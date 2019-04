Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3712b4ec-b121-4d70-a772-cc08055bbb10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha szeretnéd, nagyon örülnék, ha személyesen fogadhatnálak téged Írországban, írta Leo Varadkar.","shortLead":"Ha szeretnéd, nagyon örülnék, ha személyesen fogadhatnálak téged Írországban, írta Leo Varadkar.","id":"20190402_Fejleces_miniszterelnoki_papiron_irt_rajongoi_levelet_Kylie_Minoguenak_magyarazkodhat_az_ir_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3712b4ec-b121-4d70-a772-cc08055bbb10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f5a6c1-613f-43ca-8e01-fe1ffd8dd332","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Fejleces_miniszterelnoki_papiron_irt_rajongoi_levelet_Kylie_Minoguenak_magyarazkodhat_az_ir_kormanyfo","timestamp":"2019. április. 02. 19:00","title":"Fejléces miniszterelnöki papíron írt rajongói levelet Kylie Minogue-nak, magyarázkodhat az ír kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök leül az ellenzék vezetőjével, hogy közösen dolgozzanak ki egy tervet a rendezett kilépésre. ","shortLead":"A brit miniszterelnök leül az ellenzék vezetőjével, hogy közösen dolgozzanak ki egy tervet a rendezett kilépésre. ","id":"20190402_Theresa_May_a_Brexit_tovabbi_halasztasra_van_szukseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b22e66-1149-41ec-9c6b-0fcebf1798a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Theresa_May_a_Brexit_tovabbi_halasztasra_van_szukseg","timestamp":"2019. április. 02. 19:22","title":"Theresa May: A Brexit további halasztására van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ace765-f971-42f7-8762-3f95f7e41dd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már három tabletet is kiadott idén a Samsung, a csúcskategóriás eszköz azonban még várat magára. Ez utóbbiról kaptunk most egy érdekes hírt.","shortLead":"Már három tabletet is kiadott idén a Samsung, a csúcskategóriás eszköz azonban még várat magára. Ez utóbbiról kaptunk...","id":"20190403_samsung_galaxy_tab_s5_snapdragon_855_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ace765-f971-42f7-8762-3f95f7e41dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814cd6c0-f6b5-4d13-a9a4-3cf23e37b87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_galaxy_tab_s5_snapdragon_855_processzor","timestamp":"2019. április. 03. 17:03","title":"Erős gép lesz a Samsung újdonsága, csúcsprocesszort tesznek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetően egy fekete lyukakkal kapcsolatos felfedezésről számolnak be néhány napon belül az Európai Déli Obszervatórium szakemberei. A nagyszabású eseménynek külön sajtókonferenciát szentelnek, és ha minden jól alakul, megláthatjuk a világ első fotóját egy fekete lyukról.","shortLead":"Feltehetően egy fekete lyukakkal kapcsolatos felfedezésről számolnak be néhány napon belül az Európai Déli...","id":"20190402_fekete_lyuk_csillagaszok_esemenyhorizont_teleszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17dc374-8c16-487e-83bc-de2f189c8cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_fekete_lyuk_csillagaszok_esemenyhorizont_teleszkop","timestamp":"2019. április. 02. 12:03","title":"Április 10-én üljön le a gépe elé, mert olyat láthat, amit az emberiség még soha azelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":" Az a futballcsapat, amelyik kikap a május 25-i döntőn, az addig megnyert díja dupláját teheti zsebre.","shortLead":" Az a futballcsapat, amelyik kikap a május 25-i döntőn, az addig megnyert díja dupláját teheti zsebre.","id":"20190403_80_millio_forint_labdarugo_magyar_kupa_jutalom_mlsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343421d9-6195-4f7c-9879-58496a58922f","keywords":null,"link":"/sport/20190403_80_millio_forint_labdarugo_magyar_kupa_jutalom_mlsz","timestamp":"2019. április. 03. 13:26","title":"Nagy pénzt szakít a Magyar Kupa győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A végrehajtó zárolta az összeget, de heteken belül kiderülhet, hova kerül az ötmillió forint.","shortLead":"A végrehajtó zárolta az összeget, de heteken belül kiderülhet, hova kerül az ötmillió forint.","id":"20190403_Osztozna_az_otmillios_kartalanitason_az_olaszliszkai_lincselo_az_aldozat_csaladjaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71413fa5-ba1a-4e49-90bb-b57745302fc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Osztozna_az_otmillios_kartalanitason_az_olaszliszkai_lincselo_az_aldozat_csaladjaval","timestamp":"2019. április. 03. 06:03","title":"Osztozna az ötmilliós kártalanításon az olaszliszkai lincselő az áldozat családjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be451e0f-e383-4f77-905e-c4af860ae2c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lori Lightfoot nyíltan leszbikus, korábban szövetségi ügyészként dolgozott, a kampányban viszont függetlenként indult. Tarolt. ","shortLead":"Lori Lightfoot nyíltan leszbikus, korábban szövetségi ügyészként dolgozott, a kampányban viszont függetlenként indult...","id":"20190403_A_tortenelemben_most_eloszor_egy_fekete_not_valasztottak_Chicago_polgarmesterenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be451e0f-e383-4f77-905e-c4af860ae2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcb4187-1e09-44e5-85f6-4f9684b2d8c1","keywords":null,"link":"/elet/20190403_A_tortenelemben_most_eloszor_egy_fekete_not_valasztottak_Chicago_polgarmesterenek","timestamp":"2019. április. 03. 07:39","title":"A történelemben most először egy fekete nőt választottak Chicago polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bded9653-8585-4892-9d8c-9a73f23cb561","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám a tisztelet.","shortLead":"Ez ám a tisztelet.","id":"20190402_Pablo_Escobar_kepet_ragasztottak_a_csempeszek_a_heroinra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bded9653-8585-4892-9d8c-9a73f23cb561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc90a9a-b81b-405a-8ac6-f80a7ffbf575","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Pablo_Escobar_kepet_ragasztottak_a_csempeszek_a_heroinra","timestamp":"2019. április. 02. 12:46","title":"Pablo Escobar képét ragasztották a csempészek a heroinra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]