Az évad egyik legnagyobb szenzációja Fischer Iván új operarendezése: Monteverdi Orfeója, amit először a magyar közönség hallhat a Müpával közös szervezésű Európai Hidak fesztiválon szeptemberben. Ami igazán különlegessé teszi a produkciót, hogy Fischer most nem csak karmesterként és rendezőként, de zeneszerzőként is részt vesz benne, hiszen ő maga rekonstruálta az opera befejezését. A főszerepeket Baráth Emőke és Valerio Contaldo alakítják, a táncosok pedig a barokk gesztika egyik legnagyobb szakértőjével, Sigrid T’Hooft koreográfussal dolgoznak együtt. Az előadást később Vicenza és Genf közönségének is bemutatják.

Az Európai Hidak fesztivál különleges pillanata lesz az is, amikor Fischer Iván lányával, az énekesnő Nora Fischerrel áll majd egy színpadon Luciano Berio dalaival. A programsorozatból idén sem maradnak ki a friss hangok: az elképesztő kreativitású csellóművész, Giovanni Sollima saját művét játssza el a magyar közönségnek az izraeli karmester, Ilan Volkov vezényletével, akit ma a modern zene egyik legfontosabb nagykövetének tartanak.

A Fesztiválzenekar a következő évadban is elhozza Budapestre a nemzetközi zenei élet legizgalmasabb szólistáit. A zongora nagyasszonya, Elisabeth Leonskaja Beethovent játszik, a fiatal dél-koreai Yeol Eum Son, aki a kritika szerint „heves és végtelenül virtuóz”, Rachmaninov 2. zongoraversenyét adja elő.

A hegedű szerelmesei is el lesznek kényeztetve: Csajkovszkij D-dúr hegedűversenyével érkezik Claudio Abbado volt koncertmestere, Renaud Capuçon. A hangos sikereket halmozó, elbűvölő Vilde Frang Truls Mørk csellóművésszel együtt játssza Brahms a-moll kettősversenyét. A zenekar először koncertezik a hegedűs világot felforgató, olykor provokatívan eredeti Patricia Kopatchinskajával. Szintén megismerhetik a mindössze harmincéves Benjamin Beilmant, aki fiatal kora ellenére a legkülönbözőbb stílusokban is otthonosan mozog. A BFZ Perényi Miklóssal is együtt muzsikál: a kétszeres Kossuth-díjas csellóművész Ligeti György Csellóversenyével készül. Eötvös Péter da capo című darabjában a cimbalomszólót a világ egyik legtöbbet foglalkoztatott cimbalmosa, Lukács Miklós ihlette – a BFZ koncertjén is őt hallhatjuk majd.

Az új évadban régi ismerősök és friss kezek is vezénylik a Fesztiválzenekart. Fischer Iván Monteverdit, Mahlert, Beethovent, Dvořákot, Respighit, Sibeliust és Richard Strausst is vezényel. Fellép a német repertoár egyik legavatottabb karmestere, Marek Janowski és az orosz zene mágusa, Dmitrij Kitajenko. A fiatal generációt képviseli a hihetetlenül sikeres izraeli karmester, Lahav Shani, de színesíti a koncertélményeket két barokk nagyágyú: Jordi Savall és Jonathan Cohen is. Az új szezonban is visszatér Takács-Nagy Gábor, akit Haydn és Mozart tart fiatalon.

Folytatódik a 2018-ban elindított Concertino sorozat, melyben a Fesztiválzenekar muzsikusai mutatják meg magukat egy számukra sem mindennapos szerepben: szólistaként. A sorozat főszereplői: Gálfi Csaba (brácsa), Juhász Barna (brácsa), Pivon Gabriella (fuvola), Polónyi Ágnes (hárfa), Szőke Zoltán (kürt) és Kertész György (cselló). A sorozat koncertmestere Pilz János.

A Müpa és a BFZ közös maratonján ezúttal a szerző születésének 250. évfordulója alkalmából Beethoven zenéjében fürdőzhetünk, és ezen a karácsonyon is a közönség döntheti majd el, mit játsszon a Fesztiválzenekar.

Folytatódik a Közösségi Hét névre keresztelt ingyenes, országos koncertsorozatuk is, templomi és zsinagógakoncertekkel, gyerekeknek is időseknek adott kamarakoncertekkel.

A BFZ 1998 óta először játszik a Hollywood Bowlban. A New York-i Lincoln Centerben kétszer is megfordulnak egy évadon belül, ahogy a hamburgi Elbphilharmonie-ban és a londoni Barbicanben is visszatérő vendégek lesznek. Együtt turnéznak Schiff Andrással, és fellépnek Belgium egyik legrangosabb klasszikus zenei rendezvénysorozatán, a Klarafestivalon is. Folytatódik a 2018-ban Fischer Iván által alapított Vicenzai Operafesztivál, ahol ezúttal az operaelőadások mellett közösségi kamarakoncerteket is adnak.

A Fesztiválzenekar az idei évad hazai programjainak lezárásaként újra megrendezi ingyenes szabadtéri koncertjét, a TérTáncKoncertet, ahol – immár ötödször – többszáz hátrányos helyzetű fiatal táncol együtt a zenekar élő játékéra. A zenei program Beethoven 7. szimfóniája lesz 2019. június 16-án, a bazilika előtt.

A Budapesti Fesztiválzenekar teljes szezonfüzete a linkre kattintva érhető el.