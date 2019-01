Rambo I-III. (1982, 1985, 1988)

Talán túlzás nélkül állítható, hogy Rambo nélkül nincs nyolcvanas évek, a rajongók szerint pedig ez nemcsak az évtized, hanem a film történetének legjobb akciófilmje is. Bár Sylvester Stallone addigra befutott Rockyval, igazi szupersztárrá a vietnámi háborús veterán és egy kisvárosi túlbuzgó sheriff végzetes összetűzése emelte. (Azt a bravúrt egyébként viszonylag kevesen tudták rajta kívül megcsinálni, hogy két legendás filmes figurát is alakítsanak - ilyen pl. Harrison Ford Han Solóval és Indiana Jonesszal.)

Vajna és producertársa, Mario Kassar iszonyú jól ráérztek, mi kell a nézőknek, mikor felajánlották Ted Kotcheff rendezőnek, hogy finanszírozzák az egyik projektjét. A főszerepre eredetileg például Terence Hillt kérték fel, de ő nem fogadta el, mert túl erőszakosnak találta. Így esett a választás Stallonéra. Stallone pedig a Rocky sikerét arra használta, hogy beleszóljon a forgatókönyvbe - azaz némileg érzékenyebb karakterré tegye az egyértelműen poszttraumás stressz szindrómával küzdő Rambo figuráját. Aztán jött a többi Rambo-film, ami ugyan már nem ért fel az elsőhöz, de így is tömegeket csábított moziba és a videó elé.

Angyalszív (1987)

Ha igazán emlékezetes misztikus thrillereket kellene felsorolni, az Angyalszív tuti ott lenne az első háromban. Robert De Niro még abszolút a csúcson trónolt, és ebbena filmben felvonultatta színészi képességei teljes tárházát. Így aztán egyszerre izgalmas és fenyegető, ahogy felkeresi Harry Angel magánnyomozót az ötvenes évek New Yorkjában, hogy egy eltűnt énekes felkutatásával bízza meg. A gyanútlan Angelt a fiatal - és még értelmezhető arcú - Mickey Rourke alakította, vele csúszunk egyre mélyebbre a New Orleans-i sátánista szekta körüli gyilkossági ügyek szövevényébe. A hatalmas csapdát persze maga az ördög irányítja, Angel sorsa pedig már azelőtt megpecsételődött, hogy nyomozni kezdett volna.

A filmet eleinte sem a kritikusok, sem a közönség nem szerette különösebben, idővel viszont igazi klasszikussá érett. Titka, hogy bátran keverte a műfajokat, sűrű, már-már fullasztóan tömény atmoszférát teremtett, illetve lenyűgöző az operatőri munka és a kísérőzenéje is.

Menekülés a győzelembe (1981); Vörös zsaru (1988)

Andy Vajna többször hangoztatta, hogy fontos feladatának tartja, hogy megpróbáljon valamit visszaadni Magyarországnak, elsősorban a magyar filmiparnak, abból a tudásból, amit kint a magáévá tett. Nagy eredmény tőle, hogy már a rendszerváltás előtti időszakban amerikai filmesek érkeztek hazánkba. Sylvester Stallone főszereplésével készült a Menekülés a győzelembe című 1981-es történelmi sportfilm, amelynek jeleneteit már Budapesten (például a Földalatti vasúton, a Keleti pályaudvaron, a Kodály-köröndi épületek egyikében), az MTK-stadionban és Dunakeszin vették fel.

Majd 1988-ban, Arnold Schwarzeneggerrel a főszerepben a Vörös zsaru akció-vígjáték is itt forgott. A Vörös zsaruban Budapest Moszkvát „alakította”, forgattak többek között a Gozsdu udvarban, a Rudas fürdőben és a New York-palotában is. Andy Vajna tehát elhozta Magyarországra a korszak két legnagyobb akciósztárját (később a harmadik fenegyereket, Bruce Willist is), és ezzel gyakorlatilag megágyazott a Filmalap idejében létrejövő filmes bérmunkák közép-európai paradicsomának, amely jelentős adókedvezménnyel tudta Magyarországra vonzani a hollywoodi stábokat.

Emlékmás (1990)

Philip K. Dick, a sci-fi egyik nagymestere valódi kincsestárat hagyott ránk örökül - amiből azóta is boldogan szemezget a filmipar. Gondoljunk csak a Különvélemény, a Szárnyas fejvadász vagy akár a stílusában is formabontó Kamera által homályosan című filmekre. És ott volt az Emlékmás, amiben a 21. század végén Douglas Quaid építőmunkás arról kezd álmodni, hogy a Marson van egy ismeretlen nővel. Az álom fokozatosan rögeszmévé dagad, és úgy tűnik, Quaidnak tényleg vannak törölt emlékei a Marsról. Persze nem egy Dick-adaptációról lenne szó, ha nem játszana el a film is azzal, hogy vajon ami ezután történik, valóság-e vagy csupán Quaid vágyálma.

Ami viszont biztos, hogy az Arnold Schwarzenegger-Andy Vajna páros ütősnek bizonyult. Nagy barátság is szövődött köztük, később pedig Vajna is beszállt a Terminátor-bizniszbe: ő lett a producere a Terminátor 3. - A gépek lázadása és a Terminátor 4. - Megváltás mozifilmek, illetve a Terminátor - Sarah Connor krónikái sorozat producere.

Die Hard - Az élet mindig drága (1995)

Ami a nyolcvanas éveknek a Rambo volt, az a kilencvenesnek a Die Hard. Az első Die Hard-filmben John McClane hadnagy személyében új típusú mozihős született. A Rambo-féle, legyőzhetetlen izomkolosszus helyett egy hétköznapi ember, aki megsérül, és a találékonyságára, ravaszságára legalább annyira szüksége van a túléléshez, mint a rendőri kiképzésére. A filmek sikerével persze Bruce Willis is a mennybe ment.

A New York városában játszódó harmadik film olyan sztárokat vonultatott fel, mint a a sidekickként McClane mellé vetődő Samuel L. Jackson vagy az opportunista terroristát alakító Jeremy Irons. Nem is feledjük soha a kis rigmust: Simon mondja...

Vajna később Bruce Willist is elhozta Magyarországra, mikor Budapesten forgott a Die Hard ötödik része, és a főváros - ismét - Moszkvát alakította.

Evita (1996)

Az Evita című musicalt 1976-ban mutatták be, majd húsz évvel később debütált a mozikban az a filmes adaptáció is, amely szintén Andy Vajna producer jóvoltából részben Magyarországon forgott. A filmet az Andy Vajna által alapított, 1998-ig működő vállalat, a Cinergi Pictures gyártotta, és a Die Hard-Az élet mindig drága mellett, az Evita lett a produkciós cég másik legsikeresebb filmje.

A film már azelőtt nagy érdeklődésre tartott számot, hogy elkészült volna, hiszen Andrew Lloyd Webber egyik leghíresebb musicaljét készültek vászonra vinni, és egy egyedülálló nő körül kialakult kultuszról csináltak a szintén kultusszal övezett popsztárral, Madonnával a főszerepben szuperprodukciót.

Madonna a karrierje során több filmben is szerepelt, de egy sem volt az Evitán kívül igazán fontos alakítás tőle. A film zeneileg is megedzette az énes-színésznőt: rengeteg énekórát vett a forgatások előtt, és – bár így is vannak, akik kifogásolták akkori énekesi teljesítményét – Madonna addig tőle nem hallott magasságok kiéneklésére edzette meg hangszálait. A híres erkélyjelenet, amikor Evita Peronként elénekli a Don’t Cry for Me Argentinát, beleégett a filmes emlékezetbe, a dal pedig minden idők egyik legkedveltebb Madonna-száma lett.



A miniszter félrelép (1997)

A miniszter félreléppel Andy Vajna célja az volt, hogy bebizonyítsa: lehet egy kicsi, tízmilliós országban, Magyarországon is szigorúan üzleti alapon sikeres filmet készíteni. Még Amerikában dolgozott, amikor hazajött egy időre, hogy végrehajtsa a kísérletét. Azt gondolta, hogy a filmszakmának meg kell állnia a saját lábán, a filmgyártásnak – az amerikai modell alapján – állami támogatás nélkül is tudnia kell fedezni a költségeket, ehhez azonban szükséges, hogy az emberek üzleti lehetőségeket lássanak a filmekben. Egy a kilencvenes évek végén készült interjúban így nyilatkozott Kern András és Koltai Róbert filmjéről: „Az volt a kihívás, hogy tudunk-e olyan filmet gyártani Magyarországon, magyarokkal, amelynek megtérül a költségvetése. Ha ez a film a moziforgalmazásból, a videóeladásból és a televíziós jogdíjakból be tudja hozni az árát, akkor példaként szolgálhat a szakmának.”

Végül az 1997-es, angol komédián alapuló vígjáték felülmúlta a várakozásokat. Akkora nézőszámot produkált, hogy azt ma is szinte képtelenségnek látszik überelni: A miniszter félrelépet 662 ezren látták. Ezt a rekordot később Andy Vajna vezetésével a Filmalap sem tudta megdönteni: a Kincsem (mely a Filmalap eddigi legnagyobb dobása) valamivel több mint 456 ezer nézőt csábított a mozikba, A viszkis pedig a 327 ezres nézőszám környékén állt meg.

A miniszter félrelépnek még egy érdeme van: Dobó Kata lett az ezredfordulós Magyarország első, nyugati értelemben vett filmsztárja. Egykori élettársa, Anger Zsolt legalábbis ezzel kapcsolatban elég lényeglátóan, 2015-ben így fogalmazott: "Ha belegondolunk, akkor Kata az egyik legeslegelső olyan magyar színész volt, aki köré már XX–XXI. századi sztárkultusz épült. Olyasmi, aminek Nyugaton százéves hagyománya van. Ez itthon akkor kezdődött, amikor Dobó Kata A miniszter félrelép harmadik percében megjelent a tetovált bokájával a filmvásznon.”