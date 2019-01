Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1289dba7-afd3-429d-8199-22bbbb686683","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még csak egy prototípust mutatott be a SanDisk: négy TB, azaz hozzávetőlegesen 4000 GB-nyi információ fér el az új, USB drive méretű eszközön.","shortLead":"Egyelőre még csak egy prototípust mutatott be a SanDisk: négy TB, azaz hozzávetőlegesen 4000 GB-nyi információ fér el...","id":"20190117_sandisk_4tb_usb_drive_prototipus_ces2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1289dba7-afd3-429d-8199-22bbbb686683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225db027-4756-4fe8-a75a-e42c4dee99fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_sandisk_4tb_usb_drive_prototipus_ces2019","timestamp":"2019. január. 17. 10:03","title":"4000 GB adat fér el ezen a pendrive-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az országban irányított lavinák megindításával próbálják csökkenteni a veszélyt. ","shortLead":"Az országban irányított lavinák megindításával próbálják csökkenteni a veszélyt. ","id":"20190117_Ilyen_az_amikor_megindul_a_lavina_egy_svajci_hegyoldalon__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911d2f17-8f19-4f52-b4af-bf2912eb9cf2","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Ilyen_az_amikor_megindul_a_lavina_egy_svajci_hegyoldalon__video","timestamp":"2019. január. 17. 10:05","title":"Ilyen az, amikor megindul a lavina egy svájci hegyoldalon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zacher Gábor azt mondja, dolgozna még, de sem tanítani, sem életet menteni nem engedik vissza a Honvédkórházba. A sürgősségi egykori vezetője augusztusban távozott, december óta mentősként köti le felesleges energiáit.","shortLead":"Zacher Gábor azt mondja, dolgozna még, de sem tanítani, sem életet menteni nem engedik vissza a Honvédkórházba...","id":"20190117_Zacher_Mar_nem_kellek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f152911-e2c7-40da-a10e-7f8f1dfbd0b4","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Zacher_Mar_nem_kellek","timestamp":"2019. január. 17. 16:35","title":"Zacher: Már nem kellek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadf2287-b8c9-434f-97ac-94f196c30b0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android Q-ról valamikor ősszel rántja majd le a leplet a Google, néhány izgalmasnak tűnő részlet viszont már most kiderült a soron követekző operációs rendszerről.","shortLead":"Az Android Q-ról valamikor ősszel rántja majd le a leplet a Google, néhány izgalmasnak tűnő részlet viszont már most...","id":"20190118_android_q_operacios_rendszer_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cadf2287-b8c9-434f-97ac-94f196c30b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b093ce6d-d6d3-4d59-b502-4c5cdc3b7072","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_android_q_operacios_rendszer_google","timestamp":"2019. január. 18. 10:03","title":"Kiszivárgott: már lehet tudni, milyen új funkciók jönnek az Androidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db9bbfc-d6d4-4458-8d59-b6dcecd5fda4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európa legkelendőbb autójából most egy közel 300 lóerős változat érkezett, aminek nem sok igazi ellenfele akad az autópályákon. És a versenypályákon sem.","shortLead":"Európa legkelendőbb autójából most egy közel 300 lóerős változat érkezett, aminek nem sok igazi ellenfele akad...","id":"20190117_volkswagen_golf_gti_tcr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7db9bbfc-d6d4-4458-8d59-b6dcecd5fda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3be207a-11ad-46f1-b079-5f564551f1d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_volkswagen_golf_gti_tcr","timestamp":"2019. január. 17. 08:21","title":"A VW meglepetése: itt az új szupersportos Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea04e4f-6fcc-4aca-9698-082d18a9123f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A dolgozók 40 százalékos béremeléssel éreznék úgy, hogy megbecsüli őket a munkahelyük, az Audi bérajánlata nem elég, ezért figyelmeztető sztrájkot tartanak – jelentette be a szakszervezet.","shortLead":"A dolgozók 40 százalékos béremeléssel éreznék úgy, hogy megbecsüli őket a munkahelyük, az Audi bérajánlata nem elég...","id":"20190117_Nem_fogadtak_el_a_ceg_ajanlatat_sztrajkba_lepnek_a_gyori_Audi_dolgozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ea04e4f-6fcc-4aca-9698-082d18a9123f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12ef4ea-6639-474b-8ca9-a255c3b97a83","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Nem_fogadtak_el_a_ceg_ajanlatat_sztrajkba_lepnek_a_gyori_Audi_dolgozoi","timestamp":"2019. január. 17. 19:21","title":"Nem fogadták el a cég ajánlatát, sztrájkba lépnek a győri Audi dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindezt a kormányzati leállás miatt fizetés nélkül maradt kormányzati alkalmazottak iránti tiszteletből teszi. ","shortLead":"Mindezt a kormányzati leállás miatt fizetés nélkül maradt kormányzati alkalmazottak iránti tiszteletből teszi. ","id":"20190118_Trump_tiszteletbol_nem_utazik_Davosba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbbf669-6840-48d7-8bfc-1a7e5562c72d","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Trump_tiszteletbol_nem_utazik_Davosba","timestamp":"2019. január. 18. 06:02","title":"Trump \"tiszteletből\" nem utazik Davosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester beterjesztette az erről szóló javaslatot. ","shortLead":"A főpolgármester beterjesztette az erről szóló javaslatot. ","id":"20190118_Tarlos_lepett_jovo_szerdan_meneszthetik_a_BKK_vezerigazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2e8dc5-9214-486a-8574-dcb3cede0893","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Tarlos_lepett_jovo_szerdan_meneszthetik_a_BKK_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. január. 18. 06:24","title":"Tarlós lépett, jövő szerdán meneszthetik a BKK vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]