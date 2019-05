Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A PSZ szerint jogellenes a május 29-re szervezett sztrájk. A szervező PDSZ szerint nem az.\r

\r

","shortLead":"A PSZ szerint jogellenes a május 29-re szervezett sztrájk. A szervező PDSZ szerint nem az.\r

\r

Jogszerű-e a sztrájk: egymásnak esett a két legnagyobb pedagógus-szakszervezet

Amy Schumer ebben a körben is megelozte Meghan Markle-t

Csupa izgalom ez a hét.

Zseniális üzletember? Úgy tűnik, 9 év alatt 1 milliárd dollárt vesztett Trump

A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra következtetett, hogy több mint egymilliárd dolláros üzleti veszteségei lehettek.

Nem adta ki Trump adóbevallását a pénzügyminisztérium, be is szólt a demokratáknak

A pénzügyminiszter szerint nem törvényhozási célból kérték ki Trump adóbevallását, és ez alkotmányjogi kérdéseket is felvet.

Közel 9 milliós végkielégítéssel távozott a földárveréseket lepapírozó államtitkár

Áder felmentette Bitay Márton Örsöt, majdnem bruttó 9 millióval távozott. ","shortLead":"Áder felmentette Bitay Márton Örsöt, majdnem bruttó 9 millióval távozott. Ömlenek az országba a vén használt kocsik

Egyre nő a használt autók importja, és azon belül is egyre nő a 10 évesnél idősebb járművek behozatala, ismertette eredményeit a Das WeltAuto. Érkezett azért 270 luxusautó is.

Átesett egy üvegajtón és elvérzett a világhírű DJ

Adam Sky egy ismerősén akart segíteni, amikor a tragikus baleset történt.

Bauer: Zsákok és foltok

Pörög az EP-választási kampány, tele a hirdetőoszlopok a Brüsszelnek címzett, a bevándorlás megállítására felhívó üzenettel. A Fidesz kampányának egyik vezérmotívuma ez, vagyis az alig burkolt rasszizmus, a másik pedig a "nemzetek Európája", vagyis annak a föderatív Európai Uniónak az elutasítása, amelyben az állami funkciók növekvő részét adják át a tagállamok az Unió közös intézményeinek. Érkezett azért 270 luxusautó is.\r

\r

","shortLead":"Egyre nő a használt autók importja, és azon belül is egyre nő a 10 évesnél idősebb járművek behozatala, ismertette...","id":"20190507_Omlenek_az_orszagba_a_ven_hasznalt_kocsik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8150929b-c3ad-4a98-80d6-34bb1c3ad3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b922ad-0f41-45d7-8b75-03bbcacfd7bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_Omlenek_az_orszagba_a_ven_hasznalt_kocsik","timestamp":"2019. május. 07. 19:40","title":"Ömlenek az országba a vén használt kocsik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fc9a06-f5d6-40c0-89a3-43aff070b38e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Adam Sky egy ismerősén akart segíteni, amikor a tragikus baleset történt.","shortLead":"Adam Sky egy ismerősén akart segíteni, amikor a tragikus baleset történt.","id":"20190506_Atesett_egy_uvegajton_es_elverzett_a_vilaghiru_DJ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71fc9a06-f5d6-40c0-89a3-43aff070b38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb33e58-a0af-466d-85b6-84688d4214c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Atesett_egy_uvegajton_es_elverzett_a_vilaghiru_DJ","timestamp":"2019. május. 06. 17:31","title":"Átesett egy üvegajtón és elvérzett a világhírű DJ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Pörög az EP-választási kampány, tele a hirdetőoszlopok a Brüsszelnek címzett, a bevándorlás megállítására felhívó üzenettel. A Fidesz kampányának egyik vezérmotívuma ez, vagyis az alig burkolt rasszizmus, a másik pedig a \"nemzetek Európája\", vagyis annak a föderatív Európai Uniónak az elutasítása, amelyben az állami funkciók növekvő részét adják át a tagállamok az Unió közös intézményeinek.","shortLead":"Pörög az EP-választási kampány, tele a hirdetőoszlopok a Brüsszelnek címzett, a bevándorlás megállítására felhívó...","id":"20190508_Bauer_Zsakok_es_foltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03924ba3-8461-429a-a42d-db7af65473ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Bauer_Zsakok_es_foltok","timestamp":"2019. május. 08. 11:55","title":"Bauer: Zsákok és foltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]