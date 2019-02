Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Készül az elektromos autók otthon töltésének áramértékesítési konstrukciója.","shortLead":"Készül az elektromos autók otthon töltésének áramértékesítési konstrukciója.","id":"20190218_elektromos_auto_otthoni_toltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcbb048-70fe-4ba4-adfb-539ef8adcf8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_elektromos_auto_otthoni_toltes","timestamp":"2019. február. 18. 08:18","title":"Komoly változásra számíthatnak az elektromos autók tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24982b1c-20bb-4fd8-abd4-56f61b63f106","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az EP-választások előtt hét hétig nem fog összeülni a parlament, erre még nem volt példa. ","shortLead":"Az EP-választások előtt hét hétig nem fog összeülni a parlament, erre még nem volt példa. ","id":"20190218_Meglepoen_hosszu_kampanyszunetet_tart_az_orszaggyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24982b1c-20bb-4fd8-abd4-56f61b63f106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c64519f-301a-4ea2-a8d3-7ca9cda3e8a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Meglepoen_hosszu_kampanyszunetet_tart_az_orszaggyules","timestamp":"2019. február. 18. 09:12","title":"Meglepően hosszú kampányszünetet tart az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422e425d-62a4-4c55-a35c-3b0cf43e8b78","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A 20. század legnagyobb hatású szoprán énekesnője volt, lépten-nyomon lesifotósok követték, fiatal rajongói napokat álltak érte sorba az operaházak kasszáinál. Maria Callas körül olyan sztárkultusz alakult ki, amilyet addig csak Hollywoodban lehetett látni. A hangjával sokan nem voltak megelégedve, mégis halhatatlan lett, az egyéniségével, a botrányaival és legendás fogyásával pedig új életet lehelt az opera műfajába is. ","shortLead":"A 20. század legnagyobb hatású szoprán énekesnője volt, lépten-nyomon lesifotósok követték, fiatal rajongói napokat...","id":"20190217_Maria_Callas_radikalis_dietaja_igy_csinalt_tortenelmet_minusz_40_kilo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=422e425d-62a4-4c55-a35c-3b0cf43e8b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca6f319-f3e9-496e-a80c-12fe1c037945","keywords":null,"link":"/elet/20190217_Maria_Callas_radikalis_dietaja_igy_csinalt_tortenelmet_minusz_40_kilo","timestamp":"2019. február. 17. 20:00","title":"Amikor mínusz 40 kiló történelmet csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289619af-8cfe-4e10-957c-ada33bdee88e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaznak bizonyultak a hétfői sajtóértesülések: a japán autóóriás három éven belül beszünteti a termelést swindoni üzemében. \r

","shortLead":"Igaznak bizonyultak a hétfői sajtóértesülések: a japán autóóriás három éven belül beszünteti a termelést swindoni...","id":"20190219_honda_swindon_anglian_gyar_bezaras_autogyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=289619af-8cfe-4e10-957c-ada33bdee88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b556d604-298b-4176-9374-aed2ea1dd03d","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_honda_swindon_anglian_gyar_bezaras_autogyartas","timestamp":"2019. február. 19. 09:45","title":"Hivatalos: bezárja angliai gyárát a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce156b5-6f1f-4812-abc6-580cf2f13bd5","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Az anyatejjel szívta magába a rock and rollt, nem csoda, hogy zenekart alapított tizenévesen, ebből lett a 80-as évek elején a műfajteremtő URH és később az Európa Kiadó. Utóbbi – igaz periodikusan működött mindig is – a mai napig aktív. A zenekarigazgató ráadásul idén 60 éves, ezt nagy koncerttel ünnepli meg. Interjú Menyhárt Jenővel.","shortLead":"Az anyatejjel szívta magába a rock and rollt, nem csoda, hogy zenekart alapított tizenévesen, ebből lett a 80-as évek...","id":"20190218_Nem_egy_hagyomanyos_pop_vagy_rock_tortenet__interju_Menyhart_Jenovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ce156b5-6f1f-4812-abc6-580cf2f13bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f6565f-5725-4a71-9b59-1380a94141b5","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Nem_egy_hagyomanyos_pop_vagy_rock_tortenet__interju_Menyhart_Jenovel","timestamp":"2019. február. 18. 20:00","title":"„Az Európa Kiadó mindig a helyén volt és most is ott van” – interjú a 60 éves Menyhárt Jenővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56049d3a-c59e-496f-8885-ccc109b2c616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A barcelonai Mobile World Congressen mutatkozhat be a Nokia 9 PureView, ami a nagy visszatérés óta a cég eddigi legerősebb mobilja lehet.","shortLead":"A barcelonai Mobile World Congressen mutatkozhat be a Nokia 9 PureView, ami a nagy visszatérés óta a cég eddigi...","id":"20190218_nokia_9_pureview_okostelefon_android_ot_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56049d3a-c59e-496f-8885-ccc109b2c616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0efcc7f-209d-40b2-b5b2-f7d1c9a1cb6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_nokia_9_pureview_okostelefon_android_ot_kamera","timestamp":"2019. február. 18. 13:03","title":"5 kamera lesz rajta: jön a Nokia eddigi legizgalmasabb androidos telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper Majkával is szeretné újra felvenni a kapcsolatot. ","shortLead":"A rapper Majkával is szeretné újra felvenni a kapcsolatot. ","id":"20190218_Het_uj_dalt_irt_Curtis_az_elvonon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3b19ff-f06f-498c-a665-fa3aba665233","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Het_uj_dalt_irt_Curtis_az_elvonon","timestamp":"2019. február. 18. 07:12","title":"Hét új dalt írt Curtis az elvonón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hét évre ítélték másodfokon a férfit, aki szexuális viszonyt folytatott az élettársa lányával. Rablás miatt kapták el, akkor találták meg a telefonján a felvételeket.","shortLead":"Hét évre ítélték másodfokon a férfit, aki szexuális viszonyt folytatott az élettársa lányával. Rablás miatt kapták el...","id":"20190219_Eliteltek_a_ferfit_aki_megeroszakolta_az_elettarsa_13_eves_lanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bf8ab5-0d82-4514-82f0-71a72994e0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Eliteltek_a_ferfit_aki_megeroszakolta_az_elettarsa_13_eves_lanyat","timestamp":"2019. február. 19. 09:03","title":"Elítélték a férfit, aki megerőszakolta az élettársa 13 éves lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]