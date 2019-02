Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04399859-ddeb-465e-8949-e4b37786f470","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A héten kezdődött a szakadár vezetők pere.","shortLead":"A héten kezdődött a szakadár vezetők pere.","id":"20190216_Szazezrek_tuntettek_Barcelonaban_a_katalan_fuggetlenseg_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04399859-ddeb-465e-8949-e4b37786f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cff9ca-1e45-4792-a2ce-20acb066bf84","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Szazezrek_tuntettek_Barcelonaban_a_katalan_fuggetlenseg_mellett","timestamp":"2019. február. 16. 20:40","title":"Százezrek tüntettek Barcelonában a katalán függetlenség mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac71eb92-e62c-47f2-8f3f-e1304feffd62","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem létezik olyan helyzet egy kapcsolatban, hogy most hátradőlhetünk, és örökké együtt maradunk – mondja Dr. Belső Nóra pszichiáter, aki szerint akár még 20-30 év múlva is rácsodálkozhatunk a másikra. Közelgő szalonestje előtt öt kérdést tettünk fel neki.","shortLead":"Nem létezik olyan helyzet egy kapcsolatban, hogy most hátradőlhetünk, és örökké együtt maradunk – mondja Dr. Belső Nóra...","id":"20190217_Adok_es_kapok_ez_a_kello_hozzaallas_a_parkapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac71eb92-e62c-47f2-8f3f-e1304feffd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9f7f8a-e07d-4448-9b4c-6988b06d09ec","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190217_Adok_es_kapok_ez_a_kello_hozzaallas_a_parkapcsolatban","timestamp":"2019. február. 17. 20:15","title":"Adok és kapok: ez a kellő hozzáállás a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a British Midland Regional, vagyis Flybmi néven ismert brit légitársaság, és azonnali hatállyal törölte járatait - jelentette be a cég szombat este a honlapján, részben a Brexit körüli bizonytalanságot okolva a kényszerű döntésért.","shortLead":"Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a British Midland Regional, vagyis Flybmi néven ismert brit légitársaság, és...","id":"20190217_Sajnaljuk_a_Brexit_lett_a_brit_legitarsasag_veszte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ffe3d7-e471-4123-9c4e-073b6a6a54b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190217_Sajnaljuk_a_Brexit_lett_a_brit_legitarsasag_veszte","timestamp":"2019. február. 17. 09:05","title":"\"Sajnáljuk\"- a Brexit lett a brit légitársaság veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7499ff7f-85b7-40b4-9bb8-1a7db6dc2a47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék folytatni fogja az Országgyűlés szétverését, jöhet a falusi csok, az ellenzék pedig gyáván számonkér lyukas zokniban – Dömötör Csaba parlamenti államtitkár adott interjút a Magyar Nemzetnek.","shortLead":"Az ellenzék folytatni fogja az Országgyűlés szétverését, jöhet a falusi csok, az ellenzék pedig gyáván számonkér lyukas...","id":"20190218_Domotor_Alakul_a_kisnyilasok_es_szemkilovetok_koalicioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7499ff7f-85b7-40b4-9bb8-1a7db6dc2a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9465c881-15ec-43fe-8d5f-103379f6339f","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Domotor_Alakul_a_kisnyilasok_es_szemkilovetok_koalicioja","timestamp":"2019. február. 18. 08:04","title":"Dömötör: Alakul a kisnyilasok és szemkilövetők koalíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3f842-1241-4f1f-b402-42c426688251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok az eszkimó, kevés a fóka – tartja a mondás, ami az elektromos autókra is tökéletesen alkalmazható. ","shortLead":"Sok az eszkimó, kevés a fóka – tartja a mondás, ami az elektromos autókra is tökéletesen alkalmazható. ","id":"20190218_tobb_millio_villanyautora_alig_par_szazezer_tolto_jut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded3f842-1241-4f1f-b402-42c426688251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4459ad1-f195-4382-992a-93e7000d5448","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_tobb_millio_villanyautora_alig_par_szazezer_tolto_jut","timestamp":"2019. február. 18. 10:21","title":"Több millió villanyautóra alig pár százezer töltő jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e63109c-ff06-4484-8512-3ad7df3b75f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legeredményesebb sportcsapatához, pontosabban a világ több pontján kedvelt rögbihez hasonlítja magát a Huawei új-zélandi újságokban közzétett hirdetéseiben, azonban nem biztos, hogy ez jó taktika a részéről.","shortLead":"A világ egyik legeredményesebb sportcsapatához, pontosabban a világ több pontján kedvelt rögbihez hasonlítja magát...","id":"20190218_huawei_hirdetes_uj_zelandon_rogbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e63109c-ff06-4484-8512-3ad7df3b75f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a667ba-9d46-40a6-968f-3ab49666eb36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_huawei_hirdetes_uj_zelandon_rogbi","timestamp":"2019. február. 18. 11:03","title":"Lehet, hogy mellélő a Huawei ezzel a hirdetéssel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce61333-91e6-4611-89cd-8b341fcd737d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne bújjon a magyar nép mögé Orbán Viktor, vállalja fel a saját döntéseit, mondja Frans Timmermans szocialista EB-alelnök, csúcsjelölt. Az orbáni falak csak az újabb európai belső határokat hozhatják el, nem kínálnak igazi megoldást.","shortLead":"Ne bújjon a magyar nép mögé Orbán Viktor, vállalja fel a saját döntéseit, mondja Frans Timmermans szocialista...","id":"20190218_Timmermans_Orban_alljon_ki_a_sajat_donteseiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ce61333-91e6-4611-89cd-8b341fcd737d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d697e2c-71bf-4174-abfa-f37cd66c4bef","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Timmermans_Orban_alljon_ki_a_sajat_donteseiert","timestamp":"2019. február. 18. 07:16","title":"Timmermans: Orbán álljon ki a saját döntéseiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc31cfcd-f567-4ace-a697-25bafdeb96bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben nem lesz majd olyan négyzetmillimétere a hongkongi börtönöknek, ahová a rabok el tudnának bújni.","shortLead":"A jövőben nem lesz majd olyan négyzetmillimétere a hongkongi börtönöknek, ahová a rabok el tudnának bújni.","id":"20190216_okosborton_rab_robot_megfigyeles_nyomkoveto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc31cfcd-f567-4ace-a697-25bafdeb96bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8640fb9-4297-4b9a-b584-2d37f7f52a01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_okosborton_rab_robot_megfigyeles_nyomkoveto","timestamp":"2019. február. 16. 17:03","title":"Okosbörtönt tesztel Hongkong, és ez nagyon rossz hír a bűnözőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]