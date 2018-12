Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a0bec76-d684-47fe-9206-2232f301f06b","c_author":"CEWE","category":"brandcontent","description":"Közeleg a karácsony, ha pedig egyszerre szeretnénk olcsó, de személyes és kreatív ajándékkal meglepni a szeretteinket vagy a kollegáinkat, érdemes átnézni a digitális fotótárunkat. Az alábbiakban adunk pár ötletet, hogyan tudjuk a képeket csodaszép meglepetésekké változtatni.","shortLead":"Közeleg a karácsony, ha pedig egyszerre szeretnénk olcsó, de személyes és kreatív ajándékkal meglepni a szeretteinket...","id":"20181206_karacsonyi_huzas_cewe_ajandek_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a0bec76-d684-47fe-9206-2232f301f06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d99db0c-e851-4a2b-8694-845fef29462f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181206_karacsonyi_huzas_cewe_ajandek_foto","timestamp":"2018. december. 23. 11:35","title":"Szelfikből és családi fotókból készülnek a legszebb ajándékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8efd84e8-1a86-45db-93fe-8d881ad3b5bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a maga módján, egy szép karácsonyi háttérkép-válogatással segít abban, hogy a PC-nk is jelezze, mindjárt itt a karácsony.","shortLead":"A Microsoft a maga módján, egy szép karácsonyi háttérkép-válogatással segít abban, hogy a PC-nk is jelezze, mindjárt...","id":"20181222_microsoft_winter_holiday_glow_hatterkep_gyujtemeny_karacsonyi_hatterkep_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8efd84e8-1a86-45db-93fe-8d881ad3b5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f253ba-5ab5-44e6-8fd8-0a8a9a8c1ca0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_microsoft_winter_holiday_glow_hatterkep_gyujtemeny_karacsonyi_hatterkep_ingyen","timestamp":"2018. december. 22. 12:03","title":"Itt az idő, hogy a számítógépével is ráhangolódjék az ünnepekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint méltatlan, hogy aki kritikát fogalmaz meg, az nem kap pénzt.","shortLead":"A rendező szerint méltatlan, hogy aki kritikát fogalmaz meg, az nem kap pénzt.","id":"20181223_Palfi_Gyorgy_Nem_Vajnat_hanem_az_altala_felepitett_rendszert_kritizalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe98ab41-c25c-4f6f-a869-d6934389c30f","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Palfi_Gyorgy_Nem_Vajnat_hanem_az_altala_felepitett_rendszert_kritizalom","timestamp":"2018. december. 23. 10:41","title":"Pálfi György: Nem Vajnát, hanem az általa felépített rendszert kritizálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76247de-17ff-475b-b2e2-190c3d1b8975","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Der Spiegel azt állítja, hogy Claas Relotius újságíró az olvasóitól adományokat gyűjtött az egyik, részben fikción alapuló riportjához. Hogy a pénz hova lett, azt egyelőre senki sem tudja.","shortLead":"A Der Spiegel azt állítja, hogy Claas Relotius újságíró az olvasóitól adományokat gyűjtött az egyik, részben fikción...","id":"20181223_Penzt_csalhatott_ki_az_olvasoktol_a_hirhamisitassal_vadolt_nemet_ujsagiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a76247de-17ff-475b-b2e2-190c3d1b8975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc06e97-0bc1-4eef-a9af-f0b2679bdc0f","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Penzt_csalhatott_ki_az_olvasoktol_a_hirhamisitassal_vadolt_nemet_ujsagiro","timestamp":"2018. december. 23. 17:31","title":"Pénzt csalhatott ki az olvasóktól a hírhamisítással vádolt német újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e2790e-d5c0-43fc-ab4c-a07e5b2e3760","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy jópofa játékkal rukkolt elő a napokban, amiből kiderül, ki mennyire van tisztában a 2018-as (keresési) trendekkel.","shortLead":"A Google egy jópofa játékkal rukkolt elő a napokban, amiből kiderül, ki mennyire van tisztában a 2018-as (keresési...","id":"20181223_google_game_of_the_year_2018_keresesi_trend_kviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e2790e-d5c0-43fc-ab4c-a07e5b2e3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7117cd-125f-4a67-9fbf-32dae4fae738","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_google_game_of_the_year_2018_keresesi_trend_kviz","timestamp":"2018. december. 23. 08:03","title":"A Google csinált egy kvízt, 20 kérdésre kell válaszolni benne – önnek mennyi lett helyes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth téren, a szánkókkal körbebástyázott karácsonyfa mellett kezdődő vagy végződő túlóratörvény-elleni tüntetésekre reagált a magyar Banksy egy új mémmel.","shortLead":"A Kossuth téren, a szánkókkal körbebástyázott karácsonyfa mellett kezdődő vagy végződő túlóratörvény-elleni...","id":"20181223_Szankora_cserelte_Basky_a_kisvonatot_Orban_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0350e84f-b2aa-4003-a841-9e75c2825910","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Szankora_cserelte_Basky_a_kisvonatot_Orban_alatt","timestamp":"2018. december. 23. 16:53","title":"Szánkóra cserélte Basky a kisvonatot Orbán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miután a héten az amerikai védelmi miniszter lemondott, mert nem értett egyet Donald Trump külpolitikájával, az elnök nagyon gyorsan talált valakit a helyére. ","shortLead":"Miután a héten az amerikai védelmi miniszter lemondott, mert nem értett egyet Donald Trump külpolitikájával, az elnök...","id":"20181223_Trump_nem_varta_meg_hogy_letoltse_felmondasi_idejet_a_tiltakozo_vedelmi_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2edb8a-48fb-4b8f-8f83-700c0e6098b5","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Trump_nem_varta_meg_hogy_letoltse_felmondasi_idejet_a_tiltakozo_vedelmi_miniszter","timestamp":"2018. december. 23. 20:30","title":"Trump nem várta meg, hogy letöltse felmondási idejét a tiltakozó védelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fe49b4-3df3-4096-91f9-d3da4d84f41a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm december elején bejelentett Snapdragon 855-ös processzora minden eddiginél gyorsabb mobilt ígér a felhasználóknak.","shortLead":"A Qualcomm december elején bejelentett Snapdragon 855-ös processzora minden eddiginél gyorsabb mobilt ígér...","id":"20181223_qualcomm_snapdragon_855_chip_mire_kepes_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe49b4-3df3-4096-91f9-d3da4d84f41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11a3394-3b8e-46b1-a3f7-36b32aa555c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_qualcomm_snapdragon_855_chip_mire_kepes_specifikacio","timestamp":"2018. december. 23. 17:03","title":"8 dolog, amiben jobbak lesznek 2019 androidos telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]