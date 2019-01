Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök falat emelne a mexikói határra, hogy megállítsa a feketemunkásokat. Akiket a saját golfklubja is alkalmazott.","shortLead":"Az amerikai elnök falat emelne a mexikói határra, hogy megállítsa a feketemunkásokat. Akiket a saját golfklubja is...","id":"20190127_Kirugtak_a_be_nem_jelentett_migransokat_Trump_golfklubjabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086f34ad-1a55-49b9-84b4-7a58c696d86f","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Kirugtak_a_be_nem_jelentett_migransokat_Trump_golfklubjabol","timestamp":"2019. január. 27. 18:18","title":"Kirúgták a be nem jelentett migránsokat Trump golfklubjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ír miniszterelnök-helyettes szerint Írország támogatná a brit EU-tagság megszűnésére kijelölt március végi határidő meghosszabbítását.","shortLead":"Az ír miniszterelnök-helyettes szerint Írország támogatná a brit EU-tagság megszűnésére kijelölt március végi határidő...","id":"20190127_tamogatnak_az_irek_hogy_csusszon_a_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c63a72-71bb-428b-8f17-da21a6577337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_tamogatnak_az_irek_hogy_csusszon_a_brexit","timestamp":"2019. január. 27. 13:39","title":"Támogatnák az írek, hogy csússzon a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307bdba9-7778-43b4-bd25-7e7f01abf1a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap este gondolt egyet egy mohácsi férfi Győrben.","shortLead":"Vasárnap este gondolt egyet egy mohácsi férfi Győrben.","id":"20190128_Autot_rugdosott_bar_nem_tudta_miert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=307bdba9-7778-43b4-bd25-7e7f01abf1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdc982f-6108-4f3c-b6b2-76601c904b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Autot_rugdosott_bar_nem_tudta_miert","timestamp":"2019. január. 28. 07:47","title":"Autót rugdosott, bár nem tudta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb4444c-a1cb-4f7d-a157-b5a59d033ff1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A minisztérium dolgozói szerint a futárt folyamatosan megalázta a miniszter, de többen is zaklatásról számoltak be. ","shortLead":"A minisztérium dolgozói szerint a futárt folyamatosan megalázta a miniszter, de többen is zaklatásról számoltak be. ","id":"20190128_Ongyilkos_lett_egy_miniszteriumi_futar_zaklatas_miatt_lemondott_a_miniszter_Szloveniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb4444c-a1cb-4f7d-a157-b5a59d033ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f75b81-0b50-44b9-afcb-4ce8879e00c9","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Ongyilkos_lett_egy_miniszteriumi_futar_zaklatas_miatt_lemondott_a_miniszter_Szloveniaban","timestamp":"2019. január. 28. 11:51","title":"Öngyilkos lett egy minisztériumi futár, zaklatás miatt lemondott a miniszter Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362bd4de-8fce-48e5-ac82-f3ddb20d6e67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két paródia egy csapásra.","shortLead":"Két paródia egy csapásra.","id":"20190128_bodocs_tibor_ady_endre_latinovits_zoltan_vers_mindenkinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=362bd4de-8fce-48e5-ac82-f3ddb20d6e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d16e92f-ed83-4642-b7e5-613fef9647ff","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_bodocs_tibor_ady_endre_latinovits_zoltan_vers_mindenkinek","timestamp":"2019. január. 28. 12:09","title":"Bödőcs írt egy Ady-verset, és elmondta mint Latinovits – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32581a5-233e-4695-a0a7-5211f56ad7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legfeljebb egy évet kaphat, ha bűnösnek találják.","shortLead":"Legfeljebb egy évet kaphat, ha bűnösnek találják.","id":"20190128_Verona_bortonbe_mehet_az_orvos_aki_nem_vizsgalta_meg_a_buszsofort_pedig_tudott_rola_hogy_alvaszavaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d32581a5-233e-4695-a0a7-5211f56ad7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf40c8e-f269-4bf3-bfa4-c48cf5abd950","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Verona_bortonbe_mehet_az_orvos_aki_nem_vizsgalta_meg_a_buszsofort_pedig_tudott_rola_hogy_alvaszavaros","timestamp":"2019. január. 28. 14:18","title":"Verona: börtönbe mehet az orvos, aki nem vizsgálta meg a buszsofőrt, pedig tudott róla, hogy alvászavaros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2017-hez képest 2018-ban 1,3 milliárddal több bevételre sikerült szert tennie a BKK-nak. ","shortLead":"2017-hez képest 2018-ban 1,3 milliárddal több bevételre sikerült szert tennie a BKK-nak. ","id":"20190128_Aremeles_nelkul_is_nott_a_BKK_bevetele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa58fd2-3e08-4c6e-bf26-77579939b5b8","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Aremeles_nelkul_is_nott_a_BKK_bevetele","timestamp":"2019. január. 28. 06:10","title":"Áremelés nélkül is nőtt a BKK bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612bc6df-3724-4a85-ae96-497e1e0ab1bf","c_author":"","category":"cegauto","description":"Csúsznak az utak, érdemes nagyon óvatosan vezetni.","shortLead":"Csúsznak az utak, érdemes nagyon óvatosan vezetni.","id":"20190127_Borulnak_az_autok_az_orszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=612bc6df-3724-4a85-ae96-497e1e0ab1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d13bd-f618-4fb2-bd30-ddb3726d80c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Borulnak_az_autok_az_orszagban","timestamp":"2019. január. 27. 15:10","title":"Borulnak az autók az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]