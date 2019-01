Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85c02f86-ab93-4e9e-8e3b-1b84cdc261d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emirátusok egyik gyöngyszeme, Dubaj sok kategóriában világverő. Itt lehet például a legtöbbet fizetni az egyedi autó rendszámokért, olykor dollármilliókat. De most Dubaj egy új területen is világelsőségre tör. ","shortLead":"Az emirátusok egyik gyöngyszeme, Dubaj sok kategóriában világverő. Itt lehet például a legtöbbet fizetni az egyedi autó...","id":"20190114_Uszoda_epul_az_52_emeleten_teriszonyosoknak_nem_ajanlott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c02f86-ab93-4e9e-8e3b-1b84cdc261d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed759d67-a992-4819-8f6e-00502bd0d0d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Uszoda_epul_az_52_emeleten_teriszonyosoknak_nem_ajanlott","timestamp":"2019. január. 14. 11:24","title":"Uszoda épül az 52. emeleten, tériszonyosoknak nem ajánlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezeket a számokat kellett volna kitalálni, de végül senkinek sem sikerült, így nem volt telitalálat.","shortLead":"Ezeket a számokat kellett volna kitalálni, de végül senkinek sem sikerült, így nem volt telitalálat.","id":"20190113_Ime_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa44444-ca93-468e-afa6-d9e92b33c40d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Ime_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2019. január. 13. 16:55","title":"Íme a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464b4584-e5cd-4835-92e9-ee27edeaaefc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, hogy a döntésnek van-e köze ahhoz, hogy a múlt héten az önkormányzat – ellenzéki többséggel – nemet mondott a túlóratörvényre.","shortLead":"Nem tudni, hogy a döntésnek van-e köze ahhoz, hogy a múlt héten az önkormányzat – ellenzéki többséggel – nemet mondott...","id":"20190114_Megvonta_az_egyik_alpolgarmester_hataskoreit_Szombathely_fideszes_polgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=464b4584-e5cd-4835-92e9-ee27edeaaefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625aef04-e2a4-419c-a90f-678fd23849d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Megvonta_az_egyik_alpolgarmester_hataskoreit_Szombathely_fideszes_polgarmestere","timestamp":"2019. január. 14. 10:50","title":"Megvonta az egyik alpolgármester hatásköreit Szombathely fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életfogytiglanra is ítélhetik a férfit, aki a vád szerint egy ismerősét 69 késszúrással megölte, majd elásta.","shortLead":"Életfogytiglanra is ítélhetik a férfit, aki a vád szerint egy ismerősét 69 késszúrással megölte, majd elásta.","id":"20190114_Kegyetlen_gyilkossag_vadlottja_kerul_a_birosag_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2449052-ddaa-4e4e-9662-b40042812e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Kegyetlen_gyilkossag_vadlottja_kerul_a_birosag_ele","timestamp":"2019. január. 14. 10:32","title":"Kegyetlen gyilkosság vádlottja kerül a bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Büntetőintézkedésekkel fenyegeti az Egyesült Államok berlini nagykövete az Északi Áramlat-2 földgázvezeték beruházásban részt vevő német vállalatokat – írta a Bild am Sonntag című vasárnapi német lap.","shortLead":"Büntetőintézkedésekkel fenyegeti az Egyesült Államok berlini nagykövete az Északi Áramlat-2 földgázvezeték beruházásban...","id":"20190114_Nemet_cegeket_fenyegetett_meg_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5127a9-a180-459c-848b-eb83d24bd3a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Nemet_cegeket_fenyegetett_meg_Trump","timestamp":"2019. január. 14. 09:23","title":"Német cégeket fenyegetett meg Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a244df0d-b058-47f5-8a6d-2f17de9d67ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futurisztikus külcsínű, tisztán elektromos hajtásláncú sportkocsi zöld jelzést kapott Ingolstadtban.","shortLead":"A futurisztikus külcsínű, tisztán elektromos hajtásláncú sportkocsi zöld jelzést kapott Ingolstadtban.","id":"20190115_alombol_valosag_sorozatgyartasba_kerul_a_775_loeros_villanyAudi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a244df0d-b058-47f5-8a6d-2f17de9d67ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39543381-6d04-4bf4-b0ff-1e9e9e0c100a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_alombol_valosag_sorozatgyartasba_kerul_a_775_loeros_villanyAudi","timestamp":"2019. január. 15. 08:21","title":"Álomból valóság: sorozatgyártásba kerül a 775 lóerős villany-Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1859e0-1852-4401-b5d2-6de5609532fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak oktatásügyi követeléseik vannak.","shortLead":"Nemcsak oktatásügyi követeléseik vannak.","id":"20190113_Sztrajkra_keszulnek_a_pedagogusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e1859e0-1852-4401-b5d2-6de5609532fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbffee1-afe3-4e26-bacb-399f885ca504","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Sztrajkra_keszulnek_a_pedagogusok","timestamp":"2019. január. 13. 11:46","title":"Sztrájkra készülnek a pedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfacfce-bd88-498d-8df1-81a4939cd075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki megint szabálytalanul parkolt.","shortLead":"Valaki megint szabálytalanul parkolt.","id":"20190114_Terelve_kozlekedeik_a_78as_troli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecfacfce-bd88-498d-8df1-81a4939cd075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53510739-0165-4f72-98f3-9843b8c12fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Terelve_kozlekedeik_a_78as_troli","timestamp":"2019. január. 14. 15:27","title":"Terelve közlekedik a 78-as troli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]