Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ea04e4f-6fcc-4aca-9698-082d18a9123f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A dolgozók 40 százalékos béremeléssel éreznék úgy, hogy megbecsüli őket a munkahelyük, az Audi bérajánlata nem elég, ezért figyelmeztető sztrájkot tartanak – jelentette be a szakszervezet.","shortLead":"A dolgozók 40 százalékos béremeléssel éreznék úgy, hogy megbecsüli őket a munkahelyük, az Audi bérajánlata nem elég...","id":"20190117_Nem_fogadtak_el_a_ceg_ajanlatat_sztrajkba_lepnek_a_gyori_Audi_dolgozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ea04e4f-6fcc-4aca-9698-082d18a9123f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12ef4ea-6639-474b-8ca9-a255c3b97a83","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Nem_fogadtak_el_a_ceg_ajanlatat_sztrajkba_lepnek_a_gyori_Audi_dolgozoi","timestamp":"2019. január. 17. 19:21","title":"Nem fogadták el a cég ajánlatát, sztrájkba lépnek a győri Audi dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így igyekeznek bátorságot önteni a fiatal lányba. A levelet sokan aláírták.","shortLead":"Így igyekeznek bátorságot önteni a fiatal lányba. A levelet sokan aláírták.","id":"20190118_Ellenzeki_kepviselonok_uzentek_Nagy_Blankanak_Nalunk_most_otost_kaptal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532fe40b-b0fe-488c-ad82-a4cb36192305","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Ellenzeki_kepviselonok_uzentek_Nagy_Blankanak_Nalunk_most_otost_kaptal","timestamp":"2019. január. 18. 11:05","title":"Ellenzéki képviselőnők üzentek Nagy Blankának: Nálunk most ötöst kaptál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem vicc, tényleg ott lépnek fel március 15-én.","shortLead":"Nem vicc, tényleg ott lépnek fel március 15-én.","id":"20190118_A_gizai_piramisoknal_fog_koncertezni_a_Red_Hot_Chili_Peppers","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a13c1f-1fc5-4e22-bc21-a7a45dec73e2","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_A_gizai_piramisoknal_fog_koncertezni_a_Red_Hot_Chili_Peppers","timestamp":"2019. január. 18. 05:50","title":"A gízai piramisoknál fog koncertezni a Red Hot Chili Peppers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fbc69b-4627-4fc6-96bd-2a6c730f81bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyugtattak mindenkit: a Fidesz előnye stabil.","shortLead":"Megnyugtattak mindenkit: a Fidesz előnye stabil.","id":"20190117_Szmajlival_kuldte_at_a_Szazadveg_a_legujabb_kozvelemenykutatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02fbc69b-4627-4fc6-96bd-2a6c730f81bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f730b4a1-cd94-4f0b-aa03-6240dca9f9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Szmajlival_kuldte_at_a_Szazadveg_a_legujabb_kozvelemenykutatasat","timestamp":"2019. január. 17. 15:19","title":"Szmájlival küldte át a Századvég a legújabb közvélemény-kutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bee1f8d-d905-46aa-a8f5-4f3f47f49390","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dolgozhatnak, tanulhatnak az eddig táborokban élő migránsok.","shortLead":"Dolgozhatnak, tanulhatnak az eddig táborokban élő migránsok.","id":"20190118_Egymillio_menekultet_legalizalt_Etiopia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bee1f8d-d905-46aa-a8f5-4f3f47f49390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e8d672-bf7c-4e53-92b2-3fd1034a4d93","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Egymillio_menekultet_legalizalt_Etiopia","timestamp":"2019. január. 18. 07:59","title":"Egymillió menekültet legalizált Etiópia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201903_az_atya_es_afiuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5ea70-f981-4678-a227-8faa5fd08b6f","keywords":null,"link":"/itthon/201903_az_atya_es_afiuk","timestamp":"2019. január. 17. 12:00","title":"Kocsis Györgyi: Az Atya és a fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetstratégiai jelentőségű, egykor Mészáros Lőrinc tulajdonolta tévé munkatársa titokban lefotózta Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselőt az Országgyűlés irodaházának menzáján. A tavaszi ülésszak végéig kitiltották.","shortLead":"A nemzetstratégiai jelentőségű, egykor Mészáros Lőrinc tulajdonolta tévé munkatársa titokban lefotózta Ujhelyi István...","id":"20190118_Kitiltottak_a_parlamentbol_a_titokban_fotozo_Echo_TVs_riportert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc16798-928d-47c8-b1cc-121a43d59da4","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Kitiltottak_a_parlamentbol_a_titokban_fotozo_Echo_TVs_riportert","timestamp":"2019. január. 18. 12:43","title":"Kitiltották a parlamentből a titokban fotózó Echo Tv-st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új elnököt is választott közgyűlésén a bank.","shortLead":"Új elnököt is választott közgyűlésén a bank.","id":"20190117_Megkezdte_az_elokeszuleteket_a_tozsdei_kibocsatasra_az_MKB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca83b96d-07cc-40cb-a3a7-9266b4159492","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Megkezdte_az_elokeszuleteket_a_tozsdei_kibocsatasra_az_MKB","timestamp":"2019. január. 17. 14:24","title":"Megkezdte az előkészületeket a tőzsdei kibocsátásra az MKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]