2018 második félévében euróban számolva az egész EU-ban Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági gáz ára, a forint vásárlóerejét figyelembe véve viszont hat országban olcsóbban jutottak hozzá. Az állami földgázkereskedőnek még így is keletkezett 3,5 milliárd forint nyeresége 2018-ban. Az áram euróban számolva két, a vásárlóértéket figyelembe véve viszont már tíz országban volt olcsóbb. Rezsicsökkentés: az EU-ban Magyarországon volt a legolcsóbb a gáz, de az állam így is nyert rajta Közös szervezetet hozott létre hat párt a XVI. kerületben. Egy budapesti kerületben már megvalósulhat a teljes ellenzéki összefogás Beválasztotta a NASA a négyfős csapatába azt a magyar tudóst, aki pszichológusként vesz majd részt a kísérleti misszióban. Magyar tudós irányítja a NASA bolygóközi utazások orvoskutató programját Megérkezett az első teljes előzetes a Downton Abbey mozifilmhez. Királyi látogatással kényezteti rajongóit a Downton Abbey mozifilm A klub nem hosszabbítja meg Lucsánszky Tamás vezetőedző szerződését. Edző nélkül maradt a kiesett MTK Többször gyorshajtásért is megbüntették őket, akkor csak annyit kellett ráírni a csekkre, hogy "Rogán Antal". Orbán Viktor Facebookjának kezelője pedig egy gyöngyház fényezéses Lexusszal járt. Az autókat egy Mercarius nevű cégtől bérelték, amely azóta milliárdos tendereket nyert, de a Roszatom is tőlük bérelhet majd autót. Éveken át bérelt Audikkal furikázott Rogán Antal, felesége és volt alpolgármestere 2014-hez képest kétezerrel kevesebb szavazatszámlálót küldtek a pártok a bizottságokba, hogy a választások tisztaságát ellenőrizzék, pedig akkor sem voltak sokan a lehetőségekhez képest. A legsikeresebb párt a Fidesz ezen a téren is. De két embert a Munkáspárt is delegált. EP-választás: Egyre nehezebb szavazatszámláló tagokat keríteni A gigantikus müncheni divatterepjáró a méretéhez méltó erejű új topmodell változatot kapott. Itt a hatalmas BMW X7 M50i: 530 lóerő elég lesz?