[{"available":true,"c_guid":"2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ahol a gyermek nem púp a háton. Dübörög a családok éve a vadasparkban!","shortLead":"Ahol a gyermek nem púp a háton. Dübörög a családok éve a vadasparkban!","id":"20190404_Tevecsiko_szuletett_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f32fbe9-8dbc-4972-88b6-d3cb61820bc4","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Tevecsiko_szuletett_Szegeden","timestamp":"2019. április. 04. 11:53","title":"Tevecsikó született Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b51c13f-288a-41aa-bc8e-048cf30cebed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"May újra halasztást kért. ","shortLead":"May újra halasztást kért. ","id":"20190405_May_junius_30ig_kert_haladekot_az_Uniotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b51c13f-288a-41aa-bc8e-048cf30cebed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c19dc32-610c-4797-96fe-3329ba60e1fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_May_junius_30ig_kert_haladekot_az_Uniotol","timestamp":"2019. április. 05. 10:16","title":"Brexit: May június 30-ig kért haladékot az Uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghallgatásokat tartanának a Sargentini-jelentésben leírt problémákról az Általános Ügyek Tanácsában. ","shortLead":"Meghallgatásokat tartanának a Sargentini-jelentésben leírt problémákról az Általános Ügyek Tanácsában. ","id":"20190404_A_legnagyobb_jogvedo_szervezetek_surgetik_az_Europai_Uniot_hogy_vizsgalja_tovabb_a_magyar_jogallamisagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e156aa8-ab6d-4aef-9d79-ca542b82cdc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_A_legnagyobb_jogvedo_szervezetek_surgetik_az_Europai_Uniot_hogy_vizsgalja_tovabb_a_magyar_jogallamisagot","timestamp":"2019. április. 04. 17:38","title":"A legnagyobb jogvédő szervezetek sürgetik az EU-t, hogy vizsgálja tovább a magyar jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakember nemrég Mészáros Lőrinc egy másik cégétől is távozott.","shortLead":"A szakember nemrég Mészáros Lőrinc egy másik cégétől is távozott.","id":"20190405_Tavozik_az_MKB_masodik_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e73676-4ea7-4041-89e7-59e5cd79e504","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_Tavozik_az_MKB_masodik_embere","timestamp":"2019. április. 05. 15:40","title":"Távozik az MKB második embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189d58e7-b27d-4e07-80f3-94d2961c16f6","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Még csak most kezdték a forgalmazását, de máris nagy jövőt jósolnak a fitoplanktonnal infuzionált extraszűz olívaolajnak.","shortLead":"Még csak most kezdték a forgalmazását, de máris nagy jövőt jósolnak a fitoplanktonnal infuzionált extraszűz...","id":"20190405_Plankton_olaj_a_tenger_szakacsatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=189d58e7-b27d-4e07-80f3-94d2961c16f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982875af-4b71-4f9d-893e-76a3db4216be","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Plankton_olaj_a_tenger_szakacsatol","timestamp":"2019. április. 05. 19:19","title":"Planktonolaj a tenger szakácsától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A válaszadók ötöde menne csak állami kórházba, ha nem a pénzen múlna.","shortLead":"A válaszadók ötöde menne csak állami kórházba, ha nem a pénzen múlna.","id":"20190404_Tiz_idos_magyarbol_kilenc_nem_tudna_kifizetni_egy_nagyobb_varatlan_egeszsegugyi_kiadast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883067c6-88c4-45e4-bf4d-7e0ae5ce74ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Tiz_idos_magyarbol_kilenc_nem_tudna_kifizetni_egy_nagyobb_varatlan_egeszsegugyi_kiadast","timestamp":"2019. április. 04. 16:25","title":"Tíz idős magyarból kilenc nem tudna kifizetni egy nagyobb váratlan egészségügyi kiadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a98df5-008a-4cf0-ad64-4e9c4bd6d8c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyolcrészes dokumentumfilm-sorozat, A mi bolygónk David Attenborough narrációjával április 5-től már látható a Netflixen. ","shortLead":"A nyolcrészes dokumentumfilm-sorozat, A mi bolygónk David Attenborough narrációjával április 5-től már látható...","id":"20190405_Magyarorszagon_is_vettek_fel_jeleneteket_a_kovetkezo_David_Attenboroughsorozathoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a98df5-008a-4cf0-ad64-4e9c4bd6d8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca9a9b1-4080-4619-a098-64d9ea614d35","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Magyarorszagon_is_vettek_fel_jeleneteket_a_kovetkezo_David_Attenboroughsorozathoz","timestamp":"2019. április. 05. 11:56","title":"Magyarországon is vettek fel jeleneteket a következő David Attenborough-sorozathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Világi Oszkár szerint a törvény hibás, ők meg készek megfizetni a himnuszéneklés miatti büntetést. ","shortLead":"Világi Oszkár szerint a törvény hibás, ők meg készek megfizetni a himnuszéneklés miatti büntetést. ","id":"20190404_Vilagi_Oszkar_szerint_fizetnek_ha_kell_de_akkor_is_eneklik_majd_a_himnuszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb5af65-3476-47e4-b24a-11bd36e6813d","keywords":null,"link":"/sport/20190404_Vilagi_Oszkar_szerint_fizetnek_ha_kell_de_akkor_is_eneklik_majd_a_himnuszt","timestamp":"2019. április. 04. 13:20","title":"A DAC tulajdonosa szerint fizetnek, ha kell, de akkor is éneklik majd a meccseken a magyar himnuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]