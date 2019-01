Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60a49d79-9916-43ab-912c-3541f4de2577","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sorra dőlnek a melegrekordok, az utak ragadnak.","shortLead":"Sorra dőlnek a melegrekordok, az utak ragadnak.","id":"20190118_Ausztraliaban_bezzeg_olvad_az_aszfalt_az_utakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60a49d79-9916-43ab-912c-3541f4de2577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3e7de7-dff9-40df-8c9d-f69472b72b5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_Ausztraliaban_bezzeg_olvad_az_aszfalt_az_utakon","timestamp":"2019. január. 18. 08:44","title":"Ausztráliában bezzeg olvad az aszfalt az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff02575-ca5d-4e90-be8b-e1f54d1f2cd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo tulajdonában álló Motorola a jövő hónapban mutathatja be a hajlítható kijelzős mobilját, amiért igen magas árat kérnek majd el a vásárlóktól.","shortLead":"A Lenovo tulajdonában álló Motorola a jövő hónapban mutathatja be a hajlítható kijelzős mobilját, amiért igen magas...","id":"20190117_hajlithato_kijelzo_okostelefon_motorola_razr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff02575-ca5d-4e90-be8b-e1f54d1f2cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b170b9-8462-4fbc-b0e6-21b64743b558","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_hajlithato_kijelzo_okostelefon_motorola_razr","timestamp":"2019. január. 17. 19:03","title":"Hajlítható kijelzővel hozná vissza a Motorola minden idők egyik legkedveltebb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15c37b8-5c0f-4ed8-833a-fb01001f0f2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte ezzel segíteni tud a gyászoló embereknek.","shortLead":"Szerinte ezzel segíteni tud a gyászoló embereknek.","id":"20190118_Emberi_hamvakbol_keszitene_kepeket_a_magyar_festo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d15c37b8-5c0f-4ed8-833a-fb01001f0f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b70b90-affd-4a97-914c-b9f4c8273559","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Emberi_hamvakbol_keszitene_kepeket_a_magyar_festo","timestamp":"2019. január. 18. 10:04","title":"Emberi hamvakból készítene képeket a magyar festő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) visszautasítja a műsort ért támadásokat.","shortLead":"A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) visszautasítja a műsort ért támadásokat.","id":"20190119_Tiszta_vizet_a_poharba__magyarazkodik_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt_az_MTVA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1aa9ce-c58a-4d79-b1ea-00431435a7f9","keywords":null,"link":"/elet/20190119_Tiszta_vizet_a_poharba__magyarazkodik_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt_az_MTVA","timestamp":"2019. január. 19. 08:31","title":"\"Tiszta vizet a pohárba\" - magyarázkodik a melegek gyógyításáról szóló műsor miatt az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118e17ed-e6ef-4735-b5f7-0da2646bab33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél pontosabb mása nem lesz kedvencének.","shortLead":"Ennél pontosabb mása nem lesz kedvencének.","id":"20190118_Kutyamamusz_az_uj_divat_raadasul_az_allatokat_is_tamogatja_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=118e17ed-e6ef-4735-b5f7-0da2646bab33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa620b17-ef81-4988-a035-25da28aaca4a","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Kutyamamusz_az_uj_divat_raadasul_az_allatokat_is_tamogatja_vele","timestamp":"2019. január. 18. 11:20","title":"Kutyamamusz az új divat, ráadásul az állatokat is támogatja vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6113ad57-5b1c-4284-94c3-941c0833eefe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szicíliai Sambucának elképesztő kilátása van a környékre, hiszen egy dombra épült a település, viszont kevesebb mint hatezren lakják. A helyi önkormányzat egyeurós házakkal akarja visszacsábítani az embereket a faluba.","shortLead":"A szicíliai Sambucának elképesztő kilátása van a környékre, hiszen egy dombra épült a település, viszont kevesebb mint...","id":"20190118_Most_Sziciliaban_vehet_egy_euroert_hazat_de_teljesitenie_kell_hozza_egy_feltetelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6113ad57-5b1c-4284-94c3-941c0833eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c71e31-0133-430b-9c54-f3e4ce4bc042","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Most_Sziciliaban_vehet_egy_euroert_hazat_de_teljesitenie_kell_hozza_egy_feltetelt","timestamp":"2019. január. 18. 11:33","title":"Most Szicíliában vehet egy kávé áráért házat, de teljesítenie kell hozzá egy feltételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0533ed-15eb-4e58-a3db-7aff8c5c4623","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Felház-alapító a hitéről, a dilemmáiról és az őt ért támadásokról is beszélt egy interjúban.","shortLead":"A Felház-alapító a hitéről, a dilemmáiról és az őt ért támadásokról is beszélt egy interjúban.","id":"20190118_Orban_Gaspar_Imadkozni_kell_azokert_akik_tamadnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e0533ed-15eb-4e58-a3db-7aff8c5c4623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bd6681-058c-486f-97eb-12c5118fd485","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Orban_Gaspar_Imadkozni_kell_azokert_akik_tamadnak","timestamp":"2019. január. 18. 11:29","title":"Orbán Gáspár: Imádkozni kell azokért, akik támadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993e4b1d-7a6a-46e6-b0fe-4a69b85bd6c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint a Mercedes-gyárban nem akarnak 400 túlórát, de volt, aki a gyár egyik beszállítójánál a túlórák miatt mondott fel. ","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint a Mercedes-gyárban nem akarnak 400 túlórát, de volt, aki a gyár egyik beszállítójánál...","id":"20190119_Faklyas_vonulassal_tiltakoznak_Kecskemeten_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=993e4b1d-7a6a-46e6-b0fe-4a69b85bd6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f84c6f8-4aca-4287-8836-b5ecb856dc11","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Faklyas_vonulassal_tiltakoznak_Kecskemeten_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 19. 16:41","title":"Fáklyás vonulással tiltakoznak Kecskeméten a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]