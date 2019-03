Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bca1513-e4bb-4eb4-9dbf-64fe78314a98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenöt éven belül 30 százalékra emelkedik Oroszországban a muszlim népesség aránya – jósolja az ország főmuftija. Az ortodox papok szerint az előrejelzés pontos, s az oroszok előbb-utóbb kisebbségbe kerülnek.","shortLead":"Tizenöt éven belül 30 százalékra emelkedik Oroszországban a muszlim népesség aránya – jósolja az ország főmuftija...","id":"20190305_2050re_nem_marad_orosz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bca1513-e4bb-4eb4-9dbf-64fe78314a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856e0473-39bc-4ec9-a3d7-5b65daa6dfc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_2050re_nem_marad_orosz","timestamp":"2019. március. 05. 12:56","title":"Ugrásszerűen nő a muszlimok aránya Oroszországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9bdaab-da73-4862-8011-49de4e84ac23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő visszatér a Múzeumkertbe beszédet mondani. ","shortLead":"A kormányfő visszatér a Múzeumkertbe beszédet mondani. ","id":"20190304_A_Nemzeti_Muzeumnal_lep_fel_Orban_marcius_15en","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f9bdaab-da73-4862-8011-49de4e84ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacddf15-7dc4-49bb-b24e-18d4e9be7762","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_A_Nemzeti_Muzeumnal_lep_fel_Orban_marcius_15en","timestamp":"2019. március. 04. 17:38","title":"A Nemzeti Múzeumnál lép fel Orbán március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89415589-ffef-4d7b-9d5c-83e5a4c738f5","c_author":"Illényi Balázs","category":"itthon","description":"Egy hallatlanul sikeres portréfilm mellett több félig titkos magánlátogatás ágyazott meg az egykori trónörökös iránti lelkesedésnek.","shortLead":"Egy hallatlanul sikeres portréfilm mellett több félig titkos magánlátogatás ágyazott meg az egykori trónörökös iránti...","id":"201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89415589-ffef-4d7b-9d5c-83e5a4c738f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aecbab9-bd6f-4ce6-ba1e-ffe8a8881206","keywords":null,"link":"/itthon/201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","timestamp":"2019. március. 03. 20:00","title":"30 éve popsztárként fogadták a magyarok Habsburg Ottót, szóba jött az is, hogy elnök lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A moldáv fejlesztők még 2016-ban jelentettek a Facebooknak egy több mint 200 hamis profilból és álhírterjesztő oldalból álló adatbázist, de csak 2019 januárjában kezdett el vele foglalkozni az oldal.","shortLead":"A moldáv fejlesztők még 2016-ban jelentettek a Facebooknak egy több mint 200 hamis profilból és álhírterjesztő oldalból...","id":"20190304_facebook_alhirek_terjedese_alhirek_szurese_bejelentes_trolless","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500fafa7-31ef-4ee8-a4f9-dd7ae4554be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_facebook_alhirek_terjedese_alhirek_szurese_bejelentes_trolless","timestamp":"2019. március. 04. 12:33","title":"Komoly gondok vannak a Facebooknál, van, ahol 3 évet kellett várni az álhírek eltávolítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Helsinki Egyetem kutatói szerint a költözőmadarak átlagosan egy héttel korábban térnek vissza, mint fél évszázaddal ezelőtt. A növekvő hőmérséklettel együtt a vándorlási időtartam is megnövekedett.","shortLead":"A Helsinki Egyetem kutatói szerint a költözőmadarak átlagosan egy héttel korábban térnek vissza, mint fél évszázaddal...","id":"20190304_klimavaltozas_koltozomadarak_visszaterese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd47dcf6-d80f-4f33-93c4-c9c9756ed67b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_klimavaltozas_koltozomadarak_visszaterese","timestamp":"2019. március. 04. 00:03","title":"Hamarabb térnek haza a gólyák, és ez nagyobb baj, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66702b5b-76b0-4a20-9047-13c60bc80ece","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapok óta hallani lehetett róla, most azonban már hivatalos: befejezi mérsékelten népszerű kézikonzolja, a PS Vita gyártását a Sony.","shortLead":"Hónapok óta hallani lehetett róla, most azonban már hivatalos: befejezi mérsékelten népszerű kézikonzolja, a PS Vita...","id":"20190304_sony_playstation_vita_kezikonzol_konzoljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66702b5b-76b0-4a20-9047-13c60bc80ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b5369e-54a9-4e89-9736-e18208c5e46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_sony_playstation_vita_kezikonzol_konzoljatek","timestamp":"2019. március. 04. 14:03","title":"Egy korszak vége: búcsút int a PlayStation Vitának a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy-egy darab krumplit vagy hagymát is lehet rendelni több áruház webshopjában. ","shortLead":"Egy-egy darab krumplit vagy hagymát is lehet rendelni több áruház webshopjában. ","id":"20190305_Darabaron_kinalja_a_krumplit_az_Auchan_webshopja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25796a6-f0ff-4add-b9fc-5e32beaf74da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Darabaron_kinalja_a_krumplit_az_Auchan_webshopja","timestamp":"2019. március. 05. 11:21","title":"Tudta, hogy darabáron is vehet krumplit online?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e88aec5-d56f-428d-9ef6-1e249de42a46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzési értesítőből csak az derül ki, minek.","shortLead":"A közbeszerzési értesítőből csak az derül ki, minek.","id":"20190303_Meno_autokat_berel_Orban_Rahel_kedvenc_divatcege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e88aec5-d56f-428d-9ef6-1e249de42a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b4e88a-790e-448e-ab2c-71a92695bd2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Meno_autokat_berel_Orban_Rahel_kedvenc_divatcege","timestamp":"2019. március. 03. 15:20","title":"Menő autókat bérel Orbán Ráhel kedvenc divatcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]