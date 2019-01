Az örmény származású Lianna Shakhnazaryan a Los Angeles-i fellebbviteli bíróságon beperelte Mariah Carey menedzserét, Stella Bulochnikovot, amiért állítása szerint a nő folyamatosan molesztálta őt. Keresetében az áll, hogy Bulochnikov markolászta a fenekét és a melleit, "örmény lotyónak", máskor viszont "örmény hercegnőnek" hívta őt, és volt, hogy Bulochnikov ráült az asszisztensre, máskor pedig a földön tartotta és levizelte a kollégáját – írja a Variety.

Az ügyben Mariah Carey is érintett, hiszen Shakhnazaryan szerint a popsztár tudott a megaláztatásokról, sőt időnként jelen is volt, miközben a menedzser erőszakoskodott vele. A volt asszisztens ráadásul azt is állítja, hogy maga Mariah Carey is erőszakos volt vele szemben, lelkileg és fizikálisan is bántalmazta őt.

A asszisztenst 2015 szeptemberében vette fel Mariah Carey 328 ezer 500 dolláros éves fizetésért. Ezért a pénzért cserébe Lianna Shakhnazaryannak a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre kellett állnia, és nemcsak Carey-nek, de Bulochnikovnak is dolgozott. Az asszisztenst 2017 novemberében rúgták ki, miután Shakhnazaryan állítólag bepanaszotla Carey-nél a menedzsert. Később Carey megvált Bulochnikovtól is.

Nemcsak a volt asszisztens perel azonban, hanem az énekes is beperelte egykori alkalmazottját: Mariah Carey szerint Lianna Shakhnazaryan megszegte a titoktartási szerződésüket, miután a nő titokban "zavarbaejtő" videofelvételeket készített. Ha ez utóbbi pert elveszíti Shakhnazaryan, akkor 8 millió dollárt kell kifizetnie a popsztárnak.

