[{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt, mostantól viszont azoknak sem kegyelmeznek, akik \"csak\" nézik azokat.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt...","id":"20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223da5f4-7c0a-4235-b04e-f8d1c634a0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","timestamp":"2019. február. 13. 18:03","title":"A briteknél mostantól az is bűncselekmény, ha valaki csak ránéz a terrorista propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szerdán elhunyt író, költő, műfordító korábban gyakran megfordult a Lánchíd Sörözőben, ahol rá emlékeztek.","shortLead":"A szerdán elhunyt író, költő, műfordító korábban gyakran megfordult a Lánchíd Sörözőben, ahol rá emlékeztek.","id":"20190214_tandori_dezso_gyasz_emlekezes_lanchid_sorozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116ee911-9fa4-4b61-acc3-d35a91782d34","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_tandori_dezso_gyasz_emlekezes_lanchid_sorozo","timestamp":"2019. február. 14. 06:53","title":"Megindító bejegyzésben búcsúzik Tandori Dezsőtől a törzshelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5826732-bb32-4661-a005-9098ddd278a6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Személyeskedéstől sem mentes meghallgatást tartottak ma a hágai európai ügyek bizottságában a magyar és a lengyel jogállamiságról. A kérdés csak az, lesz-e bármi következménye Orbán Viktor kormányára nézve. ","shortLead":"Személyeskedéstől sem mentes meghallgatást tartottak ma a hágai európai ügyek bizottságában a magyar és a lengyel...","id":"20190214_De_megis_mi_koze_Hollandianak_a_magyar_demokraciahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5826732-bb32-4661-a005-9098ddd278a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478ae3b8-ec2f-436b-bd10-eac5b1327b0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_De_megis_mi_koze_Hollandianak_a_magyar_demokraciahoz","timestamp":"2019. február. 14. 20:00","title":"De mégis, mi köze Hollandiának a magyar demokráciához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b626e23-e89f-4a1f-9ce2-b21e1b23b19a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kellemest a hasznossal – akár ez is lehetne a mottója egy új és ingyenes Chrome-bővítménynek, amely sorozatok, filmek nézése közben segít új nyelveket elsajátítani.","shortLead":"A kellemest a hasznossal – akár ez is lehetne a mottója egy új és ingyenes Chrome-bővítménynek, amely sorozatok, filmek...","id":"20190215_chrome_bovitmeny_netflix_sorozat_nyelvtanulas_online","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b626e23-e89f-4a1f-9ce2-b21e1b23b19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c7ed23-1407-4cbc-8a98-3a69460477cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_chrome_bovitmeny_netflix_sorozat_nyelvtanulas_online","timestamp":"2019. február. 15. 09:03","title":"Nyelvet tanul(na)? Telepítse a Chrome-hoz ezt a bővítményt, sokat segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Love Me, Be Mine, Kiss Me, Call Me, Miss You – mondani lehet, de szopogatni nem nagyon fogják ma az amcsik. A kedvenc, feliratos Valentin-napi cukorkájuk, a Sweethearts ugyanis hiánycikk lett.\r

\r

","shortLead":"Love Me, Be Mine, Kiss Me, Call Me, Miss You – mondani lehet, de szopogatni nem nagyon fogják ma az amcsik. A kedvenc...","id":"20190214_Hianycikk_a_szerelemcukorka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5013204f-df15-4e17-b85f-14e9d72b9dad","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Hianycikk_a_szerelemcukorka","timestamp":"2019. február. 14. 13:14","title":"Hiánycikk a szerelemcukorka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó lenne elkerülni a nemzeti valuták szétválasztását, akkor inkább jöjjön a helikopterpénz – reagál az IMF kutatóinak válságkezelő javaslatára Surányi György egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a friss HVG-ben.","shortLead":"Jó lenne elkerülni a nemzeti valuták szétválasztását, akkor inkább jöjjön a helikopterpénz – reagál az IMF kutatóinak...","id":"20190213_Suranyi_Gyorgy_inkabb_helikopterpenzparti_valsag_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c785c275-4972-48fa-aca9-3091678a695d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Suranyi_Gyorgy_inkabb_helikopterpenzparti_valsag_idejen","timestamp":"2019. február. 13. 13:51","title":"Surányi György inkább helikopterpénz-párti válság idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054486f2-d1ad-48a6-b5ee-2a710c6e5b27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LoveSync nevű kis okosság a párok diszkrét szexjelzőjeként hirdeti magát: ha valamelyik fél együttlétre vágyik, csak meg kell nyomni, így elkerülhetők a kellemetlen szituációk.","shortLead":"A LoveSync nevű kis okosság a párok diszkrét szexjelzőjeként hirdeti magát: ha valamelyik fél együttlétre vágyik, csak...","id":"20190213_lovesync_szexjelzo_gomb_kickstarter_jobb_szexualis_elet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=054486f2-d1ad-48a6-b5ee-2a710c6e5b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986cf318-6393-452a-b447-49fc57a7beb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_lovesync_szexjelzo_gomb_kickstarter_jobb_szexualis_elet","timestamp":"2019. február. 13. 14:03","title":"Szexjelző gombot árulnak az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e171150b-0cd2-4e82-8c83-141d50148320","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár nem neveztek meg konkrét országot, minden valószínűség szerint a franciaországi sárgamellényes tüntetéseknek üzent elítélő nyilatkozatában az Európai Parlament.","shortLead":"Bár nem neveztek meg konkrét országot, minden valószínűség szerint a franciaországi sárgamellényes tüntetéseknek üzent...","id":"20190214_Az_elharapozo_tunteteseket_es_a_rendori_eroszakot_is_elitelte_az_EP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e171150b-0cd2-4e82-8c83-141d50148320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d918b98c-a88c-4a42-8f00-21ef670867cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Az_elharapozo_tunteteseket_es_a_rendori_eroszakot_is_elitelte_az_EP","timestamp":"2019. február. 14. 15:16","title":"Az elharapózó tüntetéseket és a rendőri erőszakot is elítélte az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]