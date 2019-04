Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A sarkvidéki részen tapasztalnak rekordmeleget.","shortLead":"A sarkvidéki részen tapasztalnak rekordmeleget.","id":"20190401_alaszka_rekord_meleg_homerseklet_klimavaltozas_klimakutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305c2275-bc55-4bda-a07a-f5d3a48ae208","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_alaszka_rekord_meleg_homerseklet_klimavaltozas_klimakutatas","timestamp":"2019. április. 01. 19:33","title":"20 fokkal van melegebb Alaszkában az ilyenkor szokásosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A békéscsabai Csabagyöngye igazgatója, Szente Béla Facebook-posztban kért elnézést az emberektől, és határolódott el az aláírásgyűjtéstől. Szente egyébként nem csak az intézményben, a helyi Fideszben is fontos szerepet tölt be.","shortLead":"A békéscsabai Csabagyöngye igazgatója, Szente Béla Facebook-posztban kért elnézést az emberektől, és határolódott el...","id":"20190402_A_kulturalis_kozpont_elott_gyujtottek_az_alairasokat_az_unios_ugyeszsegert_Bekescsaban_a_fideszes_igazgato_elhatarolodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8f0b05-140a-47f8-966f-7141ab25896c","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_A_kulturalis_kozpont_elott_gyujtottek_az_alairasokat_az_unios_ugyeszsegert_Bekescsaban_a_fideszes_igazgato_elhatarolodott","timestamp":"2019. április. 02. 12:45","title":"A kulturális központ előtt gyűjtötték az aláírásokat az uniós ügyészségért Békéscsabán, a fideszes igazgató elhatárolódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Januárban késsel meggyilkolták Pawel Adamowicz gdanski polgármestert, most Siedlice volt polgármesterét sebesítették meg, a tettest elfogták.\r

\r

","shortLead":"Januárban késsel meggyilkolták Pawel Adamowicz gdanski polgármestert, most Siedlice volt polgármesterét sebesítették...","id":"20190401_Ujabb_lengyel_politikust_keseltek_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da178967-3139-405b-a03d-690e1eebdc50","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Ujabb_lengyel_politikust_keseltek_meg","timestamp":"2019. április. 01. 14:19","title":"Újabb lengyel politikust késeltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc73786e-b48c-4c31-953f-674c0241ef37","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Hihetetlen módon tudjuk ismételgetni a történelmet, és nem tanulunk az előző generációk tapasztalataiból, sőt nem tanulunk a saját kárunkból sem – mondja Zorán arról, miért lehetnek aktuálisak a négy évtizede írt sorok, miszerint „langyos a sör, de nekünk így is jó”. Októberben megint az Arénában koncertezik.","shortLead":"Hihetetlen módon tudjuk ismételgetni a történelmet, és nem tanulunk az előző generációk tapasztalataiból, sőt nem...","id":"201903401_Zoran_A_szinpad_egy_csodalatos_varazslatos_hely_jobban_behuz_mint_barmilyen_kabitoszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc73786e-b48c-4c31-953f-674c0241ef37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6484e4-d6cb-414a-a472-9354824eca70","keywords":null,"link":"/kultura/201903401_Zoran_A_szinpad_egy_csodalatos_varazslatos_hely_jobban_behuz_mint_barmilyen_kabitoszer","timestamp":"2019. április. 01. 11:25","title":"Zorán: A színpad jobban behúz, mint bármilyen kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91823517-0d1c-4d18-8068-71c89e4e686f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij, a komikusból lett elnökjelölt a voksok 30,4 százalékával vezeti az ukrán elnökválasztást. Petro Porosenko jelenlegi elnök a szavazatok 17,8 százalékát kapta.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij, a komikusból lett elnökjelölt a voksok 30,4 százalékával vezeti az ukrán elnökválasztást. Petro...","id":"20190331_Exit_poll_Zelenszkij_vezet_az_ukran_elnokvalasztas_elso_fordulojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91823517-0d1c-4d18-8068-71c89e4e686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efe76be-e7b6-4ad8-a299-7f9c1f20cbd9","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Exit_poll_Zelenszkij_vezet_az_ukran_elnokvalasztas_elso_fordulojaban","timestamp":"2019. március. 31. 19:25","title":"Exit poll: Zelenszkij vezet az ukrán elnökválasztás első fordulójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntetőeljárást.","shortLead":"A rendőrség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntetőeljárást.","id":"20190401_halalra_gazoltak_egy_utepito_munkast_hegyeshalomnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a183e445-cbd7-4664-b445-40fba11be344","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_halalra_gazoltak_egy_utepito_munkast_hegyeshalomnal","timestamp":"2019. április. 01. 20:13","title":"Halálra gázoltak egy útépítő munkást Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642ab76a-5d83-43d2-b430-8d9acf515efa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Natalja Filjova a második legnagyobb orosz légitársaság egyik tulajdonosa volt. ","shortLead":"Natalja Filjova a második legnagyobb orosz légitársaság egyik tulajdonosa volt. ","id":"20190401_Orosz_milliardosno_utazott_a_Nemetorszagban_lezuhant_kisrepuloben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=642ab76a-5d83-43d2-b430-8d9acf515efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daec9f23-d56c-4189-b311-29bcdc78e5f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Orosz_milliardosno_utazott_a_Nemetorszagban_lezuhant_kisrepuloben","timestamp":"2019. április. 01. 12:38","title":"Orosz milliárdosnő utazott a Németországban lezuhant kisrepülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány 10 évre titkosította, hogy mi lesz a fóti gyermekotthon sorsa, és hova kerülnek a gyerekek.","shortLead":"A kormány 10 évre titkosította, hogy mi lesz a fóti gyermekotthon sorsa, és hova kerülnek a gyerekek.","id":"20190331_Titkos_hova_kerulnek_a_foti_gyermekotthon_lakoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944cf59a-70ed-4463-b317-b4c73fb1500e","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Titkos_hova_kerulnek_a_foti_gyermekotthon_lakoi","timestamp":"2019. március. 31. 20:50","title":"Titkos, hova kerülnek a fóti gyermekotthon lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]