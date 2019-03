Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az amerikai közvéleményt ismét arról faggatták, miként ítélik meg egy-egy cég reputációját, mennyire bíznak/bízhatnak meg benne. Óriásit esett vissza a Facebook a tavalyi hasonló felmérés óta.

Valahol érthető: nagyon nem bíznak az amerikaiak a Facebookban

Hiába szerette volna személyesebbé tenni a Facebookot Mark Zuckerberg, a jelek szerint másként sült el a dolog. Nem jött be a Facebook újítása, továbbra is túl gyakran a szemetet osztják a felhasználók

Más abból az összegből egy nagyon komoly autót vásárol, amennyibe ennek a Porschénak csak a különleges színe került.

Átadták az első autót, amelynek csak a gyári fényezése 26 millió forint

Megbénítanák Budapestet.

Sztrájk készül a BKV-nál

A 12 éves Ryan segítségkérés miatt hívta fel a 911-et. Megkapta.","shortLead":"A 12 éves Ryan segítségkérés miatt hívta fel a 911-et. Felhívta a New York-i rendőrséget az autista kisfiú, hogy elveszítette a plüssmedvéjét, a rendőrök segítettek megkeresni

Michel Barnier élesen bírálta a brit kormányt.

A Brexit halasztása csak rontana a helyzeten az EU főtárgyaló szerint

Ez lesz a negyedik változata a Ceed családnak.

Hivatalos: jön a Kia Ceed Crossover

Most akkor probléma a halogatás, vagy sem? Sarah Tomley pszichoterapeuta elképzeli, mit tanácsolnának a pszichológia nagyjai a halogatóknak.

Miért hagyunk mindent az utolsó pillanatra? Mi segíthet a halogatóknak?