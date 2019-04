Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország pedig megírta válaszában: továbbra is jogsértőnek tartja a keresetet.","shortLead":"Magyarország pedig megírta válaszában: továbbra is jogsértőnek tartja a keresetet.","id":"20190412_Kituztek_a_kvotaper_idopontjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab05ef0-328b-4767-8aeb-5f1162b6ae2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Kituztek_a_kvotaper_idopontjat","timestamp":"2019. április. 12. 16:32","title":"Kitűzte az Európai Bíróság a kvótaper időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1117e20e-adf0-43d0-9755-bcf04fcb98ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tegye fel a kezét, aki elhitte, hogy Tarr Béla nem nyúl többet mozgóképes műfajokhoz.","shortLead":"Tegye fel a kezét, aki elhitte, hogy Tarr Béla nem nyúl többet mozgóképes műfajokhoz.","id":"20190412_Tarr_Bela_Becsben_mutatja_be_uj_filmjet_a_kirekesztettekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1117e20e-adf0-43d0-9755-bcf04fcb98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4efeaa-4c4f-414b-b481-59387d77e716","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_Tarr_Bela_Becsben_mutatja_be_uj_filmjet_a_kirekesztettekrol","timestamp":"2019. április. 12. 10:43","title":"Tarr Béla Bécsben mutatja be új projektjét a kirekesztettekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy demokrata párti szenátor is volt a lobbista David Bernhardtra voksolt. ","shortLead":"Négy demokrata párti szenátor is volt a lobbista David Bernhardtra voksolt. ","id":"20190412_Volt_olaj_es_gazlobbista_lett_az_USA_uj_belugyminisztere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d63cf68-b78d-41bd-9004-28aa58ea20ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Volt_olaj_es_gazlobbista_lett_az_USA_uj_belugyminisztere","timestamp":"2019. április. 12. 05:52","title":"Volt olaj- és gázlobbista lett az USA új belügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az autoriter rendszerekben, ha nincs már alternatíva, az emberek az adott keretek között keresik a boldogulásukat – mondja Majtényi György történész, akivel az általa is szerkesztett Kommunista kiskirályok című könyv kapcsán beszélgettünk. Interjú a friss HVG-ben.","shortLead":"Az autoriter rendszerekben, ha nincs már alternatíva, az emberek az adott keretek között keresik a boldogulásukat –...","id":"20190411_Majtenyi_Gyorgy_A_kommunistak_hamar_felismerte_a_fociban_rejlo_marketinglehetoseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb246da-7154-4463-b4fa-7f5b67d6a632","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Majtenyi_Gyorgy_A_kommunistak_hamar_felismerte_a_fociban_rejlo_marketinglehetoseget","timestamp":"2019. április. 11. 15:13","title":"Majtényi György: A kommunisták hamar felismerték a fociban rejlő marketinglehetőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"","category":"enesacegem","description":"A NAV munkatársai több vidéki és budapesti bevásárlóközpontban segítenek.","shortLead":"A NAV munkatársai több vidéki és budapesti bevásárlóközpontban segítenek.","id":"20190411_Iden_eloszor_plazakban_is_le_lehet_adni_az_adobevallast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af7d948-0094-41ce-b62e-1589af676c26","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_Iden_eloszor_plazakban_is_le_lehet_adni_az_adobevallast","timestamp":"2019. április. 11. 08:38","title":"Idén először plázákban is le lehet adni az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1437fb7-cc63-4fd7-85ee-39a258c29a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éva harminc éve dolgozik a diplomáciai képviseleten. ","shortLead":"Éva harminc éve dolgozik a diplomáciai képviseleten. ","id":"20190412_Meghato_Facebookposztban_koszontotte_takaritonojet_a_finn_nagykovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1437fb7-cc63-4fd7-85ee-39a258c29a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be47198-fbc9-4198-80af-80488232d922","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Meghato_Facebookposztban_koszontotte_takaritonojet_a_finn_nagykovetseg","timestamp":"2019. április. 12. 17:11","title":"Megható Facebook-posztban köszöntötte takarítónőjét a finn nagykövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország kész 25 százalékos tulajdonrészt vásárolni egy épülő horvát LNG-terminálban - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter Dubrovnikban. ","shortLead":"Magyarország kész 25 százalékos tulajdonrészt vásárolni egy épülő horvát LNG-terminálban - mondta Szijjártó Péter...","id":"20190412_Szijjarto_ajanlatot_tett_a_horvatoknak_egy_gazterminalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de74984f-70a8-4971-af6b-7d83bd291165","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Szijjarto_ajanlatot_tett_a_horvatoknak_egy_gazterminalra","timestamp":"2019. április. 12. 17:30","title":"Szijjártó ajánlatot tett a horvátoknak egy gázterminálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700c9257-8311-4a5d-9b08-ce34c6ee868d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Félfeketén” dolgoztatott munkásokon csalhattak el ötmilliárd forintot egy magyar cég külföldi tulajdonosai. Ráadásul a gyanú szerint az így megspórolt pénzből egymilliárdot osztalékként kifizettek, majd azt „tisztára” is mosták. Olaszországban, Spanyolországban és Magyarországon értékes ingatlanokat zároltak a hatóságok, akár húsz évet is kaphatnak a gyanúsítottak.","shortLead":"„Félfeketén” dolgoztatott munkásokon csalhattak el ötmilliárd forintot egy magyar cég külföldi tulajdonosai. Ráadásul...","id":"20190412_Akar_husz_evet_is_kaphatnak_az_olasz_husosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=700c9257-8311-4a5d-9b08-ce34c6ee868d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a3baeb-8c38-4ae4-b715-7eb96d63a0ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Akar_husz_evet_is_kaphatnak_az_olasz_husosok","timestamp":"2019. április. 12. 12:13","title":"\"Félfeketén\" dolgoztatott munkásaikon spórolt pénzt moshattak tisztára, akár húsz évet is kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]