Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb799a80-96f4-416f-9fc7-eea1a78b25cb","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Egy globális jelentőségű politikus tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Budapesten – gondolta saját magáról Orbán Viktor. A magyar kormányfő távlati céljai mellett nem jutott más a magyar belpolitika szereplőinek, mint megvetés, lesajnálás és szemrehányás. ","shortLead":"Egy globális jelentőségű politikus tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Budapesten – gondolta saját magáról Orbán...","id":"20190110_Orban_latja_magaban_a_vilaghoditot_de_addig_is_hosszan_sajnaltatja_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb799a80-96f4-416f-9fc7-eea1a78b25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ca017a-43b2-4679-8916-c1c5e5060c63","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_latja_magaban_a_vilaghoditot_de_addig_is_hosszan_sajnaltatja_magat","timestamp":"2019. január. 10. 17:02","title":"Orbán látja magában a világhódítót, de addig is hosszan sajnáltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1a784b-17da-4aec-8095-4694f567d655","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik szereplő egy nagyon komoly ritkaság, a kilencvenes évek top Ferrarija, az F50.","shortLead":"Az egyik szereplő egy nagyon komoly ritkaság, a kilencvenes évek top Ferrarija, az F50.","id":"20190111_ferrari_kozuti_versenyzes_autos_video_F50_360_Modena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a784b-17da-4aec-8095-4694f567d655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8209857-cb83-43aa-85df-d00f79154b35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_ferrari_kozuti_versenyzes_autos_video_F50_360_Modena","timestamp":"2019. január. 11. 12:22","title":"Csúnya vége lett két Ferrari közúti kergetőzésének – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A testület szerint többek között újra kellene gondolni az OLAF feladatkörét.","shortLead":"A testület szerint többek között újra kellene gondolni az OLAF feladatkörét.","id":"20190110_Europai_Szamvevoszek_fokozni_kell_az_EUs_forrasokat_erinto_csalasok_elleni_kuzdelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faae6728-efdd-4965-95c3-2d2b0d9079b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Europai_Szamvevoszek_fokozni_kell_az_EUs_forrasokat_erinto_csalasok_elleni_kuzdelmet","timestamp":"2019. január. 10. 20:56","title":"Európai Számvevőszék: fokozni kell az EU-s forrásokat érintő csalások elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf124e8b-e154-4317-a0b2-c4e092118f7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év egyik meglepetése, a Royole flexibilis telefonja is ott van a CES 2019 szakkiállítás nyomkodható, nézegethető eszközei között. Az Engadget pedig kapott is az alkalmon és közelebbről is megvizsgálta.","shortLead":"Az év egyik meglepetése, a Royole flexibilis telefonja is ott van a CES 2019 szakkiállítás nyomkodható, nézegethető...","id":"20190110_royole_flexpai_osszehajthato_telefon_flexibilis_kijelzo_ces_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf124e8b-e154-4317-a0b2-c4e092118f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fe6c72-50b7-463c-ae0d-4c86d556360d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_royole_flexpai_osszehajthato_telefon_flexibilis_kijelzo_ces_2019","timestamp":"2019. január. 10. 15:03","title":"Megjöttek a tapasztalatok az első igazi összehajtható telefonról, videón a Royole FlexPai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2015 óta tervezi-szervezi a kormány az 1971-es budapesti vadászati világkiállítás félcentenáriumára álmodott újabb vadászati világkiállítást. Beruházások sorozata indult és zajlik majd le több tízmilliárd forintból, miközben kiderült: hivatalosan nem is lesz majd világkiállítás az esemény.","shortLead":"2015 óta tervezi-szervezi a kormány az 1971-es budapesti vadászati világkiállítás félcentenáriumára álmodott újabb...","id":"20190111_Otvenmilliardba_kerul_Semjen_rendezvenyalma_de_megsem_minosul_majd_vilagkiallitasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52b9c4f-d4e3-44a4-9574-f0c347897033","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Otvenmilliardba_kerul_Semjen_rendezvenyalma_de_megsem_minosul_majd_vilagkiallitasnak","timestamp":"2019. január. 11. 14:30","title":"50 milliárdba kerül Semjén rendezvényálma, mégsem minősül majd világkiállításnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4719f617-bb71-4133-9949-e27a348584a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van, ahol a hideg miatt is egyre nehezebb a menekültek és a segélyszervezetek dolga.","shortLead":"Van, ahol a hideg miatt is egyre nehezebb a menekültek és a segélyszervezetek dolga.","id":"20190110_Tobb_sziriai_menekulttaborban_is_pusztitast_okozott_a_heves_esozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4719f617-bb71-4133-9949-e27a348584a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e959f8-a6a9-4730-b357-2f9b7eb2e3f3","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Tobb_sziriai_menekulttaborban_is_pusztitast_okozott_a_heves_esozes","timestamp":"2019. január. 10. 20:32","title":"Több szíriai menekülttáborban is pusztítást okozott a heves esőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dd4e45-17c4-4aa4-81ce-6d558eca7d13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ismeretlen férfi kísérte el a villamosmegállóba a látássérült férfit a Hungária körút úttestjéről, aki a havas útfelület miatt nem találta a járda szélét.","shortLead":"Egy ismeretlen férfi kísérte el a villamosmegállóba a látássérült férfit a Hungária körút úttestjéről, aki a havas...","id":"20190111_Kisetalt_a_foutra_egy_latasserult_mert_a_letakaritatlan_ho_miatt_nem_tudott_tajekozodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14dd4e45-17c4-4aa4-81ce-6d558eca7d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d273b5a-6f81-4b03-9c36-c4c758486e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Kisetalt_a_foutra_egy_latasserult_mert_a_letakaritatlan_ho_miatt_nem_tudott_tajekozodni","timestamp":"2019. január. 11. 21:36","title":"Kisétált a főútra egy látássérült, mert a letakarítatlan hó miatt nem tudott tájékozódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e355d18-7772-486f-8c00-96ee299dc6ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hetet még várnunk kell az új Jimny hazai felbukkanására, addig is azonban itt egy remek új változat belőle.","shortLead":"Néhány hetet még várnunk kell az új Jimny hazai felbukkanására, addig is azonban itt egy remek új változat belőle.","id":"20190112_magyar_zsenialitas_izgalmas_hot_wheels_lett_a_sokak_altal_vart_uj_suzukibol_jimny_terepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e355d18-7772-486f-8c00-96ee299dc6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4b445c-7053-4ead-8b83-c5eab2c62b78","keywords":null,"link":"/cegauto/20190112_magyar_zsenialitas_izgalmas_hot_wheels_lett_a_sokak_altal_vart_uj_suzukibol_jimny_terepjaro","timestamp":"2019. január. 12. 06:41","title":"Magyar zsenialitás: izgalmas Hot Wheels lett a sokak által várt új Suzukiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]