kivannak_boldog_karacsonyt_Orbannak_a_tulora_ellen_tuntetok__percrol_percre","timestamp":"2018. december. 16. 14:38","title":"A Kossuth tér kiürült, a tömeg nagy része a köztévéhez vonul - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f36ae8c-ba96-4f54-9b31-28644cd4f0bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az első fokon eljáró Szegedi Járásbíróság nyomozási bírójának döntését másodfokon megváltoztatva a Szegedi Törvényszék megszüntette Czeglédy Csaba letartóztatását, és elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét.","shortLead":"Az első fokon eljáró Szegedi Járásbíróság nyomozási bírójának döntését másodfokon megváltoztatva a Szegedi Törvényszék...","id":"20181215_czegledy_csaba_birosag_elozetes_letartoztatas_bunugyi_felugyelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f36ae8c-ba96-4f54-9b31-28644cd4f0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df938c17-bd4d-4eac-a2be-a76333e44365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_czegledy_csaba_birosag_elozetes_letartoztatas_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2018. december. 15. 17:24","title":"Hivatalosan is közölte a bíróság, miért engedték ki Czeglédyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]