[{"available":true,"c_guid":"9d2f6347-b4a4-4ad3-88d0-4b90ee5ce9fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset két, tanzániai felségjelzés alatt hajózó hajón történt.","shortLead":"A baleset két, tanzániai felségjelzés alatt hajózó hajón történt.","id":"20190121_teherhajok_gyulladtak_ki_a_kercsi_szorosnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d2f6347-b4a4-4ad3-88d0-4b90ee5ce9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca915715-9d9a-46d2-a890-2c75fe72226b","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_teherhajok_gyulladtak_ki_a_kercsi_szorosnal","timestamp":"2019. január. 21. 19:30","title":"Teherhajók gyulladtak ki a Kercsi-szorosnál, halottak is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a348d12c-bc2c-4f79-8b21-99b94059ca42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"290 lámpaoszlop fogja szolgáltatni a fényt.","shortLead":"290 lámpaoszlop fogja szolgáltatni a fényt.","id":"20190122_Uj_kozvilagitast_kap_a_Varosliget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a348d12c-bc2c-4f79-8b21-99b94059ca42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8922e2eb-d86e-4e7a-abf8-ee58a29d2680","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Uj_kozvilagitast_kap_a_Varosliget","timestamp":"2019. január. 22. 09:18","title":"Új közvilágítást kap a Városliget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mihály György búcsúposztjából szépen kirajzolódik egy ellentmondásos és nagy formátumú ember portréja.","shortLead":"Mihály György búcsúposztjából szépen kirajzolódik egy ellentmondásos és nagy formátumú ember portréja.","id":"20190121_Meghato_szemelyes_posztban_bucsuzik_Vajnatol_az_InterCom_tarsalapitoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eecf902-4e0c-482b-8980-953e6651e152","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Meghato_szemelyes_posztban_bucsuzik_Vajnatol_az_InterCom_tarsalapitoja","timestamp":"2019. január. 21. 09:40","title":"Megható, személyes posztban búcsúzik Vajnától az InterCom társalapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caec53e-0710-4065-8496-7c1ad6b9acca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Népszava úgy tudja, Andy Vajna halálától függetlenül is tulajdonost váltott volna a TV2.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, Andy Vajna halálától függetlenül is tulajdonost váltott volna a TV2.","id":"20190122_Mi_lesz_most_a_TV2vel_Vajna_meg_a_halala_elotti_napokban_is_targyalt_a_teve_sorsarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8caec53e-0710-4065-8496-7c1ad6b9acca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bc3995-4d10-4cd8-be03-371416ad46a3","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Mi_lesz_most_a_TV2vel_Vajna_meg_a_halala_elotti_napokban_is_targyalt_a_teve_sorsarol","timestamp":"2019. január. 22. 06:50","title":"Mi lesz most a TV2-vel? Vajna még a halála előtti napokban is tárgyalt a tévé sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Két kamerával is rögzítették, ahogy Hadházy Ákos parlamenti képviselőt a biztonsági emberek kidobják az MTVA Kunigunda utcai székházából. Az út egy részén a képviselők sem tudták követni társukat, ám most a zárt folyosóról származó képsorok a hvg.hu birtokába jutottak. A felvétel egy nappal azután jutott szerkesztőségünkhöz, hogy a magyar ügyészség megállapította: a képviselők voltak a rendbontók a december 17-e reggelén történtek során.","shortLead":"Két kamerával is rögzítették, ahogy Hadházy Ákos parlamenti képviselőt a biztonsági emberek kidobják az MTVA Kunigunda...","id":"20190122_Eddig_ismeretlen_felvetel_arrol_hogyan_rangattak_vegig_Hadhazy_Akost_a_zart_MTVAfolyoson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8221be7f-cab0-4520-97c4-d57de0ff389e","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Eddig_ismeretlen_felvetel_arrol_hogyan_rangattak_vegig_Hadhazy_Akost_a_zart_MTVAfolyoson","timestamp":"2019. január. 22. 15:59","title":"Eddig ismeretlen felvétel arról, hogyan rángatták végig Hadházyt a zárt MTVA-folyosón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ec37f5-44cb-45cd-ad54-73b0f052a7d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LiveRobe egy újonnan indult kezdeményezés, amely segít felfrissíteni ruhatárunkat, és közben megszabadulni a már megunt ruhadaraboktól. A kapcsolódó alkalmazás már tölthető.","shortLead":"A LiveRobe egy újonnan indult kezdeményezés, amely segít felfrissíteni ruhatárunkat, és közben megszabadulni a már...","id":"20190122_live_robe_megunt_ruhak_eladasa_csereje_hasznalt_ruha_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89ec37f5-44cb-45cd-ad54-73b0f052a7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8ec115-b28c-4124-b1b6-cb9e05cbc645","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_live_robe_megunt_ruhak_eladasa_csereje_hasznalt_ruha_vasarlas","timestamp":"2019. január. 22. 16:33","title":"Új magyar alkalmazás készült, amellyel csereberélheti és el is adhatja megunt ruháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6a56d9-1505-4892-b6ad-a5681c8abf6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszautasítja az igazságszolgáltatást ért politikai nyomásgyakorlást.","shortLead":"Visszautasítja az igazságszolgáltatást ért politikai nyomásgyakorlást.","id":"20190122_legfobb_ugyeszseg_polt_peter_momentum_mozgalom_aktivista_akcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce6a56d9-1505-4892-b6ad-a5681c8abf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b282f313-c948-4810-bac4-d5bec853feb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_legfobb_ugyeszseg_polt_peter_momentum_mozgalom_aktivista_akcio","timestamp":"2019. január. 22. 14:21","title":"Reagált az ügyészség a Momentum akciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szívesebben intézik az idősek személyesen a banki ügyeiket, ez viszont többe kerül, mint a netbankos szolgáltatás.","shortLead":"Szívesebben intézik az idősek személyesen a banki ügyeiket, ez viszont többe kerül, mint a netbankos szolgáltatás.","id":"20190122_Inkabb_fizet_sok_nyugdijas_csak_ne_kelljen_a_netbankot_hasznalnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d87b58-42a5-4265-898c-354e2020e1be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Inkabb_fizet_sok_nyugdijas_csak_ne_kelljen_a_netbankot_hasznalnia","timestamp":"2019. január. 22. 08:00","title":"Inkább fizet sok nyugdíjas, csak ne kelljen a netbankot használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]