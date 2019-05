Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lépéssel sokkal nehezebb lesz az ügyeleteket tervezni a kórházban. ","shortLead":"A lépéssel sokkal nehezebb lesz az ügyeleteket tervezni a kórházban. ","id":"20190503_84_orvos_mondott_nemet_a_szabalytalansagokra_a_baleseti_kozpontban_felmondtak_a_tulmunka_szerzodesuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a51c8-954b-4068-8a77-00654b763306","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_84_orvos_mondott_nemet_a_szabalytalansagokra_a_baleseti_kozpontban_felmondtak_a_tulmunka_szerzodesuket","timestamp":"2019. május. 03. 15:52","title":"Felmondta a túlmunkaszerződését 84 orvos a baleseti központban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi két évtizedben egyre általánosabbá vált a Közel-Keleten a keresztények üldözése, s a néha már a népirtás szintjére emelkedő üldözés következtében milliók kényszerültek otthonuk elhagyására, illetve menekülésre – áll a Jeremy Hunt brit külügyminiszter által készíttetetett jelentésben.","shortLead":"Az utóbbi két évtizedben egyre általánosabbá vált a Közel-Keleten a keresztények üldözése, s a néha már a népirtás...","id":"20190503_Nepirtashoz_kezd_hasonlitani_a_keresztenyek_uldozese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad45f19-e281-4c17-97ed-0551c9191e81","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Nepirtashoz_kezd_hasonlitani_a_keresztenyek_uldozese","timestamp":"2019. május. 03. 12:05","title":"Népirtáshoz kezd hasonlítani a keresztények üldözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Margit hídon történt az eset, a Jászai Mari tér és Széll Kálmán tér között nem jár a villamos.","shortLead":"A Margit hídon történt az eset, a Jászai Mari tér és Széll Kálmán tér között nem jár a villamos.","id":"20190504_BMW_csuszott_a_sinre_nem_jar_a_46os","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514cf4c3-19ae-4bfa-a108-5e89b4e97cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_BMW_csuszott_a_sinre_nem_jar_a_46os","timestamp":"2019. május. 04. 10:37","title":"BMW csúszott a sínre, nem jár a 4-6-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","shortLead":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","id":"20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0bdc31-a26b-4535-a625-caae6441d8de","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","timestamp":"2019. május. 03. 13:52","title":"Eltűnt egy 25 éves magyar az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hetilapnak az elsőfokú ítélet szerint címlapon is helyreigazítási kötelezettsége van.","shortLead":"A hetilapnak az elsőfokú ítélet szerint címlapon is helyreigazítási kötelezettsége van.","id":"20190503_Harom_dologban_is_valotlant_allitott_a_Momentumrol_a_Figyelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699dcaba-e0dd-40ec-9b3e-86952541b181","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Harom_dologban_is_valotlant_allitott_a_Momentumrol_a_Figyelo","timestamp":"2019. május. 03. 19:03","title":"Három dologban is valótlant állított a Momentumról a Figyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e29d7a-0cbb-4a60-b7a6-c564a4228e95","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átadták a Kaposvár Arénát.","shortLead":"Átadták a Kaposvár Arénát.","id":"20190504_Fideszes_polgarmester_Magyarorszag_megujitasanak_szimboluma_a_6_milliard_forintos_sportcsarnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60e29d7a-0cbb-4a60-b7a6-c564a4228e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48828034-eae5-4d4b-ab28-0b720d438c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190504_Fideszes_polgarmester_Magyarorszag_megujitasanak_szimboluma_a_6_milliard_forintos_sportcsarnok","timestamp":"2019. május. 04. 21:55","title":"Fideszes polgármester: Magyarország megújításának szimbóluma a 6 milliárd forintos sportcsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7bb4b3-e8a7-4bac-b698-2cdd738a848f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Saját mobilhálózatot indít a DIGI, 1000 forintért kapnak 50 giga mobilnetet a DIGI azon ügyfelei, akik a Telenorral kötött, és most megszűnő partnerség keretében kapták eddig a mobilnetet. Pletykák szerint 3500 forint lesz a korlátlan hívást és 50 giga adatforgalmat tartalmazó csomag a DIGI-nél, ha majd elindítják a hanghívás-szolgáltatást is.","shortLead":"Saját mobilhálózatot indít a DIGI, 1000 forintért kapnak 50 giga mobilnetet a DIGI azon ügyfelei, akik a Telenorral...","id":"20190504_Elkepesztoen_olcso_mobilnetszolgaltatas_indul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7bb4b3-e8a7-4bac-b698-2cdd738a848f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251ab3f2-6f94-4600-84aa-707bfc4082b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Elkepesztoen_olcso_mobilnetszolgaltatas_indul","timestamp":"2019. május. 04. 16:10","title":"Elképesztően olcsó mobilnet-szolgáltatás indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e94bc86-a068-4142-b0b5-f73f9f91a1dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók által nemrég azonosított közel 200 ezer vírusfaj sokkal több, mint a korábbi kutatásokból ismert összes.","shortLead":"A kutatók által nemrég azonosított közel 200 ezer vírusfaj sokkal több, mint a korábbi kutatásokból ismert összes.","id":"20190503_tengeri_virusfajok_200_ezer_tara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e94bc86-a068-4142-b0b5-f73f9f91a1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482ceebb-e53e-4d8f-a8fe-5def04478db8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_tengeri_virusfajok_200_ezer_tara","timestamp":"2019. május. 03. 17:03","title":"Eddig azt hitték, hogy 15 ezer vírusfaj van a vizekben, most kiderült, hogy 195 728","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]