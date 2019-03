Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jobbos tökfejekkel nem működik együtt a Néppárt.","shortLead":"Jobbos tökfejekkel nem működik együtt a Néppárt.","id":"20190322_Weber_Timmermansnak_is_van_dolga_a_sajat_populistaival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce83685b-3ac6-4a6f-8883-d337d99364cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Weber_Timmermansnak_is_van_dolga_a_sajat_populistaival","timestamp":"2019. március. 22. 10:25","title":"Weber: Timmermansnak is van dolga a saját populistáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba4b8ee-dbda-47a1-b191-ad062796cba8","c_author":"","category":"vilag","description":"Bemutatta hét főből álló kampánycsapatát az európai liberális pártcsalád (ALDE) Brüsszelben.\r

","shortLead":"Bemutatta hét főből álló kampánycsapatát az európai liberális pártcsalád (ALDE) Brüsszelben.\r

","id":"20190321_Momentumos_is_bekerult_az_Europa_csapatba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ba4b8ee-dbda-47a1-b191-ad062796cba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81ecaed-e6bc-4c99-a830-18624625c310","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Momentumos_is_bekerult_az_Europa_csapatba","timestamp":"2019. március. 21. 21:15","title":"Momentumos is bekerült az Európa-csapatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f08fd39-b8a4-43ce-ada1-7521d21c7372","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez nem egy szülinapi torta.","shortLead":"Ez nem egy szülinapi torta.","id":"20190322_autotuz_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f08fd39-b8a4-43ce-ada1-7521d21c7372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ad61d9-3aef-423b-86f7-083272b45e10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_autotuz_video","timestamp":"2019. március. 22. 17:41","title":"Ha kigyullad a kocsid, ne taposs a gázra, a menetszél nem fogja elfújni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti fociakadémiához 3 milliárd forint tao-támogatás érkezett állami cégektől, még ugyanennyi az Orbán-család környékéről.","shortLead":"A felcsúti fociakadémiához 3 milliárd forint tao-támogatás érkezett állami cégektől, még ugyanennyi az Orbán-család...","id":"20190321_3_milliard_taopenz_zudult_Felcsutra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af30a35-faa3-4f45-a37c-e1a351b5f29a","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_3_milliard_taopenz_zudult_Felcsutra","timestamp":"2019. március. 21. 18:25","title":"3+3 milliárd tao-pénz zúdult Felcsútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kell a pénz a határfalra, ezért elképzelhető, hogy a kecskeméti légibázis fejlesztésére ígért pénzt is abba teszik bele.","shortLead":"Kell a pénz a határfalra, ezért elképzelhető, hogy a kecskeméti légibázis fejlesztésére ígért pénzt is abba teszik bele.","id":"20190322_145_milliard_forinttol_eshet_el_Magyarorszag_Donald_Trump_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251afeb4-f58e-4bb4-8591-a1b952fdf423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_145_milliard_forinttol_eshet_el_Magyarorszag_Donald_Trump_miatt","timestamp":"2019. március. 22. 18:29","title":"14,5 milliárd forinttól eshet el Magyarország Donald Trump miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15752171-0da9-4c4a-a88b-75d804832be7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bonsaiok gyönyörűek, de gondozásuk nagyon nehéz. A TDK most egy olyan megoldással állt elő, amivel gyerekjáték ez a feladat. ","shortLead":"A bonsaiok gyönyörűek, de gondozásuk nagyon nehéz. A TDK most egy olyan megoldással állt elő, amivel gyerekjáték...","id":"20190322_tdk_bonsai_fa_gondozasa_okoscserep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15752171-0da9-4c4a-a88b-75d804832be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26376c8a-adee-4045-b248-cdb3bec87099","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_tdk_bonsai_fa_gondozasa_okoscserep","timestamp":"2019. március. 22. 17:33","title":"A TDK kitalálta, hogyan lehet nagyon könnyen életben tartani az otthoni bonsai fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313818b6-97e8-497b-9110-c9391dd29995","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fejlődő orvostudomány már-már felülírja a biológiai törvényeket, de a társadalom \"vastörvényei\" ellen nemigen van ellenszere.","shortLead":"A fejlődő orvostudomány már-már felülírja a biológiai törvényeket, de a társadalom \"vastörvényei\" ellen nemigen van...","id":"201912_csokkeno_csecsemohalalozas_felulirt_biologiai_torvenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=313818b6-97e8-497b-9110-c9391dd29995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b410fa91-588a-42f9-a8f2-02ad3acf8e02","keywords":null,"link":"/itthon/201912_csokkeno_csecsemohalalozas_felulirt_biologiai_torvenyek","timestamp":"2019. március. 23. 08:30","title":"A demográfusokat is megdöbbentették az új hazai csecsemőhalálozási adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emilia Clarke túlélt két olyan agyi aneurizmát is, amibe a betegek egyharmada belehal.","shortLead":"Emilia Clarke túlélt két olyan agyi aneurizmát is, amibe a betegek egyharmada belehal.","id":"20190322_Ket_sztrokja_is_volt_a_Tronok_harca_sztarjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbb2fd0-3784-4105-8cbe-d9cc77c259b3","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Ket_sztrokja_is_volt_a_Tronok_harca_sztarjanak","timestamp":"2019. március. 22. 09:18","title":"Két sztrókja is volt a Trónok harca sztárjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]