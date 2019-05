Az On the Spot: Okos világ tibeti epizódját válogatták be egyedüli magyar műsorként a közszolgálati műsorok nemzetközi konferenciájának a programjába – írja a 24.hu. A 40 éve alapított INPUT ez évi fesztiválját Bangkokban rendezik meg. Közel 300 televíziós produkciót neveztek be, egy előválogatás során végül 33 ország 87 műsorát választották ki.

Az On the Spot alkotói, Cseke Eszter és S. Takács András az amerikai, kanadai és német közszolgálati tévések mellett képviselik Magyarországot. Idén az On the Spot kilencedik évadából, az Okos világból mutatnak be egy epizódot Bangkokban. A Dharamshalában forgatott filmben Cseke Eszter és S. Takács András találkozott a dalai lámával is. Az MTVA megrendelésére készült 8 részes sorozat azt mutatta be, hogyan hat a telekommunikációs bumm a legkülönbözőbb közösségekre és kultúrákra, egy Srí Lanka-i törzstől a Himalájában meditáló buddhista szerzetesekig.