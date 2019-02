Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az ellenzék töredezett és együttműködésre van ítélve, a Fideszt pedig – a demokratikus keretek leépítése miatt – egyre nehezebben rengetne meg egy esetleges gazdasági válság. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az ellenzék töredezett és együttműködésre van ítélve, a Fideszt pedig – a demokratikus keretek leépítése miatt – egyre...","id":"20190223_Fulke_A_Fidesz_akkor_sikeres_ha_kemenykedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9db447b-ceb6-4b80-9201-2b918ffecf47","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Fulke_A_Fidesz_akkor_sikeres_ha_kemenykedik","timestamp":"2019. február. 23. 12:30","title":"Fülke: „A Fidesz akkor sikeres, ha keménykedik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374cc2ea-f1ff-4021-a825-6e2a3a3255e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jön a fagyoskodás utolsó rohama.","shortLead":"Jön a fagyoskodás utolsó rohama.","id":"20190222_Keletrol_tamad_a_II_ukran_hidegfront","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=374cc2ea-f1ff-4021-a825-6e2a3a3255e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a2b819-1d70-4788-b0a8-842866f32ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Keletrol_tamad_a_II_ukran_hidegfront","timestamp":"2019. február. 22. 13:30","title":"Keletről támad a II. ukrán hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4749a898-4419-4c06-aa8e-07130a1d6852","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az istálló szerint nem volt komoly a tűz, a sérülteket pedig gyorsan kiengedték. ","shortLead":"Az istálló szerint nem volt komoly a tűz, a sérülteket pedig gyorsan kiengedték. ","id":"20190222_f1_mclaren_tuz_serultek_ellatas_barcelona_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4749a898-4419-4c06-aa8e-07130a1d6852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5297a4cf-fa53-450f-af94-bfc7ea432ae6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_f1_mclaren_tuz_serultek_ellatas_barcelona_teszt","timestamp":"2019. február. 22. 20:53","title":"F1: Tűz volt a McLaren garázsában, hárman megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792a70d0-a8a1-4954-bd8a-a73c5726be55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók megfejthették, miért rövidíti meg az életet a magas fehérjetartalmú étrend, mint amilyen például a paleo(lit) diéta is. Az új eredmények azt is alátámasztják, hogy a szénhidrátok nem feltétlenül kerülendők, ahogy sokan állítják.","shortLead":"Ausztrál kutatók megfejthették, miért rövidíti meg az életet a magas fehérjetartalmú étrend, mint amilyen például...","id":"20190222_magas_feherjetartalmu_etrend_egeszsegtelen_feherjedieta_szenhidratok_fogyasztasa_paleo_dieta_egeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=792a70d0-a8a1-4954-bd8a-a73c5726be55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cc6d3d-4b09-4958-8668-744e7b20383b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_magas_feherjetartalmu_etrend_egeszsegtelen_feherjedieta_szenhidratok_fogyasztasa_paleo_dieta_egeszseg","timestamp":"2019. február. 22. 12:03","title":"Megrövidíti az életet az egyik legfelkapottabb étrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori főoligarcha szinte összes cége Mészáros Lőrinc közelében kötött ki, egyet belőlük pedig saját nevére is vett Mészáros Lőrinc. Az operatív irányításban azonban nem vesz részt.","shortLead":"Az egykori főoligarcha szinte összes cége Mészáros Lőrinc közelében kötött ki, egyet belőlük pedig saját nevére is vett...","id":"20190222_Meszaros_Lorinc_fia_ult_be_Simicska_egykori_cegebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf487653-f372-46f8-a09d-37414355aaa6","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_Meszaros_Lorinc_fia_ult_be_Simicska_egykori_cegebe","timestamp":"2019. február. 22. 12:08","title":"Mészáros Lőrinc fia ült be Simicska egykori cégébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra Kelemen Hunort választotta elnökévé a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szombaton kolozsvári kongresszusán.","shortLead":"Újra Kelemen Hunort választotta elnökévé a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szombaton kolozsvári...","id":"20190223_rmsz_kelemen_hunor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a895cd9e-5a6b-435c-aabc-aac01f54aabb","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_rmsz_kelemen_hunor","timestamp":"2019. február. 23. 18:45","title":"Régi elnökét választotta újra az RMDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pozsonyban adott volna koncertet, ám a show elmaradt.","shortLead":"Pozsonyban adott volna koncertet, ám a show elmaradt.","id":"20190223_nicki_minaj_koncert_pozsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc2b9f5-ff32-4336-aa58-3b70d5225dc8","keywords":null,"link":"/kultura/20190223_nicki_minaj_koncert_pozsony","timestamp":"2019. február. 23. 19:08","title":"Hétfőn jön Budapestre Nicki Minaj, de a tegnapi koncertje elmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fe577f-7017-46ff-91b2-b08f0de3e07b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatta be a Samsung új csúcstelefonjait, a Galaxy S10-család tagjait. A készülékek hivatalos háttérképeit akár már le is lehet tölteni.","shortLead":"Szerdán mutatta be a Samsung új csúcstelefonjait, a Galaxy S10-család tagjait. A készülékek hivatalos háttérképeit akár...","id":"20190222_samsung_galaxy_s10_hatterkepek_letoltese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07fe577f-7017-46ff-91b2-b08f0de3e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59afeb83-f724-47b8-92a2-a077e61acecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_samsung_galaxy_s10_hatterkepek_letoltese","timestamp":"2019. február. 22. 15:03","title":"Ingyen van: innen már le is töltheti a vadonatúj Galaxy S10-ek háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]