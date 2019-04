Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be velük.","shortLead":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be...","id":"20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6846114-9071-4c7f-aec9-203197b7ca67","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","timestamp":"2019. április. 03. 18:23","title":"Magyar befektetők kelet-európai startupokkal törnének be az amerikai piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf9012-cb07-481d-af2a-94d7b22ccf64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar divattervező április 2-án sütött el egy áprilisi tréfát. Bejött.","shortLead":"A magyar divattervező április 2-án sütött el egy áprilisi tréfát. Bejött.","id":"20190403_Sokmillios_arab_megbizassal_vert_at_mindenkit_Herczeg_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91bf9012-cb07-481d-af2a-94d7b22ccf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb87735-8c55-4629-b116-188affd11e81","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Sokmillios_arab_megbizassal_vert_at_mindenkit_Herczeg_Zoltan","timestamp":"2019. április. 03. 09:44","title":"Sokmilliós arab megbízással vert át mindenkit Herczeg Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG a pletykák szerint bejelentkezne a T-Systemsért – állítja a 4iG tulajdonosának egykori újságja.","shortLead":"A 4iG a pletykák szerint bejelentkezne a T-Systemsért – állítja a 4iG tulajdonosának egykori újságja.","id":"20190403_Meszaros_Lorinc_volt_ujsagja_Meszaros_informatikai_cegenek_nagy_terveirol_ir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c21ccc-174d-43d2-b976-0c8bb0f615ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Meszaros_Lorinc_volt_ujsagja_Meszaros_informatikai_cegenek_nagy_terveirol_ir","timestamp":"2019. április. 03. 11:07","title":"Mészáros Lőrinc volt újságja szerint Mészáros informatikai cége megveheti a T-Systems-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","shortLead":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","id":"20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b63550-653c-4e58-9151-0a478e613559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","timestamp":"2019. április. 03. 14:33","title":"Budapestre is elhozzák a kölcsönözhető e-rollereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29db7812-9482-463c-949f-54ffcc02c0ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lízingelni előfizetéssel lehet.","shortLead":"Lízingelni előfizetéssel lehet.","id":"20190403_Butort_is_lehet_kolcsonozni_az_Ikeatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29db7812-9482-463c-949f-54ffcc02c0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99d304b-b708-4e6e-943e-15e0369e1a2c","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Butort_is_lehet_kolcsonozni_az_Ikeatol","timestamp":"2019. április. 03. 16:33","title":"Bútort is lehet kölcsönözni az IKEA-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be6f8d9-10cb-4c2b-9fe4-1a520b3f1c59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mint eddig, most is nehéz szavakat találni.","shortLead":"Mint eddig, most is nehéz szavakat találni.","id":"20190403_Gyilkos_reklammal_tert_vissza_CBAIcuka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6be6f8d9-10cb-4c2b-9fe4-1a520b3f1c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f4150b-03ae-4687-9cb1-6304b175b513","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Gyilkos_reklammal_tert_vissza_CBAIcuka","timestamp":"2019. április. 03. 15:40","title":"Gyilkos reklámmal tért vissza CBA-Icuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af02c9d5-09fe-4383-9426-04f234b061e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A forrásvédelem változatlanul nem erőssége a kormánymédiának, ha az ellenzék támadásáról van szó. Ezúttal a Jobbik került célkeresztbe volt alkalmazottjuk, Kisberk Szabolcs segítségével. ","shortLead":"A forrásvédelem változatlanul nem erőssége a kormánymédiának, ha az ellenzék támadásáról van szó. Ezúttal a Jobbik...","id":"20190404_igy_egyeztet_kormanymedia_Toroczkaiek_partjanak_emberevel_kisberk_jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af02c9d5-09fe-4383-9426-04f234b061e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff1cdaa-d74c-4f8a-90aa-793462da9429","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_igy_egyeztet_kormanymedia_Toroczkaiek_partjanak_emberevel_kisberk_jobbik","timestamp":"2019. április. 04. 13:40","title":"Így egyeztet a kormánymédia Toroczkaiék pártjának emberével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igazságtalan bérszakadékokra panaszkodnak a polgármesteri irodákban.","shortLead":"Igazságtalan bérszakadékokra panaszkodnak a polgármesteri irodákban.","id":"20190403_A_polgarmesterek_csokosai_kapjak_a_jo_fizetest__panaszkodnak_kozszolgak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecf2c5b-69ce-4d6a-9523-5cd377e82400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_A_polgarmesterek_csokosai_kapjak_a_jo_fizetest__panaszkodnak_kozszolgak","timestamp":"2019. április. 03. 07:06","title":"A polgármesterek csókosai kapják a jó fizetést – panaszkodnak közszolgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]