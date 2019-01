Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ea04e4f-6fcc-4aca-9698-082d18a9123f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A dolgozók 40 százalékos béremeléssel éreznék úgy, hogy megbecsüli őket a munkahelyük, az Audi bérajánlata nem elég, ezért figyelmeztető sztrájkot tartanak – jelentette be a szakszervezet.","shortLead":"A dolgozók 40 százalékos béremeléssel éreznék úgy, hogy megbecsüli őket a munkahelyük, az Audi bérajánlata nem elég...","id":"20190117_Nem_fogadtak_el_a_ceg_ajanlatat_sztrajkba_lepnek_a_gyori_Audi_dolgozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ea04e4f-6fcc-4aca-9698-082d18a9123f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12ef4ea-6639-474b-8ca9-a255c3b97a83","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Nem_fogadtak_el_a_ceg_ajanlatat_sztrajkba_lepnek_a_gyori_Audi_dolgozoi","timestamp":"2019. január. 17. 19:21","title":"Nem fogadták el a cég ajánlatát, sztrájkba lépnek a győri Audi dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53079e21-3b48-461a-ae5d-e6d0d1e9f883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen, a most igencsak elterjedt kifejezést használta a független képviselőre, de azt blogján publikálta is, továbbá \"egy utolsó, szemét, becstelen gazembernek\" is hívta egy másik írásában.","shortLead":"Igen, a most igencsak elterjedt kifejezést használta a független képviselőre, de azt blogján publikálta is, továbbá...","id":"20190116_Pert_vesztett_fizetnie_kell_Bayer_Zsoltnak_amiert_tragar_kifejezesekkel_illette_Hadhazyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53079e21-3b48-461a-ae5d-e6d0d1e9f883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb768f53-7e2d-45f7-b8c4-ff9f667dd1a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Pert_vesztett_fizetnie_kell_Bayer_Zsoltnak_amiert_tragar_kifejezesekkel_illette_Hadhazyt","timestamp":"2019. január. 16. 13:55","title":"Pert vesztett, fizetnie kell Bayer Zsoltnak, amiért trágár kifejezésekkel illette Hadházyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1e02d7-6bbd-4813-bbd7-4ba04a183626","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen öten sérültek meg, közülük hárman gyerekek.","shortLead":"Összesen öten sérültek meg, közülük hárman gyerekek.","id":"20190116_Gazrobbanas_volt_egy_tbilisi_lakohazban_legalabb_harman_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f1e02d7-6bbd-4813-bbd7-4ba04a183626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245ef2ff-7bb0-4c2f-8af3-dc0ef57b84bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Gazrobbanas_volt_egy_tbilisi_lakohazban_legalabb_harman_meghaltak","timestamp":"2019. január. 16. 20:37","title":"Gázrobbanás volt egy tbiliszi lakóházban, legalább hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6165179-4eaa-4417-9ca7-d13e6d19086d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábban adócsalásért elítélt politikus szerint a jelenlegi olasz kormánypártot tapasztalat és hozzáértés nélküli személyek vezetik. ","shortLead":"A korábban adócsalásért elítélt politikus szerint a jelenlegi olasz kormánypártot tapasztalat és hozzáértés nélküli...","id":"20190117_Felelossegerzetbol_a_82_eves_Berlusconi_is_indul_az_EPvalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6165179-4eaa-4417-9ca7-d13e6d19086d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604226b2-3836-4374-8454-2a794cf174e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_Felelossegerzetbol_a_82_eves_Berlusconi_is_indul_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. január. 17. 16:09","title":"\"Felelősségérzetből\" a 82 éves Berlusconi is indul az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy londoni cégnek fizetett 128 millió forintot a jegybank a most megvett festményért.","shortLead":"Egy londoni cégnek fizetett 128 millió forintot a jegybank a most megvett festményért.","id":"20190117_128_millio_forintert_vasarolt_festmenyt_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f430aac8-4583-499a-a166-cccb3be7bcfa","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_128_millio_forintert_vasarolt_festmenyt_az_MNB","timestamp":"2019. január. 17. 15:14","title":"128 millió forintért vásárolt festményt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","shortLead":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","id":"20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6447e7f-bab8-4a9c-81e0-4f9af8d884d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","timestamp":"2019. január. 16. 15:52","title":"Kirabolták a Kutyapárt irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a1828-6843-4cba-9cdc-52da5bccd68a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190117_Zsenialis_klipet_keszitett_egy_miskolci_gimnazium_a_We_Are_The_Worldre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a1828-6843-4cba-9cdc-52da5bccd68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebfb549-14e9-4847-abb1-68b970c74beb","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Zsenialis_klipet_keszitett_egy_miskolci_gimnazium_a_We_Are_The_Worldre","timestamp":"2019. január. 17. 09:02","title":"Zseniális klipet készített egy miskolci gimnázium a We Are The Worldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁEEK adatai szerint a legrosszabb helyzetben Bács-Kiskun megye van, de a fővárosban is vannak hiányosságok. ","shortLead":"Az ÁEEK adatai szerint a legrosszabb helyzetben Bács-Kiskun megye van, de a fővárosban is vannak hiányosságok. ","id":"20190117_Tobb_mint_200_fogorvosi_praxis_tartosan_betoltetlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40eafba-7321-40f2-94b5-0054dc451c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Tobb_mint_200_fogorvosi_praxis_tartosan_betoltetlen","timestamp":"2019. január. 17. 07:48","title":"Több mint 200 fogorvosi praxis tartósan betöltetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]