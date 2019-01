Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csütörtök reggel hat órakor elkezdődött egyhetes sztrájk ellenére folytatódnak a bértárgyalások az Audi Hungaria Zrt. és az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) között – közölte az MTI megkeresésére a vállalat kommunikációs osztálya csütörtökön.","shortLead":"A csütörtök reggel hat órakor elkezdődött egyhetes sztrájk ellenére folytatódnak a bértárgyalások az Audi Hungaria Zrt...","id":"20190124_A_sztrajk_mellett_tovabb_folynak_a_bertargyalasok_a_gyori_Audi_gyarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dde081d-e537-47f0-8840-1e94298ccb3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_A_sztrajk_mellett_tovabb_folynak_a_bertargyalasok_a_gyori_Audi_gyarban","timestamp":"2019. január. 24. 15:48","title":"A sztrájk mellett tovább folynak a bértárgyalások a győri Audi-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae57efcc-e9c1-42e1-9b40-c28a25f39e1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ismert német divatcég, a Magyarországon egy üzlettel jelen lévő Gerry Weber a fizetési nehézségeinek kezelése érdekében csődvédelmet kért, a cél az, hogy szanálják a vállalatot.","shortLead":"Az ismert német divatcég, a Magyarországon egy üzlettel jelen lévő Gerry Weber a fizetési nehézségeinek kezelése...","id":"20190125_Budapesten_is_van_uzlete_a_csodot_jelento_nemet_divatcegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae57efcc-e9c1-42e1-9b40-c28a25f39e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6af1ae-0cca-406e-bff6-1b1dd1121cdd","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Budapesten_is_van_uzlete_a_csodot_jelento_nemet_divatcegnek","timestamp":"2019. január. 25. 16:10","title":"Budapesten is van üzlete a csődöt jelentő német divatcégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Momentum Veiszer Alindát szerette volna elindítani a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választáson, de a tévés műsorvezető némi gondolkodási időt követően nemet mondott a felkérésre – tudta meg a hvg.hu, értesülésünket a párt részéről is megerősítették. Úgy tudjuk, hogy többekkel is tárgyaltak, vagyis továbbra is saját jelöltben gondolkodnak.","shortLead":"A Momentum Veiszer Alindát szerette volna elindítani a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választáson, de...","id":"20190125_Veiszer_Alindat_akarta_inditani_Tarlos_ellen_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf440916-b1ba-4140-8851-732b8f902003","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Veiszer_Alindat_akarta_inditani_Tarlos_ellen_a_Momentum","timestamp":"2019. január. 25. 06:00","title":"Veiszer Alindát akarta indítani Tarlós ellen a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944cc727-62f1-4476-8666-0d74b6ea5ff8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok szerint több bizonyíték is van arra, hogy a legutóbbi, január 21-i holdfogyatkozáskor meteorit csapódott az égitestbe.","shortLead":"A csillagászok szerint több bizonyíték is van arra, hogy a legutóbbi, január 21-i holdfogyatkozáskor meteorit csapódott...","id":"20190123_meteorbecsapodas_meteorit_hold_holdfogyatkozas_2019_julius_21","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=944cc727-62f1-4476-8666-0d74b6ea5ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603ba3e9-49f1-4567-84b9-ea878945dd00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_meteorbecsapodas_meteorit_hold_holdfogyatkozas_2019_julius_21","timestamp":"2019. január. 23. 20:33","title":"Ilyet se láttak még: fogyatkozás közben csapódott meteorit a Holdba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5674735d-3bad-48be-983f-b00b307affc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"200 év után kivonulnak az országból a hajdan legnagyobb földbirtokosnak számító Rothschildok.","shortLead":"200 év után kivonulnak az országból a hajdan legnagyobb földbirtokosnak számító Rothschildok.","id":"20190125_Utolso_foldjet_is_eladja_Ausztriaban_a_Habsburgbirodalom_legnagyobb_hitelezoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5674735d-3bad-48be-983f-b00b307affc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6b2c97-d8eb-42f3-8617-2f49691b9514","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Utolso_foldjet_is_eladja_Ausztriaban_a_Habsburgbirodalom_legnagyobb_hitelezoje","timestamp":"2019. január. 25. 10:35","title":"Utolsó földjét is eladja Ausztriában a Habsburg Birodalom legnagyobb hitelezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa7739-850b-4709-b28c-603dc0f546d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az írást jegyző 30 Európa-szinten elismert híresség között volt Heller Ágnes és Konrád György is. Ahogy Salvinit, Orbán Viktort is megemlítik név szerint Európa veszélyforrásai között.","shortLead":"Az írást jegyző 30 Európa-szinten elismert híresség között volt Heller Ágnes és Konrád György is. Ahogy Salvinit, Orbán...","id":"20190125_Nobeldijasok_irok_torteneszek_Sosem_volt_ekkora_veszelyben_Europa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15aa7739-850b-4709-b28c-603dc0f546d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bc3f5a-d3b6-4cdb-a51f-82fcc71e7963","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_Nobeldijasok_irok_torteneszek_Sosem_volt_ekkora_veszelyben_Europa","timestamp":"2019. január. 25. 18:29","title":"Nobel-díjasok, írók közös nyilatkozatban taglalják: 70 éve nem látott veszélyben van Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb veszélynek teheti ki magát az, aki rendszeresen szed aszpirint, mint amennyit nyerhet vele. Egy átfogó kutatás rámutat, hogy a pirula alkalmazása előtt érdemes alaposan mérlegelni a lehetséges előnyöket és kockázatokat.","shortLead":"Nagyobb veszélynek teheti ki magát az, aki rendszeresen szed aszpirint, mint amennyit nyerhet vele. Egy átfogó kutatás...","id":"20190125_aszpirin_hatasa_rendszeres_szedese_verzes_sziv_es_errendszeri_problemak_szivroham_kockazata_stroke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da490b46-40b4-4e7f-8fa4-d6ca12887b34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_aszpirin_hatasa_rendszeres_szedese_verzes_sziv_es_errendszeri_problemak_szivroham_kockazata_stroke","timestamp":"2019. január. 25. 09:03","title":"Rendszeresen szed aszpirint? Veszélyes hatásra derült most fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felhívás azokra vonatkozik, akik munkája \"nem alapvető fontosságú\". ","shortLead":"A felhívás azokra vonatkozik, akik munkája \"nem alapvető fontosságú\". ","id":"20190125_Washington_biztonsagi_okokbol_hazahivja_diplomatait_Venezuelabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8335a61-6cb3-4225-be78-ad699ba4d9d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Washington_biztonsagi_okokbol_hazahivja_diplomatait_Venezuelabol","timestamp":"2019. január. 25. 05:57","title":"Washington biztonsági okokból hazahívja diplomatáit Venezuelából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]