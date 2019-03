Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201911_keritesek_eskoritesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3053eb97-19ac-4888-9d06-eaef37448ec9","keywords":null,"link":"/itthon/201911_keritesek_eskoritesek","timestamp":"2019. március. 14. 09:00","title":"Farkas Zoltán: Kerítések és körítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e2ae59-215b-4dcc-99cc-75a5fd65e5a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután magyar idő szerint szerda este a kanadai és az amerikai hatóságok is úgy döntöttek, hogy kitiltják légterükből a Boeing 737 MAX 8 és MAX 9 típusú utasszállító gépeket, a gyártó közleményt adott ki. Ebben azt javasolják, hogy világszerte függesszék fel ezeknek a repülőknek a használatát.","shortLead":"Miután magyar idő szerint szerda este a kanadai és az amerikai hatóságok is úgy döntöttek, hogy kitiltják légterükből...","id":"20190313_boeing_737_max_repulogep_utasszallito_egyesult_allamok_kanada_felfuggesztes_legi_katasztrofa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e2ae59-215b-4dcc-99cc-75a5fd65e5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d179e64-50be-40b0-ab72-e0fa9efc9a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_boeing_737_max_repulogep_utasszallito_egyesult_allamok_kanada_felfuggesztes_legi_katasztrofa","timestamp":"2019. március. 13. 20:38","title":"A Boeing azt javasolja, hogy sehol se használják a 737-es MAX-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1b7e13-cea0-4dda-ae70-a2e4a35ae000","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oroszlányi Wescast gyárban egy műszak alatt elérték a dolgozók, amit akartak. ","shortLead":"Az oroszlányi Wescast gyárban egy műszak alatt elérték a dolgozók, amit akartak. ","id":"20190312_Egy_muszak_alatt_gyozott_a_sztrajk_Oroszlanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd1b7e13-cea0-4dda-ae70-a2e4a35ae000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73360638-d9a2-44a5-b4b2-416c39aa477c","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_Egy_muszak_alatt_gyozott_a_sztrajk_Oroszlanyban","timestamp":"2019. március. 12. 20:33","title":"Egy műszak alatt győzött a sztrájk Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A módosító javaslatot mindössze négy fős többséggel sikerült elfogadtatni: 312 igen mellett 308 képviselő szavazott nemmel. ","shortLead":"A módosító javaslatot mindössze négy fős többséggel sikerült elfogadtatni: 312 igen mellett 308 képviselő szavazott...","id":"20190313_Elutasitotta_a_londoni_alsohaz_a_megallapodas_nelkuli_Brexitet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e10adc-3a67-4936-8d12-c5c191535f9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Elutasitotta_a_londoni_alsohaz_a_megallapodas_nelkuli_Brexitet","timestamp":"2019. március. 13. 20:20","title":"Elutasította a londoni alsóház a megállapodás nélküli Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészültek a NAV-nál az szja-bevallási tervezetek, így megnézheti azokat az érintett 5,6 millió magyar. Van, akinek semmi dolga nem lesz, van, akinek még ki kell egészítenie azt egészen május 20-ig.

","shortLead":"Elkészültek a NAV-nál az szja-bevallási tervezetek, így megnézheti azokat az érintett 5,6 millió magyar. Van, akinek...","id":"20190314_Mar_megnezheti_a_NAV_szerint_hogy_kell_adoznia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d18eeb2-076b-4471-9d1d-e9059d63d246","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Mar_megnezheti_a_NAV_szerint_hogy_kell_adoznia","timestamp":"2019. március. 14. 10:54","title":"Már megnézheti, a NAV szerint hogy kell adóznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Két szakértővel beszéltünk, mindkettő mást mond arról, hogy kerülhetett egy mémmé vált fotó párja a kormány legújabb plakátjaira. Rogán Antal hallgat, ahogy a kampányt minden bizonnyal készítő ügynökség sem reagált megkeresésünkre. A Fidesz nem most először operál külföldi fotóval. A boldog francia kisfiúra emlékeznek még? Vele kezdődött el a jövő 2002-ben. ","shortLead":"Két szakértővel beszéltünk, mindkettő mást mond arról, hogy kerülhetett egy mémmé vált fotó párja a kormány legújabb...","id":"20190314_fidesz_orban_plakatkampany_soros_stockfoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc498e4-a368-4b08-9903-3b31f8c32f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_fidesz_orban_plakatkampany_soros_stockfoto","timestamp":"2019. március. 14. 17:43","title":"Zseniális húzás vagy iszonyú lebőgés a kormány legújabb plakátkampánya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f3509a-3d46-4c74-81cf-2c6daf47122b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) dönt a kínaiak olimpiai bajnok úszója, Szun Jang doppingügyében, miután a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) fellebbezést nyújtott be a szervezethez.","shortLead":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) dönt a kínaiak olimpiai bajnok úszója, Szun Jang doppingügyében, miután...","id":"20190313_szun_jang_uszo_doppingellenor_wada_fellebbezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95f3509a-3d46-4c74-81cf-2c6daf47122b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56a08ee-aab4-4638-ad57-c0dfe496cc4e","keywords":null,"link":"/sport/20190313_szun_jang_uszo_doppingellenor_wada_fellebbezes","timestamp":"2019. március. 13. 19:36","title":"Súlyosan megbüntethetik Szun Jangot, aki állítólag kalapáccsal verte szét a vérmintáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1219a8b6-2baf-4e86-b01a-abb1b7fd7f7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyutai Csaba fideszes politikusnak most engedhették el végleg a kezét. ","shortLead":"Gyutai Csaba fideszes politikusnak most engedhették el végleg a kezét. ","id":"20190313_Kirugtak_a_maganak_is_lakast_oszto_vargondnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1219a8b6-2baf-4e86-b01a-abb1b7fd7f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53882dde-a3c0-437e-8275-e8fb4007185c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Kirugtak_a_maganak_is_lakast_oszto_vargondnokot","timestamp":"2019. március. 13. 17:21","title":"Állítólag kirúgták a magának is lakást osztó várgondnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]