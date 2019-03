Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két megölt diáktársuk tiszteletére mutatták be a hakát, a maorik rituális emlékező és tisztelgő táncát az új-zélandi Christchurch iskolájának diákjai","shortLead":"Két megölt diáktársuk tiszteletére mutatták be a hakát, a maorik rituális emlékező és tisztelgő táncát az új-zélandi...","id":"20190318_Meghato_ujzelandi_diakok_a_maorik_ritualis_tancat_mutatjak_be_a_meszarlas_ket_aldozataert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832697da-f701-4bcc-acd7-78257e49ac9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Meghato_ujzelandi_diakok_a_maorik_ritualis_tancat_mutatjak_be_a_meszarlas_ket_aldozataert","timestamp":"2019. március. 18. 12:24","title":"Megható: új-zélandi diákok a maorik rituális táncát mutatják be a mészárlás két áldozatáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag megsértette az ország legfőbb vezetőjét.","shortLead":"Állítólag megsértette az ország legfőbb vezetőjét.","id":"20190316_Iranban_tiz_ev_bortonre_iteltek_egy_amerikai_allampolgart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb8ea6f-81ad-4059-b04e-43d79d02bfaf","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Iranban_tiz_ev_bortonre_iteltek_egy_amerikai_allampolgart","timestamp":"2019. március. 16. 21:21","title":"Iránban tíz év börtönre ítéltek egy amerikai állampolgárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt is tiltólistára kerül Jacko. ","shortLead":"Itt is tiltólistára kerül Jacko. ","id":"20190317_Letiltja_Michael_Jackson_dalait_a_brit_XFaktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707da712-0383-4cbd-a05f-6ab3c378e3e1","keywords":null,"link":"/elet/20190317_Letiltja_Michael_Jackson_dalait_a_brit_XFaktor","timestamp":"2019. március. 17. 13:29","title":"Letiltja Michael Jackson dalait a brit X-Faktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c478d44d-39b0-4898-9d9c-6878221a5c65","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Sajátos hazai rekordokat mondhat magáénak a Budapesten született angol író, Arthur Koestler legismertebb könyve, a Sötétség délben. Miközben a regény a kommunista országokban rendszeresített tiltólista éllovasa volt, az 1976 óta eltelt bő négy évtizedben négy magyar fordítása is született; a legutóbbi a minap jelent meg.","shortLead":"Sajátos hazai rekordokat mondhat magáénak a Budapesten született angol író, Arthur Koestler legismertebb könyve...","id":"201911__arthur_koestler_es_hireshirhedt_konyve__cimtorlodas__lelektani_talany__megtalalt_nyelven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c478d44d-39b0-4898-9d9c-6878221a5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60153346-6d86-4b90-bc2a-81bc6e77419d","keywords":null,"link":"/kultura/201911__arthur_koestler_es_hireshirhedt_konyve__cimtorlodas__lelektani_talany__megtalalt_nyelven","timestamp":"2019. március. 17. 20:00","title":"Az ínyencek értékelni fogják Koestler antikommunista ikonkönyvének új magyar fordítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66998ba4-30a1-41bf-8e76-6cff4f2d1568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy 90 km/-h-val lépték túl a megengedett vontatási sebességet.



","shortLead":"Úgy 90 km/-h-val lépték túl a megengedett vontatási sebességet.



","id":"20190318_Elkepeszto_vontatas_az_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66998ba4-30a1-41bf-8e76-6cff4f2d1568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2f5f4-f901-467e-b5b7-41299cf9e1b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_Elkepeszto_vontatas_az_autopalyan","timestamp":"2019. március. 18. 06:19","title":"Elképesztő vontatás az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c674ae13-347f-425e-84d4-90e29eb5165c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) a magyar választásokon is rajta tartotta a szemét. A tapasztalatokról Alexander Shlykkel, a szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának választási részlegének vezetőjével készített interjút a Népszava.","shortLead":"Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) a magyar választásokon is rajta tartotta a szemét...","id":"20190318_EBESZ_A_magyar_valasztas_retorikaja_megfelemlito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c674ae13-347f-425e-84d4-90e29eb5165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115830b0-fa49-4f0a-abf5-a0dde55eea2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_EBESZ_A_magyar_valasztas_retorikaja_megfelemlito","timestamp":"2019. március. 18. 08:45","title":"EBESZ: A magyar választás retorikája megfélemlítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948281a3-6d1e-492f-a282-2dcee7b7f746","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte mobileszközökbe szánt, újfajta memóriachipjeinek tömeggyártását a Samsung. A 12 GB-os egységek alighanem új korszakot nyithatnak az iparágban, de kérdés, hogy a jelenlegi környezetben mit lehet kezdeni velük.","shortLead":"Megkezdte mobileszközökbe szánt, újfajta memóriachipjeinek tömeggyártását a Samsung. A 12 GB-os egységek alighanem új...","id":"20190318_samsung_12gb_lpddr4x_dram_memoria_mobiltelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=948281a3-6d1e-492f-a282-2dcee7b7f746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46573a07-6a71-4da4-b86f-961b507a92cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_samsung_12gb_lpddr4x_dram_memoria_mobiltelefon","timestamp":"2019. március. 18. 15:03","title":"Indulhat a gyártás, jön a 12 GB RAM – több memória kerül a telefonokba, mint a laptopokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","shortLead":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","id":"20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440057cc-46d3-41b0-842e-b369459fdcc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","timestamp":"2019. március. 17. 12:05","title":"Saját családvédelmi akciótervvel állt elő a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]