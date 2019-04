Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60bb9d7e-341e-43b6-9b61-05038da2619c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem adja fel Recep Tayyip Erdogan pártja, akkor is megtámadnák az elvesztett isztambuli főpolgármester-választást, amikor az új városvezető átvette a megbízólevelét.","shortLead":"Nem adja fel Recep Tayyip Erdogan pártja, akkor is megtámadnák az elvesztett isztambuli főpolgármester-választást...","id":"20190417_Atvette_megbizolevelet_Isztambul_uj_fopolgarmestere_de_meg_mindig_megfurnak_a_gyozelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60bb9d7e-341e-43b6-9b61-05038da2619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80719d65-836e-4ea1-b314-9c21dc864049","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Atvette_megbizolevelet_Isztambul_uj_fopolgarmestere_de_meg_mindig_megfurnak_a_gyozelmet","timestamp":"2019. április. 17. 16:38","title":"Átvette megbízólevelét Isztambul új főpolgármestere, de még mindig megfúrnák a győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc28528c-8c32-45d5-b919-c189f42be90b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A kormány elé viszik a divatipari stratégiát.","shortLead":"A kormány elé viszik a divatipari stratégiát.","id":"20190418_Nagy_tervei_vannak_a_divatiparral_Orban_Rahel_baratnojenek_a_kormany_segitseget_keri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc28528c-8c32-45d5-b919-c189f42be90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c10725a-5884-4c44-8a66-feccd78ec1cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_Nagy_tervei_vannak_a_divatiparral_Orban_Rahel_baratnojenek_a_kormany_segitseget_keri","timestamp":"2019. április. 18. 11:22","title":"Nagy tervei vannak a divatiparral Orbán Ráhel barátnőjének, a kormány segítségét kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Spórolni kell a Volkswagennél, a szlovák üzem előzné a cégcsoportot.","shortLead":"Spórolni kell a Volkswagennél, a szlovák üzem előzné a cégcsoportot.","id":"20190417_Haromezer_embert_rugnak_ki_a_Volkswagentol_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8646811-6da6-46e1-96ae-c510560e2889","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Haromezer_embert_rugnak_ki_a_Volkswagentol_Szlovakiaban","timestamp":"2019. április. 17. 19:11","title":"Háromezer embert rúgnak ki a Volkswagentől Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze csak akkor, ha teljesülnek a törvényi és infrastrukturális feltételek - tette hozzá a főpolgármester.","shortLead":"Persze csak akkor, ha teljesülnek a törvényi és infrastrukturális feltételek - tette hozzá a főpolgármester.","id":"20190416_Tarlos_Erdemes_bevezetni_a_dugodijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e49408d-57d3-47a0-b647-3e55eba67eba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Tarlos_Erdemes_bevezetni_a_dugodijat","timestamp":"2019. április. 16. 21:23","title":"Tarlós: Érdemes bevezetni a dugódíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0456fdf0-0cf7-457c-bc6b-a1069f2ccd1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közel húsz éve dolgoztak együtt, állítólag vezetői konfliktusok és az elmaradó tao-pénzek állnak a háttérben. UPDATE: a társulat vezetősége később cáfolta a megszűnésről szóló hírt.","shortLead":"Közel húsz éve dolgoztak együtt, állítólag vezetői konfliktusok és az elmaradó tao-pénzek állnak a háttérben. UPDATE...","id":"20190418_Feloszlik_az_ExperiDance","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0456fdf0-0cf7-457c-bc6b-a1069f2ccd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13083357-3c08-4158-a700-bebe49d84753","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Feloszlik_az_ExperiDance","timestamp":"2019. április. 18. 09:15","title":"Feloszlik az ExperiDance? - a társulat cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380e84e3-8dc0-4228-9d6a-3d8266267f10","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szavazókedv nem nőtt, legjobb esetben is 50 százalék körüli lehet a részvétel az EP-választáson, derül ki a felmérésből, amelyet az e heti HVG ismertet.","shortLead":"A szavazókedv nem nőtt, legjobb esetben is 50 százalék körüli lehet a részvétel az EP-választáson, derül ki...","id":"20190417_Median_Az_MSZP_beerte_a_Jobbikot_a_Fidesz_ismet_erosodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380e84e3-8dc0-4228-9d6a-3d8266267f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751eb3d4-e110-4bf8-8448-cf2a3b8ce6c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Median_Az_MSZP_beerte_a_Jobbikot_a_Fidesz_ismet_erosodott","timestamp":"2019. április. 17. 13:50","title":"Medián: Az MSZP beérte a Jobbikot, a Fidesz ismét erősödött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cce61aa-c2f1-40d8-9e0c-017fc0b54eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A rosszul kialakított iroda nemcsak a munkakedvre lehet negatív hatással, hanem egészségügyi problémákat is okozhat. Bemutatjuk, mire érdemes figyelni a munkatársaink mentális és fizikai egészsége érdekében.","shortLead":"A rosszul kialakított iroda nemcsak a munkakedvre lehet negatív hatással, hanem egészségügyi problémákat is okozhat...","id":"20190418_A_rossz_iroda_meg_is_betegithet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cce61aa-c2f1-40d8-9e0c-017fc0b54eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7175ff-633f-4031-b869-8744fbcf1565","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190418_A_rossz_iroda_meg_is_betegithet","timestamp":"2019. április. 18. 13:15","title":"A rossz iroda akár meg is betegíthet. Mire figyeljünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991218bd-798d-4a88-b75d-5eb291d84a89","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkabeszüntetés alatt óránként 15 Budapestre induló gépet irányítanak, az átrepülő forgalomban pedig óránként 49-et.","shortLead":"A munkabeszüntetés alatt óránként 15 Budapestre induló gépet irányítanak, az átrepülő forgalomban pedig óránként 49-et.","id":"20190417_Sztrajkolnak_a_legiiranyitok_keshetnek_a_gepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991218bd-798d-4a88-b75d-5eb291d84a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8290246d-36fb-4b72-bd15-cfb41113b336","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Sztrajkolnak_a_legiiranyitok_keshetnek_a_gepek","timestamp":"2019. április. 17. 12:44","title":"Sztrájkolnak a légiirányítók, késhetnek a gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]