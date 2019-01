Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9fda094-199c-4526-abd9-472b9bbc94a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilyukasztotta a gázvezetéket, majd gyertyát gyújtott. ","shortLead":"Kilyukasztotta a gázvezetéket, majd gyertyát gyújtott. ","id":"20190102_Betort_egy_hazba_majd_felrobbantotta_a_furdoszobat_a_lepsenyi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9fda094-199c-4526-abd9-472b9bbc94a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f94069b-5ff7-49a7-b3bd-eeecffb24715","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Betort_egy_hazba_majd_felrobbantotta_a_furdoszobat_a_lepsenyi_ferfi","timestamp":"2019. január. 02. 16:02","title":"Betört egy házba, majd felrobbantotta a fürdőszobát a lepsényi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf8fb4c-5018-4260-97a8-892f712cacb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédia egy VI. kerületi lakásban történt, a lány apja is rosszul lett, de őt meg tudták menteni. ","shortLead":"A tragédia egy VI. kerületi lakásban történt, a lány apja is rosszul lett, de őt meg tudták menteni. ","id":"20190103_15_eves_lany_halt_meg_szenmonoxidmergezesben_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bf8fb4c-5018-4260-97a8-892f712cacb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47228e45-63da-4c30-bd2e-362a71c8858e","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_15_eves_lany_halt_meg_szenmonoxidmergezesben_Budapesten","timestamp":"2019. január. 03. 21:33","title":"15 éves lány halt meg szén-monoxid-mérgezésben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárdnak egy kórus jutott eszébe a Parlament lépcsőjén esküt tevő képviselőkről.","shortLead":"Németh Szilárdnak egy kórus jutott eszébe a Parlament lépcsőjén esküt tevő képviselőkről.","id":"20190103_Deutsch_Tamas_Nemeth_Szilard_tuloratorveny_ellenzek_soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba722bb-84d8-4ddd-94d8-99a21b56ebde","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Deutsch_Tamas_Nemeth_Szilard_tuloratorveny_ellenzek_soros","timestamp":"2019. január. 03. 12:35","title":"Deutsch Tamás és Németh Szilárd is megfejtette az ellenzék mai akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087b011a-3f2a-45ab-af65-af2464a36738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még akkor is volt nála pirotechnikai eszköz, amikor néhány nappal később kihallgatták.","shortLead":"Még akkor is volt nála pirotechnikai eszköz, amikor néhány nappal később kihallgatták.","id":"20190103_Postaladakban_robbantott_petardat_egy_fiatal_szilveszter_ejjel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=087b011a-3f2a-45ab-af65-af2464a36738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7dc94e-5f7a-49c7-a31d-7effe7b65c88","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Postaladakban_robbantott_petardat_egy_fiatal_szilveszter_ejjel","timestamp":"2019. január. 03. 07:52","title":"Postaládákban robbantott petárdát egy fiatal szilveszter éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d126b983-cdd8-45b7-9cba-d5afc6b13a52","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201901_ennio_morricone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d126b983-cdd8-45b7-9cba-d5afc6b13a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5309e6e1-805e-4d49-97c1-fcb59a70bcc2","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.01/201901_ennio_morricone","timestamp":"2019. január. 03. 00:00","title":"Portré: Ennio Morricone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd797f1-1609-4a94-82a4-8836c064f696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokféle módon lehet összegezni egy évet, a Year of Colour ezek közül talán az egyik legkreatívabb módja ennek.","shortLead":"Sokféle módon lehet összegezni egy évet, a Year of Colour ezek közül talán az egyik legkreatívabb módja ennek.","id":"20190102_instagram_year_of_colour_2018_szinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd797f1-1609-4a94-82a4-8836c064f696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ad7b20-3796-4b72-abbf-a5a9a4f236ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_instagram_year_of_colour_2018_szinek","timestamp":"2019. január. 02. 15:03","title":"Instagramozik? Csak pár kattintás, és kiderül, milyen színeket használt 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most péntektől. ","shortLead":"Most péntektől. ","id":"20190102_1010_forinttal_lesz_olcsobb_a_benzin_es_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649ccc62-a0a2-4b85-96f4-d851e6262cea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_1010_forinttal_lesz_olcsobb_a_benzin_es_gazolaj","timestamp":"2019. január. 02. 15:32","title":"10-10 forinttal lesz olcsóbb a benzin és gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e593433-a64b-40c8-87c0-8a3e1eb26e1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy, a pókoktól betegesen rettegő ember miatt riasztották január elsején az ausztrál rendőrséget. Mint kiderült, tévesen.","shortLead":"Egy, a pókoktól betegesen rettegő ember miatt riasztották január elsején az ausztrál rendőrséget. Mint kiderült...","id":"20190102_Pokfobias_miatt_riasztottak_az_ausztral_rendorseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e593433-a64b-40c8-87c0-8a3e1eb26e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccd5bbe-b43d-4d8d-bea3-a232fd259f13","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Pokfobias_miatt_riasztottak_az_ausztral_rendorseget","timestamp":"2019. január. 02. 18:57","title":"Pókfóbiás miatt riasztották az ausztrál rendőrséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]