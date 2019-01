Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34a82fc5-f0a4-43d5-95b9-86f623ea19da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban egy gépkocsit használtak, amelybe robbanóanyagot rejtettek. ","shortLead":"A támadásban egy gépkocsit használtak, amelybe robbanóanyagot rejtettek. ","id":"20190117_Tobben_meghaltak_egy_Bogotaban_tortent_robbantasos_merenyletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34a82fc5-f0a4-43d5-95b9-86f623ea19da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a844f8c-542e-4e05-8f7a-1ddb070d365f","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_Tobben_meghaltak_egy_Bogotaban_tortent_robbantasos_merenyletben","timestamp":"2019. január. 17. 19:02","title":"Rendőrkadétokat robbantottak fel Bogotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szakértők azonban azt mondják, az IÁ csak ijesztget, a terrorszervezetnek nincs köze a 39 halálos áldozattal járó gázrobbanáshoz. ","shortLead":"Szakértők azonban azt mondják, az IÁ csak ijesztget, a terrorszervezetnek nincs köze a 39 halálos áldozattal járó...","id":"20190118_Az_Iszlam_Allam_magara_vallalta_az_oroszorszagi_hazrobbanast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607e22a6-2acd-464b-84bb-3abf3b44649c","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Az_Iszlam_Allam_magara_vallalta_az_oroszorszagi_hazrobbanast","timestamp":"2019. január. 18. 08:43","title":"Az Iszlám Állam magára vállalta az oroszországi házrobbanást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdacec1e-6349-4bcb-a082-799aca57a9a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer is feltűnt a peronoknál, a második eset után elfogták.","shortLead":"Kétszer is feltűnt a peronoknál, a második eset után elfogták.","id":"20190117_Vadat_emeltek_a_kobanyai_szatir_ellen_aki_a_vasutallomason_mutogatta_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdacec1e-6349-4bcb-a082-799aca57a9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192b65f3-df0d-46d6-8a17-8047cbee63de","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Vadat_emeltek_a_kobanyai_szatir_ellen_aki_a_vasutallomason_mutogatta_magat","timestamp":"2019. január. 17. 10:31","title":"Vádat emeltek a kőbányai szatír ellen, aki a vasútállomáson mutogatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"12 százalékkal többen támogatják az EU-tagságot, mint ahányan még most is örülnek a Brexitnek.","shortLead":"12 százalékkal többen támogatják az EU-tagságot, mint ahányan még most is örülnek a Brexitnek.","id":"20190117_Soha_nem_volt_ennyire_nepszeru_a_briteknel_az_EUban_maradas_otlete_a_Brexit_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482daf35-376b-4634-bcb9-2d2a8c348011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Soha_nem_volt_ennyire_nepszeru_a_briteknel_az_EUban_maradas_otlete_a_Brexit_ota","timestamp":"2019. január. 17. 18:39","title":"Soha nem volt ennyire népszerű a briteknél az EU-ban maradás ötlete a Brexit-népszavazás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15c37b8-5c0f-4ed8-833a-fb01001f0f2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte ezzel segíteni tud a gyászoló embereknek.","shortLead":"Szerinte ezzel segíteni tud a gyászoló embereknek.","id":"20190118_Emberi_hamvakbol_keszitene_kepeket_a_magyar_festo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d15c37b8-5c0f-4ed8-833a-fb01001f0f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b70b90-affd-4a97-914c-b9f4c8273559","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Emberi_hamvakbol_keszitene_kepeket_a_magyar_festo","timestamp":"2019. január. 18. 10:04","title":"Emberi hamvakból készítene képeket a magyar festő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab52955-5c02-4a9c-a5e9-1aeb8c896547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dugók hossza összesen 1,5 millió kilométer volt az ADAC német autóklub adatai szerint.","shortLead":"A dugók hossza összesen 1,5 millió kilométer volt az ADAC német autóklub adatai szerint.","id":"20190117_Tavaly_459_ezer_orat_ultek_dugoban_a_nemetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eab52955-5c02-4a9c-a5e9-1aeb8c896547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df03158f-d758-40ce-ba0c-60629d182881","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_Tavaly_459_ezer_orat_ultek_dugoban_a_nemetek","timestamp":"2019. január. 17. 20:32","title":"Tavaly 459 ezer órát ültek dugóban a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minél többet foglalkozunk a pénzügyeinkkel, annál tudatosabbak leszünk a pénzügyek terén – magyarázta az ÁSZ-elnök.","shortLead":"Minél többet foglalkozunk a pénzügyeinkkel, annál tudatosabbak leszünk a pénzügyek terén – magyarázta az ÁSZ-elnök.","id":"20190117_Domokos_Laszlo_a_fejlett_penzugyi_kultura_javitja_az_eletminoseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5d3407-216c-4396-9953-39a4bc3a3ac8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Domokos_Laszlo_a_fejlett_penzugyi_kultura_javitja_az_eletminoseget","timestamp":"2019. január. 17. 18:21","title":"Domokos László: A fejlett pénzügyi kultúra javítja az életminőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47717153-9d34-4a8c-8396-5a2a530cee34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kenyai biztonsági erők megölték a nairobi terrortámadás összes elkövetőjét, illetve volt az iszlamisták között olyan, aki felrobbantotta magát. ","shortLead":"A kenyai biztonsági erők megölték a nairobi terrortámadás összes elkövetőjét, illetve volt az iszlamisták között olyan...","id":"20190117_nairobi_terrortamadas_otven_eltunt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47717153-9d34-4a8c-8396-5a2a530cee34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e93d59a-5d07-4e51-a729-2704f9d098c9","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_nairobi_terrortamadas_otven_eltunt","timestamp":"2019. január. 17. 05:18","title":"Ötven embert nem találnak a nairobi terrortámadás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]