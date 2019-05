A Zalán János által vezetett Színházművészeti Bizottság korábbi szakmai javaslata szerint minden teátrum megkapta volna azt az összeget, amit a puccsszerűen megszüntetett társaságiadó-felajánlásokból, a taóból beszedett volna, a fennmaradó forrást pedig célzott pályázatokkal osztanák szét. A színházigazgató szerint nem arról van szó, hogy a miniszter kidobta volna a javaslatukat. „Egy folyamat közepén vagyunk, javaslataink nagy része beépült a szabályozásba, ennek egyes elemei látszanak, mások még nem” – mondta Zalán János a HVG hetilapnak.

A Vidnyánszky Attila igazgatta Nemzeti Színház és a Zalán által vezetett Pesti Magyar Színház a taóból eredetileg beszedni tervezett összeg ötszörösét kapja, de jól járt a cirkusz is, ahonnan Fekete Péter államtitkár érkezett, és ahová majd bizonyára vissza is tér. Az igazgató szerint ez azért van, mert

a miniszter új kategóriát hozott létre, ebbe pedig a „nemzetstratégiailag jelentős” színházak tartoznak

– mondta és hozzátette: szerinte abban nincs vita, hogy a mindenkori Nemzeti Színház, az Operaház, a hungarikumnak számító műfaj otthona, az Operett, valamint a Cirkusz és a Pesti Magyar Színház mint ifjúsági színház olyan feladatot látnak el, ami megérdemli a jelentősebb támogatást - akárki is az igazgatójuk.

Arra a kérdésre, hogy miért épp Zalán színháza, a Pesti Magyar Színház kapta meg az „ifjúsági színház” címkét, az igazgató azt válaszolta: bármelyik színház választhatta volna ezt a profilt, de nem tette.

"Én viszont ezzel a programmal pályáztam az első és a második ciklusomra is, és lassan teljesen le is tisztítjuk a profilunkat. Miután engem választott a fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériuma, úgy vélem, ők is azt gondolják, amit én, hogy szükség van a fővárosban olyan színházra, amelyik a jövő generációját szólítja meg, olyan előadásokkal, amelyek a tanulmányaikból, a kötelező olvasmányaikból ismerős lehet. Olyan színházra, ahol támogatott jegyáraknak köszönhetően a legszerényebb körülmények között élő fiatalok is színházi élményt kaphatnak. Ezt jelenti a 'nemzetstratégiailag jelentős' kategória."

Bár a független színházak esetében, ha pozitív mérleggel is zár egy előadás, a másik elviszi a pénzt, így rá vannak kényszerítve a legkülönbözőbb pénzszerzési módokra. Miközben megpróbálják ellehetetleníteni őket. Talán épp azért, mert néha kínos igazságokat mondanak ki. Zalán János azonban úgy véli, senki sem akarja sem a független, sem a tisztességes, üzleti alapon működő színházakat ellehetetleníteni.

Nem a Színházművészeti Bizottság dönt ezekről a forrásokról. Amiről mi döntöttünk – tehát a függetlenek működési támogatásairól –, abban tiszta a lelkiismeretünk: sikerült szakmai konszenzussal szétosztani a pénzeket.

A teljes interjút elolvashatja a friss HVG hetilapban.