Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázriasztó pisztolyból adhattak le lövéseket a Teréz körút és az Aradi utca sarkán.","shortLead":"Gázriasztó pisztolyból adhattak le lövéseket a Teréz körút és az Aradi utca sarkán.","id":"20190327_Lovoldoztek_Budapest_belvarosaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b030e2-3ecb-4e71-bb7c-40ec6b1bca34","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Lovoldoztek_Budapest_belvarosaban","timestamp":"2019. március. 27. 20:30","title":"Lövöldöztek Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d352a43-4951-4991-ae4a-89efacb2084a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az unió szerint az új kötelező biztonsági elemek révén több mint 25 ezer emberélet lesz megmenthető az elkövetkező két évtizedben. ","shortLead":"Az unió szerint az új kötelező biztonsági elemek révén több mint 25 ezer emberélet lesz megmenthető az elkövetkező két...","id":"20190326_Kotelezo_lesz_az_uj_autokban_a_tolatokamera_es_az_okos_sebessegszabalyozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d352a43-4951-4991-ae4a-89efacb2084a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7ded82-9482-4c9a-89e3-aa25a5562902","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_Kotelezo_lesz_az_uj_autokban_a_tolatokamera_es_az_okos_sebessegszabalyozo","timestamp":"2019. március. 26. 15:54","title":"Kötelező lesz az új autókban a tolatókamera és az okos sebességszabályozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c21b4e3-4024-4225-93a6-9d034fb13a2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez három év alatt jött össze, 51 049 darab gyorshajtás révén.","shortLead":"Mindez három év alatt jött össze, 51 049 darab gyorshajtás révén.","id":"20190327_traffipax_bevtel_anglia_southampton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c21b4e3-4024-4225-93a6-9d034fb13a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e34d51-49ea-4bf1-9f1d-773cd9175910","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_traffipax_bevtel_anglia_southampton","timestamp":"2019. március. 27. 16:47","title":"1,8 milliárd forintnak megfelelő összeget termelt Anglia legfoglalkoztatottabb fix traffipaxa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új intézkedés szerint havi bruttó 600 ezer forintot kap Hajnal Gabriella. ","shortLead":"Az új intézkedés szerint havi bruttó 600 ezer forintot kap Hajnal Gabriella. ","id":"20190326_Megis_kap_fizetest_Kasler_uj_tantervert_felelos_biztosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4240ea88-222e-478e-89c6-e33d53efb187","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Megis_kap_fizetest_Kasler_uj_tantervert_felelos_biztosa","timestamp":"2019. március. 26. 20:30","title":"Mégis kap fizetést Kásler új tantervért felelős biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval gyorsabban fejlődik ki a demencia a kezeletlen cukorbetegeknél a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) tudósai szerint, akik több mint ezer embert vizsgáltak meg kutatásukhoz. ","shortLead":"Jóval gyorsabban fejlődik ki a demencia a kezeletlen cukorbetegeknél a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) tudósai szerint...","id":"20190327_cukorbetegseg_kezelese_demencia_alzheimer_kor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a13136-4299-42d4-b522-ec1a07a1e478","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_cukorbetegseg_kezelese_demencia_alzheimer_kor","timestamp":"2019. március. 27. 15:33","title":"Felfedeztek valami fontosat a cukorbetegséggel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7472e6a2-f9ff-46bb-a689-d6c2528d624e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csúszás van, módosítottak a beruházás előkészítésének határidején. Csak erre a fázisra 274 millió forintot ad a kormány. ","shortLead":"Csúszás van, módosítottak a beruházás előkészítésének határidején. Csak erre a fázisra 274 millió forintot ad...","id":"20190328_nyiregyhaza_auto_motorsport_arena_beruhazas_csuszas_szabo_tunde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7472e6a2-f9ff-46bb-a689-d6c2528d624e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1499fdcb-7749-45b6-84ec-d81b334c7b5c","keywords":null,"link":"/sport/20190328_nyiregyhaza_auto_motorsport_arena_beruhazas_csuszas_szabo_tunde","timestamp":"2019. március. 28. 13:47","title":"Később készül el a nyíregyházi motorsport-aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebc72d3-1ab5-4f58-bd56-f0b709af8ae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy feltétellel. De cserébe a Fidesz nemet nyom a szocialisták tervezetére. Leült egymással vitázni Novák Katalin államtitkár és a szocialista Bangóné Borbély Ildikó.","shortLead":"Egy feltétellel. De cserébe a Fidesz nemet nyom a szocialisták tervezetére. Leült egymással vitázni Novák Katalin...","id":"20190328_Az_MSZP_kesz_megszavazni_a_Fidesz_csaladpolitikai_javaslatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ebc72d3-1ab5-4f58-bd56-f0b709af8ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb355b-4eec-414b-b996-a9ae560af870","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Az_MSZP_kesz_megszavazni_a_Fidesz_csaladpolitikai_javaslatat","timestamp":"2019. március. 28. 09:04","title":"Az MSZP kész megszavazni a Fidesz családpolitikai javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b1f2f8-c241-45b6-b349-a813366714cc","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Szigorítást indított el a jegybank, de továbbra is laza marad – mondta el Matolcsy György újraválasztott jegybankelnök azt követően, hogy az MNB hét év lazítás után óvatos szigorításba fogott, ezzel egy időben azonban egy kötvényvásárlási programot is elindít a hazai vállalati szektor erősítésére. Az alapkamatról az infláció függvényében dönthetnek.","shortLead":"Szigorítást indított el a jegybank, de továbbra is laza marad – mondta el Matolcsy György újraválasztott jegybankelnök...","id":"20190326_kamatdontes_mnb_matolcsy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39b1f2f8-c241-45b6-b349-a813366714cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498a4ce4-34cd-42fe-ba7f-104e1d1b3737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_kamatdontes_mnb_matolcsy","timestamp":"2019. március. 26. 16:05","title":"Itt az új monetáris irány: egyszerre ad és elvesz az MNB, a piac nem lelkesedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]