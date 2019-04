Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b921732-86a9-4eab-a889-84124991d869","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azért tüntettek, mert betiltottak többek között egy olyan műalkotást, amelyen egy nő nagy élvezettel, olykor kihívó pózban majszol el egy banánt.","shortLead":"Azért tüntettek, mert betiltottak többek között egy olyan műalkotást, amelyen egy nő nagy élvezettel, olykor kihívó...","id":"20190430_Bananevo_tuntetok_tiltakozas_Varso_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b921732-86a9-4eab-a889-84124991d869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eb9402-47bb-4a37-bcf3-b5fd1deb9f3e","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Bananevo_tuntetok_tiltakozas_Varso_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2019. április. 30. 08:13","title":"Banánevő tüntetők tiltakoztak a varsói Nemzeti Múzeumnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32635b06-b986-4b10-b801-2a8624b2c720","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Törökországban játszó Josef Sural csapattársaival egy kisbusszal indult haza egy meccs után, de balesetet szenvedtek. ","shortLead":"A Törökországban játszó Josef Sural csapattársaival egy kisbusszal indult haza egy meccs után, de balesetet szenvedtek. ","id":"20190429_Buszbalesetben_meghalt_egy_cseh_valogatott_focista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32635b06-b986-4b10-b801-2a8624b2c720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b8de32-93e8-46b7-be91-08b2ec20afeb","keywords":null,"link":"/sport/20190429_Buszbalesetben_meghalt_egy_cseh_valogatott_focista","timestamp":"2019. április. 29. 08:44","title":"Buszbalesetben meghalt egy cseh válogatott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. András a vétlen kocsiban utazott, az autót a fia vezette. ","shortLead":"Sz. András a vétlen kocsiban utazott, az autót a fia vezette. ","id":"20190429_A_helyi_allatmenhely_vezetojet_sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_baleset_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763efaea-7876-46cb-a029-e7f5f62179de","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_A_helyi_allatmenhely_vezetojet_sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_baleset_utan","timestamp":"2019. április. 29. 07:41","title":"A helyi állatmenhely vezetőjét sikerült újraéleszteni a szentendrei baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc7fc68-181c-4cfc-8e20-c12b18685a18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb megkötés érkezett a májusi nagy Windows-frissítés előtt: ezúttal a géphez csatlakoztatott USB-kulccsal vagy SD-kártyás tárolással kapcsolatban.","shortLead":"Újabb megkötés érkezett a májusi nagy Windows-frissítés előtt: ezúttal a géphez csatlakoztatott USB-kulccsal vagy...","id":"20190430_windows_10_majusi_frissites_usb_pendrive_sd_kartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efc7fc68-181c-4cfc-8e20-c12b18685a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba26b976-3c94-4cf1-af03-83a3f8d3a9d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_windows_10_majusi_frissites_usb_pendrive_sd_kartya","timestamp":"2019. április. 30. 09:03","title":"Gondban lesz a számítógépe a nagy Windows-frissítéssel, ha pendrive vagy SD-kártya van bedugva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22425ae1-9cc3-47db-ba36-0b1eafa803a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","id":"20190428_Sao_Paulo_modell_meghalt_kifuto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22425ae1-9cc3-47db-ba36-0b1eafa803a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38281e7-66e5-4461-b4ed-b1eb6c3be5ce","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Sao_Paulo_modell_meghalt_kifuto","timestamp":"2019. április. 28. 16:50","title":"A kifutón halt meg egy modell São Paulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbf8cd-6e28-4a1f-9b1f-0164fbeaf4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az angliai Ashdown Forestről mintázta Milne Micimackó lakhelyét. Az aljnövényzet kapott lángra. ","shortLead":"Az angliai Ashdown Forestről mintázta Milne Micimackó lakhelyét. Az aljnövényzet kapott lángra. ","id":"20190429_Husz_hektaron_langolt_a_Szazholdas_pagony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46fbf8cd-6e28-4a1f-9b1f-0164fbeaf4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab8f037-edf5-429d-bb36-77007619a7e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Husz_hektaron_langolt_a_Szazholdas_pagony","timestamp":"2019. április. 29. 13:11","title":"Húsz hektáron lángolt a Százholdas pagony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstráció részvevőinek száma akár a 200 ezret is elérhette.","shortLead":"A demonstráció részvevőinek száma akár a 200 ezret is elérhette.","id":"20190428_hongkong_kiadatas_felvonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7a6485-235e-4857-8072-5900966a5581","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_hongkong_kiadatas_felvonulas","timestamp":"2019. április. 28. 14:20","title":"A kiadatásra vonatkozó törvényjavaslat ellen tüntettek Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9673e4dc-51e6-4c0e-b8bc-8efbd02c53b8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mozgásukban korlátozottak járását segítő \"okosnadrágot\" mutatott be a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyeteme (ZHAW).","shortLead":"A mozgásukban korlátozottak járását segítő \"okosnadrágot\" mutatott be a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyeteme (ZHAW).","id":"20190428_exoskeleton_okosnadrag_jaras_segitese_mozgaskorlatozottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9673e4dc-51e6-4c0e-b8bc-8efbd02c53b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e7605-ed38-44e9-b4b2-be9c313cec68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_exoskeleton_okosnadrag_jaras_segitese_mozgaskorlatozottak","timestamp":"2019. április. 28. 11:03","title":"Itt az okosnadrág, és még értelme is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]