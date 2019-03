Szalay Bence: Nehéz eldönteni, hogyan legyél most pasi

Színészinterjúink folytatódnak, fiatal férfi színészeknek szegezzük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Latabár Kálmánja vagy Madaras Józsefje lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és temperamentumosak – őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.

A legmenőbb fiatal magyar színészek #5

Név: Szalay Bence

Született: 1992. december 1.

Miben láthattuk: A Viszkis

Színházban: Veszprémi Petőfi Színház

Gyerekkorában sokáig papnak készült, csak a gimnáziumban elkezdett érdeklődni a színészet iránt. Akkoriban szerepelt a Barátok köztben, ő volt Bálint Gáspár, a szexi vízvezeték-szerelő, akiért minden nő odavolt a Mátyás téren, de ő pár rész után továbbállt.

Negyedikben két tárgyból megbukott, nem érettségizhetett, egy évvel később Zsótér Sándor felvette a színművészetire. Másodikos volt, amikor sok száz aspiráns közül Antal Nimród őt választotta ki A Viszkis főszerepére. Ezt egy nagyon kemény felkészülési időszak, majd egy még keményebb forgatás követte. A kritikusok nagy része egyetértett abban, hogy karizmatikusan uralta a vásznat.

A Terápia egyik részében Sztarenki Dóra figurájának vőlegényeként tűnt fel, a jövő héten a Friss Hús fesztiválon debütáló Élesztő című kisfilmben meleg stylistként brillírozik. Hamarosan láthatjuk az RTL Klub első saját ötleten alapuló sorozatában, a Méhkirályban, amelyben a partnere ismét Sztarenki lesz, de ezúttal testvéreket játszanak.

A harmadik évadban csatlakozott korunk legcsodásabb magyar tévésorozatához, az Egynyári kalandhoz, ő Dávid, a megnyerő modorú, szenvedélyes építész, aki bosszantó módon az istennek se akarja észrevenni, hogy Zsófi (Schmidt Sára) teljesen bele van zúgva.

"Amikor először találkoztam Bencével, már túl volt A Viszkis forgatásán, de a filmet még nem mutatták be. Nem tudtam eldönteni, hogy a kamera előtti természetes jelenléte, technikai tudása és maximalizmusa adottság, vagy A Viszkisben kapott kiképzés eredménye – valószínűleg a kettő keveréke. Az átállások alatt is rendre a szettben maradt, de teljesen észrevétlenül. Nagyon megtisztelő volt, hogy a srác, akit Antal Nimród több ezer fiatal közül választott ki, ennyire figyel, ennyire jelen van. Egyértelmű volt, hogy semmi más nem érdekli, csak hogy a lehető legjobban végezze el a rábízott feladatot, bármi is legyen az.

Sosem felejtem el, hogy zokszó nélkül egy teljes éjszakán át várt arra az egy snittre, hogy némán átnyújtson Schmidt Sárának egy csokor virágot. Bencét a munka érdekli, százszázalékosan a feladatra, a partnerére koncentrál, a felvételek között és a forgatáson kívül pedig motorja a stáb jókedvének, és rengeteg energiát ad. Különleges megjelenésű, óriási teherbírású, erős kisugárzású, nagyon tehetséges színész. Öröm vele dolgozni."

– Zomborácz Virág, az Egynyári kaland rendezője

Melyik a legkorábbi emléked gyerekkorodból?

A nyolcadik kerületben laktunk a Teleki téren, apám és anyám veszekedtek, és kirohantam üvöltve, hogy azonnal hagyjátok abba.

Szalay Bence Alsóörsön a nagypapájával © Szalay Bence

Melyik volt életed eddigi legkínosabb pillanata?

Amikor a Szenzációs négyesben Csonka András Ding Dong című számát kellett elénekelnem. Új műsor volt, nem igazán tudtam, mit vállalok el. Fárasztó munka volt, és közben megalázónak éreztem az egészet. A próbákon a düh, a szomorúság és a kimerültség odáig vitt, hogy teljesen kiakadtam, konkrétan zokogtam. Végig csak azzal foglalkoztam, hogy nem akarom elénekelni ezt a számot, a szöveget sem tanultam meg rendesen, de aztán muszáj volt megcsinálni. Kiálltam, és élő adásban mórikáltam magam. Ha valamit igazán el lehet baszni, ez az volt. Kiestünk, meg is sértődött Csonka András, írt egy nyílt levelet, amire én nem válaszoltam, csak felhívtam, és bocsánatot kértem tőle.

Mikor sírtál utoljára, és miért?

Minden sci-fit megnézek, mert imádom őket, és legutóbb az Időcsavart raktam be. Tök bugyuta, giccses, de működik, a végén patakokban folyt a könnyem.

Szalay Bence © Reviczky Zsolt

Melyik tulajdonságodat gyűlölöd a legjobban?

Nagyon szeretek viccelődni, és nem veszem észre, mikor lesz sértő. A Viszkisben a sminkesemmel poénkodtam, és egyszer túlmentem egy határon, ő meg teljesen kibukott. Amikor leüvöltötte a fejemet, csak néztem, hogy ez honnan jött. Aztán leesett, hogy igazából már két hónapja gyűrtem szegényt. Ezen muszáj változtatnom.

Mikor jöttél rá, hogy jó színész vagy?

Amikor Antal Nimród azt mondta, hogy megkaptam a szerepet, úgy éreztem, az valami. A sajtóvetítésen halálfélelmem volt. Aztán amikor a premieren Zsótér Sándor, aki felvett engem az egyetemre, könnyes tekintettel megölelt, és azt mondta, ez fasza volt, akkor éreztem, hogy érdemes ezt csinálni, és nem égetem le magam. De minden attól függ, kinek a keze alatt vagyok. Ha nem vagyok jól kordában tartva, nagyon szar tudok lenni. Ezért szeretem, ha valaki kemény velem munka közben.

Mi zavar a legjobban a külsődben?

Gyerekkorom óta össze van nőve a szemöldököm, ez mindig idegesített, butának éreztem tőle magam, ezért szedem a mai napig. És gyűlölöm a combomat. Piszkafa vádlijaim vannak, és hozzá vastag combok, oda megy az összes fölösleges zsír. Ha kicsit odafigyelek magamra, járok kondiba, akkor rendben vagyok.

Felnőttnek érzed magadat?

Szerintem az a felnőtté válás, hogy a munkádnak azt a részét is megcsinálod, amihez nincs kedved. Én ennek a felénél tartok. Most először élek teljesen egyedül, fizetem a lakbért, van saját cégem, számlázok, intézem a papírokat. De jogosítványom még nincs, le kéne tenni a nyelvvizsgát, megírni a szakdolgozatot. A gázóra-bejelentésnél akadtam el igazán: kit kell fölhívni, mikor, melyik számot kell beütni.

© Reviczky Zsolt

Mikor kerültél a legközelebb a halálhoz?

Amikor megszülettem.

Kit tartasz zseninek?

Wes Andersont. Szerintem az a zseni, aki egy olyan erős stílust és jelleget tud behozni, ami előtte nem volt. Magyar zenében pedig Yonderboit. Fantasztikus volt, hogy gyerekkoromban Yonderboira buliztam a Millenárison, aztán meg ő írta a zenét A Viszkishez. De Zsótért is zseninek tartom. Mindig megelőzi a korát. Amit ő csinált öt éve, az most dívik.

© Reviczky Zsolt

Neveztek már zseniálisnak valamit, amit csináltál?

Csak a szüleim, egyébként nem. Életem legnagyobb dicséretét Szász Jánostól kaptam, akivel előtte soha nem beszélgettem. Egyszer csak a semmiből felhívott fél évvel ezelőtt, hogy most látta A Viszkist, és gratulált hozzá, hogy milyen jó voltam benne. Az nagyon jólesett.

Ha megtudnád, hogy még tíz év múlva sem lesz gyereked, azt csalódásként élnéd meg?

Nem. Az 36, akkor még föl lehet nevelni egy gyereket. Mondjuk apám 19 volt, amikor én születtem, és köztünk a kapcsolat nagyon szoros.

© Reviczky Zsolt

Vállaltál már el olyan munkát, amit szégyelltél?

Igen. Elég sok mindenbe belekóstoltam már: színház, film, sorozat, showműsor. Szerintem most már jobban fogok tudni dönteni. De nyilván az van, hogy az embernek dolgoznia kell. Lehet nagyon vagánynak lenni, hogy én ezt nem vállalom el, de akkor meg apámék pénzelnek megint, és az nem túl vagány.

Ha kapnál 100 ezer forintot, és muszáj lenne két órán belül elköltened, miket vennél?

Tartanék egy nagyon nagy házibulit a barátaimnak.

© Reviczky Zsolt

Meg szeretnél nősülni?

Nekem a házasság szentsége elveszett. Ma már úgy válnak el az emberek, ahogy házasodnak, nincs súlya. Én szabadelvűbb vagyok, mint az átlag. Fontos, hogy az embernek legyen egy párja, de szerintem a szexualitást külön lehet választani ettől. Azt gondoljuk, a szexualitás olyan dolog, amit az ember a párjával csinál. De amikor örülsz, hogy a másiknak jó, akkor nem is az ő boldogságának örülsz, hanem annak, hogy ezt te tudtad elérni nála.

Kitől illetődnél meg a legjobban, ha beszállna melléd a liftbe?

Mácsai Páltól, mert tökre vonz az Örkény Színház. Nyilván kéne mondani, hogy helló, valamelyik darabban hadd legyek benne, de nem mernék megszólalni szerintem, teljesen lefagynék.

Aggaszt az emberiség küszöbön álló kihalása?

Nem. Az Alpokban nyaraltunk, és nagyon hosszasan vizsgáltam egy poszméhet. Ott van benne az élet körforgása, úgy van megteremtve, hogy ne tudjon mást csinálni, mint életet adni. Ha az emberiség kipusztul, az a világegyetemhez mérten teljesen lényegtelen.

Átértékelt benned valamit a #metoo?

Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy én már rengeteg embert molesztáltam, és nem tudtam róla. Volt olyan, hogy elhívtam egy csajt randizni, és eljutottunk a beszélgetésnek arra a pontjára, amikor már nincsenek szavak. Meg akarom csókolni, és ő elhúzza az arcát. Nekem ebben a pillanatban abba kellett volna hagynom. De nem hagytam abba, hanem még egyszer finoman megpróbáltam, és ő visszacsókolt. Együtt töltöttünk egy fantasztikus estét, aztán találkoztunk másodjára, harmadjára, és kialakult egy kapcsolat. Ha nekem az első visszautasításra kapitulálnom kellene, akkor lehet, hogy mindez nem történik meg. Közben a nők elvárják, hogy legyen kezdeményező a férfi. Nagyon nehéz eldönteni, hogyan legyél most pasi, hogy közben úgy is tudj viselkedni, hogy a szűk határok között maradj. A #metoo-nak itt volt az ideje, lehetett érezni, hogy fortyog az egész. Most elment egy túlzó irányba, de biztos vagyok benne, hogy ki kellett törnie, hogy aztán normalizálódni tudjon. Lángol, aztán majd szépen lassan beállunk egy szintre.

© Reviczky Zsolt

Hiszel valami magasabb rendű dologban?

Igen. Papnak készültem, de a vallás nekem nem szimpatikus. Egysíkú a gondolkodás, és hatalomorientált. Istenben hiszek, de nem gondolom, hogy az imádságokkal hozzá szólunk, és segítséget kapnánk tőle. Én csak elismerem, hogy van valami energia, ami megteremtette az életet.

Mi volt a legemlékezetesebb lázadásod?

Talán nem is lázadtam eddig nagyon? Igazából folyamatosan menekültem szerintem minden szituációból. Például nekem nem volt hitvallásom, hogy színész akarok lenni. Ez így jött. Azt érzem, ebben ki tudok teljesedni, de még van pár dolog, amiben ki tudnék teljesedni.

© Reviczky Zsolt

Milyen káros szenvedéllyel élnél, ha nem lenne káros?

Minden szerrel élnék, én abszolút hedonista vagyok. Imádok élni, új ízeket kipróbálni, emiatt van az is, hogy nehezen tudok megállapodni. Minél több dolgot akarok magamba szívni. Nem a szer a baj, hanem a mértéktelenség, és nyilván azért vannak betiltva, mert nagyon nehéz őket mértékkel fogyasztani. Ellenben azt gondolom, hogy ha az ember egy olyan érettségi fokon van, hogy tudja ezeket kezelni, csodálatos élményeket lehet szerezni.

Mi volt a legnagyobb csalódás eddig az életedben?

Szerelmi csalódás. Amikor megcsalják az embert, az fáj, de közben meg kurva jó, mert annyira intenzív szeretet van mögötte. Nekem nem is az a lényeg, hogy jó érzés legyen, csak hogy érzés legyen. Valami erőteljes, durva. Nyilván ezért is keresek olyan kapcsolatokat, amelyekről tudom, hogy valami gáz lesz velük.

© Reviczky Zsolt

Mitől nem tudsz aludni éjszakánként?

Folyamatosan gondolatok vannak a fejemben. Őrjítő, hogy nem tudok rendesen pihenni. Otthon vagyok, Amerikai fatert nézek, olvasok, nézek festményeket, cicás videókat a Facebookon, és csak hajnali kettőkor-háromkor tudok elaludni.

Utoljára melyik színészi alakításról jutott eszedbe, hogy ezt nagyon szívesen eljátszottad volna?

Jokert bármikor. Jack Nicholsont és Heath Ledgert is imádtam, és ha Jared Letóból egy kicsit többet vagy mást láttunk volna, akkor lehet, hogy azt is imádtam volna.

© Reviczky Zsolt

Mikor szálltál el a legjobban magadtól?

Amikor már kész volt A Viszkis, még nem mutatták be, és nem volt más munkám. Együtt voltam egy lánnyal, aki mindig megcsalt a volt párjával, de ez addig nem érdekelt, mert annyira szerelmes voltam belé. Akkor viszont kibújt belőlem az ördög, és elkezdtem pattogni, hogy hogy merészeli ezt megtenni velem. De rájöttem, hogy ez hülyeség, csak magamnak próbáltam bizonygatni, hogy nem vagyok akkora szar. Nimród mondta is előtte, hogy nem akkor száll el az ember, amikor minden jól megy, hanem amikor minden szarul.

Melyik filmet láttad a legtöbbször?

A Wachowski nővérek nagy kedvenceim. Nyilván ők is loptak innen-onnan, de azokat befogadható nyelvre fordították. A Mátrixot néztem meg a legtöbbször, abból az a kedvenc mondatom, amikor megkérdezik Cyphert, hogy miért akar visszakerülni a Mátrixba, és azt mondja, hogy „mert a tudatlanság áldásos”. Ez a legemberibb mondat a filmben.

Cypher (Joe Pantoliano) a Mátrix említett jelenetében © InterCom

Mi a leggyarlóbb dolog magaddal kapcsolatban, amit be mersz ismerni?

Mindig mindenkitől elvárom az őszinteséget, de én csak addig tudok őszinte lenni, ameddig nincs tétje. Olyan helyzetekben, amikor elveszíthetek valamit, vagy valakit, inkább hazudok.

Milyen legyen az életed 15 év múlva?

Ugyanilyen, csak mindenből legyen egy kicsit több. Legyen több meló, legyen egy saját lakásom, legyen meg a jogsim, a diplomám, és majd talán egy gyerek is. Teljesen odavagyok a gyerekekért. Azt látom a körülöttem lévő embereken, akiknek már van gyerekük, hogy az nagyon helyre rak mindent. Ott újrakezdődik az élet. Ez egy olyan dolog, amit semmiképpen nem akarnék kihagyni. Semmi másról nem szól az életem, mint hogy az ingerküszöbömet valami folyamatosan bassza, hogy ne hűljek ki. Ha lenne gyerekem, akkor biztos nem hűlnék ki.

© Reviczky Zsolt

Hogyan szeretnél meghalni?

Jó lenne tudni a halálom előtt, hogy mondjuk egy évem van hátra. Akkor meghúznám azt az évet nagyon durván.

Nem nyomasztana, ha tudnád, hogy csak egy éved van hátra?

Szerintem tudnék abban felszabadultan működni. Nem költeném a lakbérre a pénzt, hanem körbejárnám a világot. És akkor biztos odamennék Mácsaihoz, és felkeresném azt a szerettemet, akivel sajnálom, hogy vége lett a kapcsolatunknak. Utoljára megölelném, megcsókolnám.

