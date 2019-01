Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szívesebben intézik az idősek személyesen a banki ügyeiket, ez viszont többe kerül, mint a netbankos szolgáltatás.","shortLead":"Szívesebben intézik az idősek személyesen a banki ügyeiket, ez viszont többe kerül, mint a netbankos szolgáltatás.","id":"20190122_Inkabb_fizet_sok_nyugdijas_csak_ne_kelljen_a_netbankot_hasznalnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d87b58-42a5-4265-898c-354e2020e1be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Inkabb_fizet_sok_nyugdijas_csak_ne_kelljen_a_netbankot_hasznalnia","timestamp":"2019. január. 22. 08:00","title":"Inkább fizet sok nyugdíjas, csak ne kelljen a netbankot használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ec37f5-44cb-45cd-ad54-73b0f052a7d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LiveRobe egy újonnan indult kezdeményezés, amely segít felfrissíteni ruhatárunkat, és közben megszabadulni a már megunt ruhadaraboktól. A kapcsolódó alkalmazás már tölthető.","shortLead":"A LiveRobe egy újonnan indult kezdeményezés, amely segít felfrissíteni ruhatárunkat, és közben megszabadulni a már...","id":"20190122_live_robe_megunt_ruhak_eladasa_csereje_hasznalt_ruha_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89ec37f5-44cb-45cd-ad54-73b0f052a7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8ec115-b28c-4124-b1b6-cb9e05cbc645","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_live_robe_megunt_ruhak_eladasa_csereje_hasznalt_ruha_vasarlas","timestamp":"2019. január. 22. 16:33","title":"Új magyar alkalmazás készült, amellyel csereberélheti és el is adhatja megunt ruháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lidl fizeti a legtöbbet a teljes állásban ott dolgozóknak, de egyórányi munkáért az Aldiban lehet a legtöbbet keresni.","shortLead":"A Lidl fizeti a legtöbbet a teljes állásban ott dolgozóknak, de egyórányi munkáért az Aldiban lehet a legtöbbet keresni.","id":"20190121_Az_Aldinal_vagy_a_Lidlnel_lehete_jobban_keresni_Attol_fugg_mennyi_idot_dolgozik_az_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0db8ab-5819-4d76-ac14-f704f888765b","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Az_Aldinal_vagy_a_Lidlnel_lehete_jobban_keresni_Attol_fugg_mennyi_idot_dolgozik_az_ember","timestamp":"2019. január. 21. 14:29","title":"Az Aldinál vagy a Lidlnél lehet-e jobban keresni? Attól függ, mennyi időt dolgozik az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyminiszteri poszt várományosának kft.-je a többmilliárdos miniszterelnökségi megbízások után az apróért is lehajol a jelek szerint. ","shortLead":"Az igazságügyminiszteri poszt várományosának kft.-je a többmilliárdos miniszterelnökségi megbízások után az apróért is...","id":"20190122_Nem_talalt_jobb_kozbeszerzesi_tanacsadot_az_Emmi_a_fideszes_Bajkai_Istvan_cegenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e651f9-59d2-4a58-b1d5-05c77ebcb363","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Nem_talalt_jobb_kozbeszerzesi_tanacsadot_az_Emmi_a_fideszes_Bajkai_Istvan_cegenel","timestamp":"2019. január. 22. 16:37","title":"Nem talált jobb közbeszerzési tanácsadót az Emmi a fideszes Bajkai István cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caec53e-0710-4065-8496-7c1ad6b9acca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Népszava úgy tudja, Andy Vajna halálától függetlenül is tulajdonost váltott volna a TV2.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, Andy Vajna halálától függetlenül is tulajdonost váltott volna a TV2.","id":"20190122_Mi_lesz_most_a_TV2vel_Vajna_meg_a_halala_elotti_napokban_is_targyalt_a_teve_sorsarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8caec53e-0710-4065-8496-7c1ad6b9acca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bc3995-4d10-4cd8-be03-371416ad46a3","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Mi_lesz_most_a_TV2vel_Vajna_meg_a_halala_elotti_napokban_is_targyalt_a_teve_sorsarol","timestamp":"2019. január. 22. 06:50","title":"Mi lesz most a TV2-vel? Vajna még a halála előtti napokban is tárgyalt a tévé sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce360805-1d38-47dd-b14b-3228e8f54713","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minőségi hangtechnológiáiról ismert Dolby olyan alkalmazást készít, amellyel mobiljaink sokoldalú hangstúdióvá válhatnak. A projektet állítólag június óta tesztelik, így emberi számítás szerint most már nemsokára elő kell álniuk a programmal. ","shortLead":"A minőségi hangtechnológiáiról ismert Dolby olyan alkalmazást készít, amellyel mobiljaink sokoldalú hangstúdióvá...","id":"20190122_dolby_labs_dolby_live_dolby_234_hangstudio_zeneszerkeszto_okostelefonokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce360805-1d38-47dd-b14b-3228e8f54713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca98de0e-11a3-49fc-9e5c-c547859972c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_dolby_labs_dolby_live_dolby_234_hangstudio_zeneszerkeszto_okostelefonokra","timestamp":"2019. január. 22. 17:03","title":"Ez nagyot szólhat: profi hangos alkalmazást ad ki a Dolby, több ingyenes funkcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeef961-4a37-4778-9a60-85ccd74426f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs sok értelme Miskolc polgármestere szerint az ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli közgyűlésnek a túlóratörvény ellen, mert a város és cégeinek alkalmazottainak nem kell többet túlórázniuk, mint tavaly, és a 250 órás keretet akkor sem merítették ki. ","shortLead":"Nincs sok értelme Miskolc polgármestere szerint az ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli közgyűlésnek...","id":"20190121_Miskolc_is_nemet_mond_a_nagyobb_tulorakeretre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbeef961-4a37-4778-9a60-85ccd74426f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c77b8-116d-491d-ac87-467573126128","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Miskolc_is_nemet_mond_a_nagyobb_tulorakeretre","timestamp":"2019. január. 21. 17:26","title":"Miskolc is nemet mond a nagyobb túlórakeretre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Edge mobilos verziója mostantól azt is jelzi, megbízható forrásnak számít-e az oldal, amit megnyitnak a felhasználók, és így szabad-e hinni az ott megjelenteknek.","shortLead":"A Microsoft Edge mobilos verziója mostantól azt is jelzi, megbízható forrásnak számít-e az oldal, amit megnyitnak...","id":"20190122_microsoft_edge_bongeszo_android_alhir_propaganda_newsguard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f73213-d12a-42a9-8f2c-81a94abab929","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_microsoft_edge_bongeszo_android_alhir_propaganda_newsguard","timestamp":"2019. január. 22. 19:33","title":"Ez a böngésző azt is megmondja, ha álhírgyárral vagy propagandistákkal van dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]