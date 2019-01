Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc191641-bc3f-4e0a-9d3b-3c0c0f2d220c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több vállalat dönt úgy, kihagyja az Apple-t és a Google-t bevételei lefölözéséből. A Netflix a legújabb cég, amelyik hasonlóképpen gondolkozik.","shortLead":"Egyre több vállalat dönt úgy, kihagyja az Apple-t és a Google-t bevételei lefölözéséből. A Netflix a legújabb cég...","id":"20190102_netflix_apple_app_store_iap_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc191641-bc3f-4e0a-9d3b-3c0c0f2d220c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507c775d-26f6-4c02-a5f0-75099c26cc9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_netflix_apple_app_store_iap_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2019. január. 02. 13:03","title":"Besokallt a Netflix: nem akar többé adózni az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1894a567-e31c-477b-906b-91854eec4d2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kik és mennyit fölöztek le a világ legnagyobb kábítószer-kartelljének hasznából? New York-ban csütörtökön kezdődik újra a „Köpcös” pere, amelynek során szinte mindenki \"dalol\". Így számos kínos kérdésre választ kaphatnak az érdeklődők. ","shortLead":"Kik és mennyit fölöztek le a világ legnagyobb kábítószer-kartelljének hasznából? New York-ban csütörtökön kezdődik újra...","id":"20190103_Bankarok_bunvadaszok_politikusok_a_lekapcsolt_felanalfabeta_kabitoszerkiraly_zsebeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1894a567-e31c-477b-906b-91854eec4d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ffe876-a9e9-4356-a6f3-f0c77a2ddea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Bankarok_bunvadaszok_politikusok_a_lekapcsolt_felanalfabeta_kabitoszerkiraly_zsebeben","timestamp":"2019. január. 03. 12:13","title":"Bankárok, bűnvadászok, politikusok a lekapcsolt félanalfabéta kábítószerkirály zsebében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e454436c-35a1-4f73-9a2b-9427ae25cfca","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne hagyjuk életünk történetét nyom nélkül elhalványulni.","shortLead":"Ne hagyjuk életünk történetét nyom nélkül elhalványulni.","id":"20190103_8_ok_amiert_erdemes_naplot_irnunk_az_uj_evben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e454436c-35a1-4f73-9a2b-9427ae25cfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0b983e-b8dd-4b53-9929-f48bb25e319d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190103_8_ok_amiert_erdemes_naplot_irnunk_az_uj_evben","timestamp":"2019. január. 03. 12:15","title":"8 ok, amiért érdemes naplót írnunk az új évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak öt ország van az unióban, ahol az összes kiadás nagyobb része megy el alkoholra, mint itt.","shortLead":"Csak öt ország van az unióban, ahol az összes kiadás nagyobb része megy el alkoholra, mint itt.","id":"20190102_Az_EUatlag_duplajat_koltik_el_a_magyarok_alkoholra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8baf806-c48e-4e7b-be36-8e5d406e528b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Az_EUatlag_duplajat_koltik_el_a_magyarok_alkoholra","timestamp":"2019. január. 02. 11:40","title":"Az EU-átlag dupláját költik el a magyarok alkoholra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f35aca9-e948-4ab7-ba96-c7a8d2f736fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM) még októberben jelentették be, de csak mostanra lett belőle valóság.","shortLead":"A Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM) még októberben jelentették be, de csak mostanra lett belőle valóság.","id":"20190103_Ket_nap_alatt_2200an_csatlakoztak_MarkiZayek_mozgalmahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f35aca9-e948-4ab7-ba96-c7a8d2f736fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7180d96f-4391-4230-bb94-43caabc617d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Ket_nap_alatt_2200an_csatlakoztak_MarkiZayek_mozgalmahoz","timestamp":"2019. január. 03. 18:44","title":"Két nap alatt 2200-an csatlakoztak Márki-Zayék mozgalmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6c19f5-66c0-4f90-9e4b-a9bcc47384f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tanulók túlterhelése nem csak Magyarországon probléma. A román parlament lépett is ez ügyben, az ottani óraszámoknak a magyar diákok igencsak tapsolnának. Igaz, az államfő visszaküldte a törvényt a parlamentnek.



","shortLead":"A tanulók túlterhelése nem csak Magyarországon probléma. A román parlament lépett is ez ügyben, az ottani óraszámoknak...","id":"20190103_A_roman_diakok_oraszamat_is_csokkentenek__de_ott_sem_egyszeru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6c19f5-66c0-4f90-9e4b-a9bcc47384f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a7fbf6-52e6-4655-a514-9b5853c6f92e","keywords":null,"link":"/kultura/20190103_A_roman_diakok_oraszamat_is_csokkentenek__de_ott_sem_egyszeru","timestamp":"2019. január. 03. 15:49","title":"A román diákok óraszámát is csökkentenék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdb6bed-ce57-4617-b1cc-ec5efe277294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy speciális mentőszigettel húzták partra.","shortLead":"Egy speciális mentőszigettel húzták partra.","id":"20190102_labrador_kutya_tuzolto_katasztrofavedelem_jeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfdb6bed-ce57-4617-b1cc-ec5efe277294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7ea271-3cd1-4713-88de-1056754385f7","keywords":null,"link":"/elet/20190102_labrador_kutya_tuzolto_katasztrofavedelem_jeg","timestamp":"2019. január. 02. 13:32","title":"Rémült labradort mentettek a tűzoltók a péceli Csunya-tó közepéről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cca357-751a-4b29-9825-bb8ac4316986","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Christian Pulisicet a Borussia Dortmundtól veszik meg. ","shortLead":"Christian Pulisicet a Borussia Dortmundtól veszik meg. ","id":"20190102_64_milliot_fizet_a_Chelsea_egy_20_eves_amerikai_focistaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cca357-751a-4b29-9825-bb8ac4316986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130e5e95-d15b-4d85-83a3-ad33ca17c7b0","keywords":null,"link":"/sport/20190102_64_milliot_fizet_a_Chelsea_egy_20_eves_amerikai_focistaert","timestamp":"2019. január. 02. 12:56","title":"64 millió eurót fizet a Chelsea egy 20 éves amerikai focistáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]