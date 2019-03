Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf975351-9e39-487a-ba15-ec4774db53a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rasszizmus miatt feljelentették Brigitte Bardot-t, miután sértő kijelentésekkel illette a Franciaországhoz tartozó indiai-óceáni sziget, Réunion lakosságát az állatok állítólagos ottani bántalmazása miatt. ","shortLead":"Rasszizmus miatt feljelentették Brigitte Bardot-t, miután sértő kijelentésekkel illette a Franciaországhoz tartozó...","id":"20190320_Rasszista_kijelentesei_miatt_feljelentettek_Brigitte_Bardott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf975351-9e39-487a-ba15-ec4774db53a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b21a28-c15d-4616-a1c6-bf43f942fd62","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Rasszista_kijelentesei_miatt_feljelentettek_Brigitte_Bardott","timestamp":"2019. március. 20. 20:20","title":"Rasszista kijelentései miatt feljelentették Brigitte Bardot-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tíz százalékkal csökkent a fővárosi regisztrált bűncselekmények száma 2018-ban az előző évhez képest - derült ki a BRFK beszámolójából. A drogos bűncselekmények száma viszont nagyon megugrott.","shortLead":"Tíz százalékkal csökkent a fővárosi regisztrált bűncselekmények száma 2018-ban az előző évhez képest - derült ki a BRFK...","id":"20190321_Egy_ev_alatt_tizedevel_csokkent_a_buncselekmenyek_szama_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb4a340-5127-4705-879c-402a723722b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Egy_ev_alatt_tizedevel_csokkent_a_buncselekmenyek_szama_Budapesten","timestamp":"2019. március. 21. 21:30","title":"Nagyot csökkent a budapesti bűncselekmények száma - kivéve a drogosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mindeddig nem indokolta meg, hogy miért van szükség az Akadémia kutatóhálózatának reformjára.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mindeddig nem indokolta meg, hogy miért van szükség az Akadémia...","id":"20190321_MTA_a_Kozgyules_donthet_az_Akademia_kutatointezethalozatarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d0e553-2b13-4567-bbc7-399bdcf02f14","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_MTA_a_Kozgyules_donthet_az_Akademia_kutatointezethalozatarol","timestamp":"2019. március. 21. 20:35","title":"MTA: a Közgyűlés dönthet az Akadémia kutatóintézet-hálózatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Setét Jenő szerint Győzike „a cigány atom, ami pusztít”.","shortLead":"Setét Jenő szerint Győzike „a cigány atom, ami pusztít”.","id":"20190321_Kiborult_Gyozike_musoran_egy_roma_polgarjogi_aktivista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd04378-d529-4319-9f47-e2cfcce02189","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Kiborult_Gyozike_musoran_egy_roma_polgarjogi_aktivista","timestamp":"2019. március. 21. 15:07","title":"Kiborult Győzike műsorán egy roma polgárjogi aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b3999e-8bfe-466e-a40a-3b0b84ee9f44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jaguar egy igen alapos videón mutatta be, hogyan is kellene ülni a volán mögött.","shortLead":"A Jaguar egy igen alapos videón mutatta be, hogyan is kellene ülni a volán mögött.","id":"20190320_autovezetes_helyes_uleshelyzet_jaguar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9b3999e-8bfe-466e-a40a-3b0b84ee9f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de662fe-97f0-454b-8548-9695c5961e9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_autovezetes_helyes_uleshelyzet_jaguar","timestamp":"2019. március. 20. 17:17","title":"Úgy gondolja, helyesen ül a kormánynál? Ellenőrizze le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18b489e-3786-4246-b76f-ff25443e071a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szakszervezetek számítása szerint a hosszabb munkaidő miatt éves szinten több mint egy plusz hónapot kell dolgozni a közigazgatásban. Ezt a 13. havi pluszmunkát figyelembe véve pedig már a kormány által ígért – de mindeddig csak lebegtetett –, átlagosan 30 százalékos béremelés sem 30 százalék. Ez az egyik kulcsmondata a legújabb HVG-ben megjelent \"Mi Harminc?\" című összefoglalónak.","shortLead":"A szakszervezetek számítása szerint a hosszabb munkaidő miatt éves szinten több mint egy plusz hónapot kell dolgozni...","id":"20190321_Tobb_munkaert_kevesebb_penzt_kapnak_a_kormanytisztviselok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f18b489e-3786-4246-b76f-ff25443e071a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a22df07-ec4c-4f3e-a993-5bfb04d7bf40","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Tobb_munkaert_kevesebb_penzt_kapnak_a_kormanytisztviselok","timestamp":"2019. március. 21. 14:37","title":"Több munkáért kevesebb pénzt kapnak a kormánytisztviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a3fd00-000e-4e5c-98a0-110ad075a406","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Zólyomi Zsolt parfümőr szerint parfümválasztásnál nemcsak az számít, hogy mi a kedvenc illatunk, hanem az emlékeink és az élethelyzetünk is.","shortLead":"Zólyomi Zsolt parfümőr szerint parfümválasztásnál nemcsak az számít, hogy mi a kedvenc illatunk, hanem az emlékeink és...","id":"20190321_Biztos_hogy_ezt_akarom_erezni_magamon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1a3fd00-000e-4e5c-98a0-110ad075a406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b532c8-8d20-42db-8034-494d26dc69e3","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Biztos_hogy_ezt_akarom_erezni_magamon","timestamp":"2019. március. 21. 14:22","title":"Biztos, hogy ezt akarom érezni magamon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead34018-dd65-4a61-8456-e2d815ea00af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetes játék lévén az Apex Legends sem mentes a csalóktól, de a fejlesztők odafigyelnek, hogy azok minél kisebb fájdalmat okozzanak a tisztességes felhasználóknak. ","shortLead":"Internetes játék lévén az Apex Legends sem mentes a csalóktól, de a fejlesztők odafigyelnek, hogy azok minél kisebb...","id":"20190321_apex_legends_csalok_jelentese_tiltasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ead34018-dd65-4a61-8456-e2d815ea00af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33901ea7-f656-4cdc-8c15-fd497c3ee4d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_apex_legends_csalok_jelentese_tiltasa","timestamp":"2019. március. 21. 19:03","title":"50 millió ember ingyen játszik vele, de 499 937 csalót már kidobtak a sikerjátékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]