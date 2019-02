Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35a81a95-ad63-43ca-b336-b62ca5c965bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan karbantartási munkákat végeznek a Keletiben, amelyek mellett nem közlekedhetnek a vonatok.","shortLead":"Olyan karbantartási munkákat végeznek a Keletiben, amelyek mellett nem közlekedhetnek a vonatok.","id":"20190222_Hetekre_bezarjak_a_Keleti_Palyaudvart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a81a95-ad63-43ca-b336-b62ca5c965bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ca6b5b-f90b-4909-b3b7-e137129e20fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Hetekre_bezarjak_a_Keleti_Palyaudvart","timestamp":"2019. február. 22. 10:36","title":"Hetekre bezárják a Keleti pályaudvart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium parlamenti válasza azt is megismétli, az államot semmi nem kötelezi, hogy minden hónap 12-én fizesse ki a nyugdíjakat.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium parlamenti válasza azt is megismétli, az államot semmi nem kötelezi, hogy minden hónap 12-én...","id":"20190222_Meg_mindig_rengeteg_nyugdijas_penzet_hozza_postas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ed3c88-7310-4c98-bf72-05425980d0cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Meg_mindig_rengeteg_nyugdijas_penzet_hozza_postas","timestamp":"2019. február. 22. 15:33","title":"Még mindig rengeteg nyugdíjas pénzét hozza a postás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1af0d7-5092-4f0f-8dc8-7c6dbd50ed99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt egy videó, amelyen az \"igazi\" Ace Ventura vitte kirándulni az állatait.","shortLead":"Itt egy videó, amelyen az \"igazi\" Ace Ventura vitte kirándulni az állatait.","id":"20190222_autos_video_anglia_allatok_allatkert_autoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1af0d7-5092-4f0f-8dc8-7c6dbd50ed99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982b5964-807e-4972-9041-7866475afa2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_autos_video_anglia_allatok_allatkert_autoban","timestamp":"2019. február. 22. 12:25","title":"Azt ismerik, hogy két birka, egy kecske, egy szarvas és egy papagáj utazik egy Opelben? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c19681-4ea4-47c6-91ca-0833360972ca","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Saint Tropez-i időjárás jobban passzolt volna a nyitott tetős kocsihoz, mint a budapesti, de így is komoly élmény volt kipróbálni a Méharit. ","shortLead":"A Saint Tropez-i időjárás jobban passzolt volna a nyitott tetős kocsihoz, mint a budapesti, de így is komoly élmény...","id":"20190223_havazasban_kabrioztunk_lutyo_ormester_ikonikus_citroenjevel_mehari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c19681-4ea4-47c6-91ca-0833360972ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad0ba2-c5c9-4a8b-a905-3b62562284a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190223_havazasban_kabrioztunk_lutyo_ormester_ikonikus_citroenjevel_mehari","timestamp":"2019. február. 23. 06:41","title":"Havazásban kabrióztunk Lütyő őrmester ikonikus Citroënjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fe8a9a-0069-4a2a-b35b-bde5dd716699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat év alatt annyi pluszbevétele volt a költségvetésnek adókból és járulékokból, amennyi elég lenne arra, hogy egy évvel tovább működjön az állam. Adócsökkentés csak annyi volt, amennyit a gazdaság fehéredése fedezett.","shortLead":"Hat év alatt annyi pluszbevétele volt a költségvetésnek adókból és járulékokból, amennyi elég lenne arra...","id":"20190222_Alaposan_eltulozza_a_kormany_mennyire_jelentos_az_adocsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98fe8a9a-0069-4a2a-b35b-bde5dd716699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c151eef-1953-442c-a194-d39a8e30f8d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Alaposan_eltulozza_a_kormany_mennyire_jelentos_az_adocsokkentes","timestamp":"2019. február. 22. 09:15","title":"Alaposan eltúlozza a kormány, mennyire jelentős az adócsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735c4ce0-410b-490f-a092-c0e6e3a8236a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvágta magát a vitrinnel, majd egy kukába dobta a zsákmányt.","shortLead":"Megvágta magát a vitrinnel, majd egy kukába dobta a zsákmányt.","id":"20190222_Bortonbe_megy_a_sved_aki_ellopta_a_koronaekszereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=735c4ce0-410b-490f-a092-c0e6e3a8236a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b48fd92-0bb9-4cf9-9623-5bea67b501a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Bortonbe_megy_a_sved_aki_ellopta_a_koronaekszereket","timestamp":"2019. február. 22. 13:09","title":"Börtönbe megy a svéd, aki ellopta a koronaékszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor idén ötödik éve futó HiperSuli digitális oktatási programja mostantól az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) által akkreditált tanárképzés formájában érhető el minden pedagógus számára. A képzésben részt vevők a HiperSuli eddigi összegyűlt pedagógiai tapasztalataira épülő módszertanokat sajátíthatják el, így a digitális eszközöket és az internet használatát napjaink valós igényeire építve emelhetik be tanári munkájukba. A képzés teljesítéséért 30 kreditpont jár.","shortLead":"A Telenor idén ötödik éve futó HiperSuli digitális oktatási programja mostantól az Emberi Erőforrások Minisztériuma...","id":"20190222_telenor_hipersuli_digitalis_oktatati_program_akkreditalt_tanarkepzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d07c1f-e5a8-4088-a08f-f785d2202038","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_telenor_hipersuli_digitalis_oktatati_program_akkreditalt_tanarkepzes","timestamp":"2019. február. 22. 14:33","title":"30 kreditpontnyi jó hírrel szolgál a tanároknak a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ami az Indextől még felelőtlenség, a kormányoldali Magyar Nemzetnek már nem tilos: névvel, képpel közölt riportot a lap egy Venezuelából kimentett magyarral. Az akció részleteit is ismerteti az írás.","shortLead":"Ami az Indextől még felelőtlenség, a kormányoldali Magyar Nemzetnek már nem tilos: névvel, képpel közölt riportot a lap...","id":"20190222_Igy_ir_a_kormanyoldali_sajto_a_venezuelai_kimentett_magyarokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca6ba36-e90c-41a0-8ad8-78b23b6dbcb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Igy_ir_a_kormanyoldali_sajto_a_venezuelai_kimentett_magyarokrol","timestamp":"2019. február. 22. 17:15","title":"Így ír a kormányoldali sajtó a venezuelai kimentett magyarokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]