[{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több bolt szórólapjai sorakoznak az alábbi, csak nemrég megjelent alkalmazásban, így mindig magánál tarthatja őket. De nem csak ezért érdemes letölteni. ","shortLead":"Több bolt szórólapjai sorakoznak az alábbi, csak nemrég megjelent alkalmazásban, így mindig magánál tarthatja őket. De...","id":"20190205_akcios_ujsag_android_szorolap_boltok_akcioi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68dc2387-6cb6-4882-b0b8-e913b91bf607","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_akcios_ujsag_android_szorolap_boltok_akcioi","timestamp":"2019. február. 05. 18:03","title":"Ez az alkalmazás már azelőtt megmutatja a boltok akcióit, mielőtt kézhez kapná a reklámújságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ef9223-1d0c-419a-955d-cbae1ca197fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megemlítik a migrációt abban a dokumentumtervezetben, amelyet az EU és az Arab Liga írna alá, egyebek mellett az illegális bevándorlás visszaszorítására. Magyarország nem ment bele, hogy így legyen. ","shortLead":"Megemlítik a migrációt abban a dokumentumtervezetben, amelyet az EU és az Arab Liga írna alá, egyebek mellett...","id":"20190205_veto_europai_unio_arab_liga_ensz_globalis_migracios_csomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92ef9223-1d0c-419a-955d-cbae1ca197fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397195f7-e71e-474e-8fe8-eb1f6550e754","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_veto_europai_unio_arab_liga_ensz_globalis_migracios_csomag","timestamp":"2019. február. 05. 13:44","title":"Egy félmondat elég volt, hogy magára haragítsa az EU-t Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859ad369-ecf7-4673-b6be-4b532f11a141","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Függetlenné vált a Xiaomitól a Redmi márka, és újabb megerősítés érkezett arról, hogy nemsokára lesz igazi csúcstelefon e régi-új márkanév alatt.","shortLead":"Függetlenné vált a Xiaomitól a Redmi márka, és újabb megerősítés érkezett arról, hogy nemsokára lesz igazi csúcstelefon...","id":"20190206_redmi_csucstelefon_keszul_snapdragon855_lapkakeszlettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=859ad369-ecf7-4673-b6be-4b532f11a141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081cc9c1-0cb1-4c95-a374-a292fce2a15f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_redmi_csucstelefon_keszul_snapdragon855_lapkakeszlettel","timestamp":"2019. február. 06. 13:03","title":"A Xiaomi után szabadon: jön a Redmi márkájú csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8d13e4-7212-467a-bcac-65a523b1675e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti médiamamut elnökének az állásába került, hogy őszintén el merte mondani, mit gondol a jobboldali sajtó színvonaláról, de Varga István messze nincs egyedül a véleményével. A hvg.hu-nak fideszesek beszéltek arról, hogy miért \"különösen égő\" még számukra is a kormánypárti média. ","shortLead":"A kormánypárti médiamamut elnökének az állásába került, hogy őszintén el merte mondani, mit gondol a jobboldali sajtó...","id":"20190206_Varga_Istvan_Fidesz_jobboldali_sajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c8d13e4-7212-467a-bcac-65a523b1675e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361f2389-32e6-4752-a276-2d9149ce1ef8","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Varga_Istvan_Fidesz_jobboldali_sajto","timestamp":"2019. február. 06. 10:47","title":"Más fideszesek is azt gondolják a kormánysajtóról, mint a szókimondásba belebukott Varga István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ezt láthattuk az országházi botrányokozás vagy az MTVA-székházban való garázdálkodás alkalmával is” – mondta a volt miniszterelnök a Magyar Nemzetté átnevezett Magyar Időkben.","shortLead":"„Ezt láthattuk az országházi botrányokozás vagy az MTVA-székházban való garázdálkodás alkalmával is” – mondta a volt...","id":"20190206_Boross_Peter_Most_a_noi_politikusok_viszik_a_primet_a_primitivsegben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04ebbdd-f72d-49a8-b274-3d245e017cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Boross_Peter_Most_a_noi_politikusok_viszik_a_primet_a_primitivsegben","timestamp":"2019. február. 06. 11:30","title":"Boross Péter: Most a női politikusok viszik a prímet a primitívségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy tudja, Orbán környezetében sokan kiakadtak. ","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, Orbán környezetében sokan kiakadtak. ","id":"20190206_Maga_Rogan_kozolte_a_fideszes_mediaholding_vezetojevel_hogy_ideje_lemondani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f05ade6-d753-4696-8ab6-3cf3815ae043","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Maga_Rogan_kozolte_a_fideszes_mediaholding_vezetojevel_hogy_ideje_lemondani","timestamp":"2019. február. 06. 06:25","title":"Maga Rogán közölte a fideszes médiaholding vezetőjével, hogy ideje lemondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16268437-c780-412b-baa4-5eef3cda2035","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új konzulátust Szijjártó Péter avatta fel. Mármint odakint.","shortLead":"Az új konzulátust Szijjártó Péter avatta fel. Mármint odakint.","id":"20190205_A_napfenyes_Miamiban_nyitott_konzuli_kepviseletet_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16268437-c780-412b-baa4-5eef3cda2035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0531aa-a2a8-447a-8fd3-a07db11788c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_A_napfenyes_Miamiban_nyitott_konzuli_kepviseletet_Magyarorszag","timestamp":"2019. február. 05. 17:07","title":"A napfényes Miamiban nyitott konzuli képviseletet Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ccff62-bc6c-40be-9a4d-214a34c9cff5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvétel 1996-ban készült, az énekest három órán keresztül faggatták a nyomozók a New York-i Four Seasons Hotelben, miután Neverland nevű birtokának öt korábbi munkavállalója is beperelte őt jogtalan elbocsátás miatt.","shortLead":"A felvétel 1996-ban készült, az énekest három órán keresztül faggatták a nyomozók a New York-i Four Seasons Hotelben...","id":"20190205_Michael_Jackson_pedofilia_vadak_szembesites_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ccff62-bc6c-40be-9a4d-214a34c9cff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54487f66-70bf-4882-ace8-3834d91d9fe9","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Michael_Jackson_pedofilia_vadak_szembesites_video","timestamp":"2019. február. 05. 12:59","title":"Előkerült egy videó, amelyen szembesítik Michael Jacksont a pedofília vádjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]