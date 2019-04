Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e86404ab-3fda-4e73-93aa-4ed90252a80f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hans-Gert Pöttering egy uniós eseményen beszélt arról, hogy az érdekek nem kerülhetnek az értékek elé. ","shortLead":"Hans-Gert Pöttering egy uniós eseményen beszélt arról, hogy az érdekek nem kerülhetnek az értékek elé. ","id":"20190402_Az_europai_ertekek_fontossagat_hangoztatta_a_Fideszt_vizsgalo_egyik_nepparti_bolcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e86404ab-3fda-4e73-93aa-4ed90252a80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758a6525-9770-441b-b51e-58e649ec2960","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Az_europai_ertekek_fontossagat_hangoztatta_a_Fideszt_vizsgalo_egyik_nepparti_bolcs","timestamp":"2019. április. 02. 21:59","title":"Az európai értékek fontosságát hangoztatta a Fideszt vizsgáló egyik néppárti bölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most emeltek vádat egy 45 éves nő ellen, aki egy szórakozóhelyen két egymást követő hajnalban lopott ugyanattól az embertől.","shortLead":"Most emeltek vádat egy 45 éves nő ellen, aki egy szórakozóhelyen két egymást követő hajnalban lopott ugyanattól...","id":"20190403_Ketszer_zsebelte_ki_ugyanazt_a_ferfit_hiba_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dfd593-dc41-455b-9e57-25c45aec65aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Ketszer_zsebelte_ki_ugyanazt_a_ferfit_hiba_volt","timestamp":"2019. április. 03. 08:56","title":"Kétszer zsebelte ki ugyanazt a férfit, hiba volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ce5b43-2974-41a0-9558-89d47eedfe51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tisza hullámterét rendezheti egy másik céggel közösen.","shortLead":"A Tisza hullámterét rendezheti egy másik céggel közösen.","id":"20190403_Ujabb_milliardos_megbizast_kapott_a_Magyar_Vakond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17ce5b43-2974-41a0-9558-89d47eedfe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a65e3e-db78-4845-bfc1-96e50db51b0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Ujabb_milliardos_megbizast_kapott_a_Magyar_Vakond","timestamp":"2019. április. 03. 09:48","title":"Újabb milliárdos megbízást kapott a Magyar Vakond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79512fb8-355d-4b9d-b485-fde083dfe455","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négymilliárd eurós beruházási csomagot fogadott el ma az Európai Bizottság, melyből Magyarország is részesül: hazánk az M0-s körgyűrű déli szakaszának fejlesztésére kap 105,5 millió, azaz közel 34 milliárd forintnyi uniós támogatást a strukturális és kohéziós alapból. Corina Crețu, regionális politikáért felelős biztos a hvg.hu-nak a beruházással kapcsolatban azt is elmondta: 2014 és 2020 között az EU a felzárkóztatási támogatásokból 25 milliárd eurót ruház be Magyarországon.","shortLead":"Négymilliárd eurós beruházási csomagot fogadott el ma az Európai Bizottság, melyből Magyarország is részesül: hazánk...","id":"20190402_Unios_biztos_het_ev_alatt_minden_magyarra_727_ezer_forint_jutott_unios_penzekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79512fb8-355d-4b9d-b485-fde083dfe455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e3756c-dc18-4811-aaa6-0df310bc0519","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Unios_biztos_het_ev_alatt_minden_magyarra_727_ezer_forint_jutott_unios_penzekbol","timestamp":"2019. április. 02. 14:30","title":"Uniós biztos: hét év alatt minden magyarra 814 ezer forintnyi EU-s támogatás jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyengébb karácsonyi szezon után most nagy növekedést mértek a kereskedelemben.","shortLead":"A gyengébb karácsonyi szezon után most nagy növekedést mértek a kereskedelemben.","id":"20190403_Reg_nem_volt_ennyire_jo_honapjuk_a_boltosoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c758a8ea-9273-46f6-93f7-ddbc373d20cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Reg_nem_volt_ennyire_jo_honapjuk_a_boltosoknak","timestamp":"2019. április. 03. 09:06","title":"Rég nem volt ennyire jó hónapjuk a boltosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3567f2-bb3c-49b3-90a1-c951d4dc2f54","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér Lászlótól a azt kérték, szólítsa fel lemondásra Pócs Jánost, aki aztán hirtelen szembejött.","shortLead":"Kövér Lászlótól a azt kérték, szólítsa fel lemondásra Pócs Jánost, aki aztán hirtelen szembejött.","id":"20190402_pocs_janos_kazan_roma_munkavallalo_ellenzeki_kepviselok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e3567f2-bb3c-49b3-90a1-c951d4dc2f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1744c2-6ba5-4347-9724-297b7c07db98","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_pocs_janos_kazan_roma_munkavallalo_ellenzeki_kepviselok","timestamp":"2019. április. 02. 14:02","title":"Ellenzéki képviselők vonták kérdőre Pócs Jánost a kazános videója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81e5c9-00da-4556-862b-81683ea4ce81","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tartalmas semmittevés és átnyüzsgött napok – HVG Extra Pszichológia magazin szerzői is előadnak a hétvégi Pszinapszison.\r

","shortLead":"Tartalmas semmittevés és átnyüzsgött napok – HVG Extra Pszichológia magazin szerzői is előadnak a hétvégi...","id":"20190403_A_zajos_anyamehtol_a_dezinformacios_zajig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f81e5c9-00da-4556-862b-81683ea4ce81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1699dba-ec4c-413a-8980-07ff44941006","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190403_A_zajos_anyamehtol_a_dezinformacios_zajig","timestamp":"2019. április. 03. 08:10","title":"A zajos anyaméhtől a dezinformációs zajig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szívműtéte miatt halasztani kellett a Rolling Stones amerikai turnéját, de úgy tűnik nem sokáig.","shortLead":"A szívműtéte miatt halasztani kellett a Rolling Stones amerikai turnéját, de úgy tűnik nem sokáig.","id":"20190402_Mick_Jagger_juliusban_mar_szinpadra_akar_allni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6c0c4c-c38e-4267-b66c-72d7454a0d32","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Mick_Jagger_juliusban_mar_szinpadra_akar_allni","timestamp":"2019. április. 02. 14:12","title":"Mick Jagger júliusban már színpadra akar állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]