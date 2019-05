Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcefc8ed-e5ba-4982-8a93-97fc3426eb15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Veszélyes sebezhetőséget fedeztek fel egy olyan segédprogramban, amelyet előre telepítenek a Dell számítógépekre. A gyártó már értesült a problémáról, és megtette az intézkedéseket is, így most már a felhasználókon a sor.","shortLead":"Veszélyes sebezhetőséget fedeztek fel egy olyan segédprogramban, amelyet előre telepítenek a Dell számítógépekre...","id":"20190506_dell_szamitogepek_kritikus_biztonsagi_res_elore_telepitett_utility","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcefc8ed-e5ba-4982-8a93-97fc3426eb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac950e0e-bbb6-4ac3-96f1-d1192cdfd392","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_dell_szamitogepek_kritikus_biztonsagi_res_elore_telepitett_utility","timestamp":"2019. május. 06. 09:03","title":"Ezt gyorsan törölje, ha Dell számítógépe van, egyébként nagy veszélybe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel Murmanszk felé, de tüzet észleltek a fedélzeten, így a gép azonnal visszafordult. A gépen 78 személy tartózkodott, a hivatalos jelentések szerint 41 ember, köztük két gyermek halt meg a katasztrófában. Az égő gépről és a menekülő emberekről videó is készült.","shortLead":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel...","id":"20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5138189-9dfd-4d10-8492-d49fbdca63aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","timestamp":"2019. május. 05. 18:14","title":"Súlyos légibaleset történt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. ","shortLead":"Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. ","id":"20190506_Megrotta_a_GVH_az_egyik_legnagyobb_ingatlanhirdeto_portalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf147d2-ef2d-4ac2-b1e5-97f7f57497fd","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Megrotta_a_GVH_az_egyik_legnagyobb_ingatlanhirdeto_portalt","timestamp":"2019. május. 06. 14:03","title":"Megrótta a GVH az egyik legnagyobb ingatlanhirdető portált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5eb4f1-a084-48e0-b19b-7ed03c65885f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Franck Ribéry és Arjen Robben az idény végén elhagyja a Bayern München labdarúgócsapatát.","shortLead":"Franck Ribéry és Arjen Robben az idény végén elhagyja a Bayern München labdarúgócsapatát.","id":"20190505_Ribery_es_Robben_is_tavozik_a_Bayern_Munchentol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d5eb4f1-a084-48e0-b19b-7ed03c65885f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75eb341-2834-418c-8115-2c74f7f705fe","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Ribery_es_Robben_is_tavozik_a_Bayern_Munchentol","timestamp":"2019. május. 05. 13:04","title":"Ribéry és Robben is távozik a Bayern Münchentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07899be-62b7-4db1-a409-776f3242a0b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezek a szaktanár által kidolgozott megoldások. Mutatjuk.","shortLead":"Ezek a szaktanár által kidolgozott megoldások. Mutatjuk.","id":"20190506_Itt_vannak_a_hetfoi_magyarerettsegi_megoldasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a07899be-62b7-4db1-a409-776f3242a0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50686a1-5270-496f-99af-1103106740c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Itt_vannak_a_hetfoi_magyarerettsegi_megoldasai","timestamp":"2019. május. 06. 13:16","title":"Itt vannak a hétfői magyarérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1a4556-7218-4f66-8896-f9c8ba4cb605","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":".A Debreciner.hu szerkesztősége szerint csak úgy biztosítható, hogy a tartalomba se oligarchák, se önkormányzat, se más ne szólhasson bele, ha az olvasók maguk tartják fent. Az RTL Klub híradója szerint az előfizetés egy hónapra 1000 forint. ","shortLead":".A Debreciner.hu szerkesztősége szerint csak úgy biztosítható, hogy a tartalomba se oligarchák, se önkormányzat, se más...","id":"20190505_Debrecenben_elinditottak_az_elso_videki_online_portalt_amely_kizarolag_olvasoi_elofizetesekre_tamaszkodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1a4556-7218-4f66-8896-f9c8ba4cb605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e980de97-eb65-4f1d-8852-ec6f481b0fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Debrecenben_elinditottak_az_elso_videki_online_portalt_amely_kizarolag_olvasoi_elofizetesekre_tamaszkodik","timestamp":"2019. május. 05. 19:44","title":"Debrecenben elindították az első vidéki online portált, amely kizárólag olvasói előfizetésekre támaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3df06e-68df-47d4-8226-d507652a48a2","c_author":"","category":"vilag","description":"Brunei meghátrált a nemzetközi tiltakozás előtt: az ázsiai ország szultánja bejelentette, meghosszabbítják a halálbüntetések moratóriumát, ez pedig azt jelenti, hogy nem kövezik halálra a homoszexuális aktuson kapott embereket.","shortLead":"Brunei meghátrált a nemzetközi tiltakozás előtt: az ázsiai ország szultánja bejelentette, meghosszabbítják...","id":"20190505_Megsem_kovezik_halalra_a_homoszexualisokat_Bruneiben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d3df06e-68df-47d4-8226-d507652a48a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93c0ed7-903d-4855-9787-d5e6fb570351","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Megsem_kovezik_halalra_a_homoszexualisokat_Bruneiben","timestamp":"2019. május. 05. 21:55","title":"Mégsem kövezik halálra a homoszexuálisokat Bruneiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni. A hibát mostanra elhárították, de a torlódások miatt lassan áll helyre a megszokott forgalom.","shortLead":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni. A hibát...","id":"20190506_Helyreallitottak_az_informatikat_a_hataratkelokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a49de0-0d12-4d59-a29c-7eb00615fb43","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Helyreallitottak_az_informatikat_a_hataratkelokon","timestamp":"2019. május. 06. 13:12","title":"Helyreállították az informatikai rendszert, lassan megindul a forgalom a határátkelőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]