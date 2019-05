Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1a2a54b-cad8-46f4-9867-359168fccd43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Bugattinak nemcsak a vételára sokkolóan magas, hanem minden egyéb költsége is.","shortLead":"Egy Bugattinak nemcsak a vételára sokkolóan magas, hanem minden egyéb költsége is.","id":"20190502_horror_draga_egy_csucsbugatti_havi_biztositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1a2a54b-cad8-46f4-9867-359168fccd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81248c1-7a62-41c1-bc61-56815d9d434f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_horror_draga_egy_csucsbugatti_havi_biztositasa","timestamp":"2019. május. 02. 08:21","title":"Horrordrága egy csúcs-Bugatti havi biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bf043f-aeb9-44c8-950d-3918b2d8a7d6","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A kétezres évek eufóriája és a következő évtized vitái kísérték végig Magyarország uniós tagságát. Tizenöt képben mutatjuk be, hogyan jutottunk el a tagságot szentesítő népszavazástól a Fidesz tagságának felfüggesztéséig.","shortLead":"A kétezres évek eufóriája és a következő évtized vitái kísérték végig Magyarország uniós tagságát. Tizenöt képben...","id":"20190501_EU_nagyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70bf043f-aeb9-44c8-950d-3918b2d8a7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c520dc-da9b-426e-9dd1-2bdd70700f7d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190501_EU_nagyitas","timestamp":"2019. május. 01. 16:00","title":"Népünnepélytől a Juncker-plakátokig - az EU-tagság 15 éve képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összekeverték a lábait egy 75 éves nyugdíjasnak a felvidéki kórházban, ezért a férfinak most mindkét térde fáj.","shortLead":"Összekeverték a lábait egy 75 éves nyugdíjasnak a felvidéki kórházban, ezért a férfinak most mindkét térde fáj.","id":"20190502_Az_egeszseges_terdet_mutottek_meg_a_nyitrai_nyugdijasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44087166-bd1b-4527-b8c3-131237aebf10","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Az_egeszseges_terdet_mutottek_meg_a_nyitrai_nyugdijasnak","timestamp":"2019. május. 02. 15:44","title":"Az egészséges térdét műtötték meg a nyitrai nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d75524-da43-4c5a-9c70-d21127934535","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kolozsvári születésű Papp-Zakor Ilka Angyalvacsora című prózakötete 2014-ben JAKkendő-díjat kapott, az elismerés a maga számára is megformálta róla az imázst: szürreális, groteszk, morbid, az állati és a növényi elemeket az emberivel bravúrosan kombináló szerző. ","shortLead":"A kolozsvári születésű Papp-Zakor Ilka Angyalvacsora című prózakötete 2014-ben JAKkendő-díjat kapott, az elismerés...","id":"20190502_Papp_Zakor_Ilka_iro_mufordito_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4d75524-da43-4c5a-9c70-d21127934535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cd9274-6ae7-460d-bb40-82419114b9a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Papp_Zakor_Ilka_iro_mufordito_interju","timestamp":"2019. május. 02. 16:19","title":"\"Trianon robbanópont a magyar társadalomban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jelenlegi ismereteink szerint mindössze két olyan portré maradt fenn a reneszánsz mesterről, amelyek még Da Vinci életében készültek. ","shortLead":"Jelenlegi ismereteink szerint mindössze két olyan portré maradt fenn a reneszánsz mesterről, amelyek még Da Vinci...","id":"20190502_Elokerult_Leonardo_da_Vinci_eddig_ismeretlen_portreja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959fb7e8-f17c-4b93-8c1c-153e4f63501c","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Elokerult_Leonardo_da_Vinci_eddig_ismeretlen_portreja","timestamp":"2019. május. 02. 10:52","title":"Előkerült a haldokló Leonardo da Vinci eddig ismeretlen portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre többen vesznek fel hitelt, hogy befektetési céllal vegyenek ingatlant.","shortLead":"Egyre többen vesznek fel hitelt, hogy befektetési céllal vegyenek ingatlant.","id":"20190503_Csepelen_magasabb_a_lakaskiadas_hozama_mint_a_Belvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db28560-6097-4127-95c5-2aca781b954b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190503_Csepelen_magasabb_a_lakaskiadas_hozama_mint_a_Belvarosban","timestamp":"2019. május. 03. 10:46","title":"Csepelen magasabb a lakáskiadás hozama, mint a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99dccdf-6626-441c-9045-4ae76d42c34b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A müncheni székhelyű Knorr-Bremse konszern a vasúti és haszongépjármű rendszerekhez gyártott fékrendszerek területén világszerte vezető gyártónak számít.","shortLead":"A müncheni székhelyű Knorr-Bremse konszern a vasúti és haszongépjármű rendszerekhez gyártott fékrendszerek területén...","id":"20190502_Innovacios_kozpontot_epit_Budapesten_a_KnorrBremse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f99dccdf-6626-441c-9045-4ae76d42c34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424fa623-f75f-4004-8326-229971490ccc","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Innovacios_kozpontot_epit_Budapesten_a_KnorrBremse","timestamp":"2019. május. 02. 11:53","title":"Innovációs központot épít Budapesten a Knorr-Bremse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","shortLead":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","id":"20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e692a104-b0c3-4828-9fa5-1f51a1b752bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","timestamp":"2019. május. 02. 11:21","title":"475 lóerőre húzták a BMW 4-turbós csúcsdízelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]